Літак російських ВПС відхилився від курсу в США і пролетів над Чикаго

Російський літак військово-повітряних сил відхилився від узгодженого курсу. Літак мав летіти з міста Дейтон в штаті Огайо до Великих водоспадів на півночі США. Радари зафіксували, що літак зробив різкий поворот і перелетів над Чикаго, повідомляє WGN Channel 9 TV.

Переліт здійснювався в рамках угоди про Відкрите небо. Ця угода дозволяє 34 країнам-підписантам проводити перельоти над територією один одного, щоб слыдкувати за пересуванням військових сил та виконанням зобов'язань з контролю над озброєнням. Літаки, які проводять ці польоти, мають обладнання для спостереження.

Речник російських військових заявив виданню: "Спеціалісти США на борту стежитимуть за використанням обладнання для спостережень і дотриманням положень угоди".

Також, пише WGN Channel 9 TV з посиланням на експерта в сфері авіації, російський літак міг відхилитись від курсу через погодні умови.

Американський аналітик та колишній високопосадовець Пентагону Майк Карпентер побачив у цих маневрах російського літака намір зібрати розвідувальну інформацію про критично важливу інфраструктуру.

"Я скажу чому російський шпигунський літак пролетів над центром Чикаго, це не стосується військової прозорості. Найімовірніше він збирав інформацію про критично важливу інфраструктуру", - твітує аналітик.

В лютому переліт в рамках договору про Відкрите небо над територією Росії здійснив літак США.

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