Угорщина не готова виконувати рішення про арешт Путіна   

Угорщина не виконуватиме рішення Міжнародного кримінального суду і не затримуватиме президента Росії Володимира Путіна, якщо той в'їде в їхню країну, про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра країни Гергелі Гуляш.

Це попри те, що Угорщина підписала та ратифікувала Римський статут, на якому базується МКС.

За словами Гуляша, Римський статут не був вбудований в угорську правову систему.

“Ми можемо послатися на угорський закон і виходячи з цього, ми не можемо заарештувати президента Росії... оскільки статут МКС не був оприлюднений в Угорщині", - цитує слова Гуляша видання Reuters.

“Такі рішення не найвдаліші, вони ведуть у бік подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб’єктивна думка", – сказав посадовець, додавши, що угорський уряд «не сформував позиції» щодо ордера на арешт Путіна.

Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Конгресі США заявив, що заохотив би всі країни, які є членами Міжнародного кримінального суду, виконати ордер на арешт, виданий щодо президента Росії Володимира Путіна.

"Думаю, кожен, хто є стороною в суді, і має зобов’язання, повинен виконувати свої зобов’язання", — сказав Блінкен на слуханні у Комітеті з асигнувань Сенату.

Сполучені Штати не є стороною МКС. Після того, як суд видав ордер на арешт російського президента, президент США Джо Байден заявив, що вважає рішення МКС виправданим.

"Але я думаю, що це дуже вагома позиція. Він явно вчинив воєнні злочини", - додав президент США.

В статті використано матеріали Reuters