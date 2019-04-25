Через закон про мову Угорщина надалі блокуватиме проведення Комісії Україна-НАТО?

Уряд Угорщини попередив НАТО, що буде надалі блокувати проведення Комісії Україна-НАТО у відповідь на ухвалення Радою мовного закону. Про це з посиланням на джерела в уряді Угорщини повідомив у Twitter угорський журналіст-розслідувач Шабольч Пануй.

"Джерела повідомляють мені, що посадовці уряду Угорщини заявили заступнику генерального секретаря НАТО Роуз Готтемоллер під час її візиту до Будапешту, що Угорщина продовжуватиме блокувати переговори на високому рівні між НАТО та Україною, якщо Україна ухвалить мовний закон, що і відбулося щойно, або у випадку зазіхань на права меншин з боку України", - твітує угорський журналіст-розслідувач Шабольч Пануй (Szabolcs Panyi).

У четвер Верховна Рада ухвалила закон про функціонування державної мови, який передбачає обов'язок громадян володіти українською, усталює її пріоритетне використання чиновниками, у громадському просторі, культурі, ЗМІ.

Коментуючи ухвалення закону Пануй також відзначив, що очікує нового раунду дипломатичної напруги між Угорщиною та Україною.

Ухвалений закон журналіст назвав "таким, що обмежує" та "націоналістичним".

"Він головним чином спрямований проти російськомовних, але також постраждають 150 000 етнічних угорців", - відзначив угорський журналіст.

У червні 2017-го року повідомлялося, що за результатами опитування, проведеного у травні того року Київським міжнародним інститутом соціології за кошти Університету Альберти в Канаді, 64% громадян України підтримують політику державного сприяння українській мові.

Комісія Україна-НАТО виконує функцію форуму з обговорення питань безпеки, а також тих, що становлять обопільний інтерес

Раніше "Європейська правда" повідомила, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав неприйнятним ухвалений у четвер Верховною Радою закон про мову. Наразі Угорщина блокує проведення засідань Комісії НАТО-Україна мотивуючи те тим, що Україна буцімто систематично порушує права угорської громади.

Як відзначає сайт МЗС України, Комісію Україна-НАТО створено з метою вироблення рішень, спрямованих на розвиток відносин між Україною та НАТО, загальної оцінки стану розвитку відносин як у рамках програми "Партнерство заради миру", діяльності у військово-політичний сфері в контексті імплементації річних планів співробітництва, огляду процесу планування. Комісія Україна-НАТО виконує функцію форуму з обговорення питань безпеки, а також тих, що становлять обопільний інтерес.

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