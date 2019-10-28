Вихід США з угоди про Відкрите небо може зашкодити Україні – CSIS

Президент США Дональд Трамп підписав документ, засвідчивши намір США вийти з угоди про Відкрите небо. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на інформацію від двох поінформованих джерел.

Угода про Відкрите небо є елементом системи міжнародного контролю над озброєнням. В рамках цієї угоди країни-учасниці можуть здійснювати спостережні перельоти над військовими об'єктами одна одної, щоб переконатись у виконанні угод про контроль над озброєнням. Угоду підписали 34 країни, включаючи США, Росію та Україну.

Раніше спостерігачі у США звинувачували Росію в тому, що та зловживає правом, передбаченим договором і використовує перельоти для спостережень з більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.

Угода втрачає свою актуальність, через те, що Росія не виконує її повною мірою, стверджують прихильники скасування угоди. Інші наголошують на її важливості.

Реагуючи на новину, сенатор США від Демократичної партії Джефф Мерклі підкреслив важливість угоди. "Договір про Відкрите небо дозволяє США проводити беззбройні перельоти над Росією і слідкувати за військовими пересуваннями. Це важливо для безпеки США та Європи, особливо для таких партнерів, як Україна, які живуть під загрозою вторгнення", - зокрема, відзначив сенатор у Twitter.

Дослідник американського аналітичного центру CSIS Айн Кінг переконаний, що вихід США з угоди може обмежити поінформованість України про можливе нагромадження військової сили з боку Росії.

"Хоча немає сумнівів, що Москва руйнує дух угоди і не дає можливості її втілювати повною мірою, більшість підписантів хочуть вирішити проблеми в рамках угоди. Невірно проведена, або одностороння відповідь Білого дому спричинить гостру трансатлантичну суперечку і може залишити Україну в небезпечному невіданні про наступну нагромадження військових сил з боку Росії", - йдеться в статті аналітика.

"Спостережні польоти в рамках угоди надали додаткову інформацію про російські військові дії в Україні і перевірку стосовно подальшої агресії Росії там, - йдеться в заяві голови Комітету Палати представників Конгресу США у закордонних справах Еліота Енґеля від 7 жовтня. – Союзники та партнери НАТО, зокрема Україна, неодноразово наголошували на важливості угоди про Відкрите небо для моніторингу російських збройних сил".

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