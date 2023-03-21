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Угорщина заблокувала заяву ЄС щодо ордера на арешт Путіна – Bloomberg
Угорщина заблокувала публікацію спільної заяви країн Європейського союзу, присвячену видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна за підозрою у скоєнні воєнних злочинів на території України. Про це пише Радіо Свобода, цитуючи агентство Bloomberg, що посилається на власні джерела.
Через позицію Угорщини верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз "взяв до відома" рішення МКС.
"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу щодо притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини та звірства в Україні, які скоюються за їхнім наказом, з їхнього дозволу або які вони вчиняють самі, – сказав Боррель. - Це важливе рішення для міжнародного правосуддя і для народу України. Ми чітко заявили в Європейському Союзі, що відповідальні за незаконну агресію проти України мають постати перед правосуддям".
Міністри юстиції ЄС 20 березня опублікували власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина також не підписала. Позиція Угорщини щодо видачі ордера на арешт Володимира Путіна може бути висловлена на черговому саміті ЄС, що відбудеться у Брюсселі 23-24 березня, пише Bloomberg.
За даними агентства, у проекті спільної заяви використовуються формулювання, схожі на коментар Борреля. У тексті наголошується, що ЄС "бере до уваги" нещодавно видані ордери на арешти Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
За словами джерел Bloomberg, деякі лідери ЄС, ймовірно, наполягатимуть на жорсткіших формулюваннях.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери звинувачують Путіна у воєнному злочині примусової депортації дітей з окупованих територій України до Російської Федерації.
Президент США Джо Байден так прокоментував ордер МКС: "Я вважаю, що це виправдано. Але питання в тому, що це не визнано на міжнародному рівні, у нас теж. Але я думаю, що це дуже вагома позиція. Він явно вчинив воєнні злочини".
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З відео Путіна у Маріуполі видалили вигук: "Це все напоказ!"
На сайті Кремля опублікували перемонтоване відео з поїздкою президента Росії Володимира Путіна до окупованого Маріуполя. З ролика вирізали фрагмент із криком жінки "Це все неправда! Це все напоказ!". Увагу на це звернув телеграм-канал "Можемо пояснити", пише Радіо Свобода.
Вигук пролунав, коли Путін розмовляв біля під'їзду із місцевими жителями. Крім крику, з нового відео видалили слова чоловіка, що йому теж 70 років (як і Путіну), але він "залишився без нічого". Вихідну версію запису зберегли медіа. Також на сайті Кремля залишилася первісна аудіодоріжка: віддалений із відео фрагмент на ній починається з 22:26.
Приїзд президента Росії Володимира Путіна до Маріуполя після ордеру на його арешт Міжнародного кримінального суду є "символічною демонстрацією бравади Путіна", написали світові видання. А численні користувачі соцмереж в Україні та оглядачі за кордоном порівняли це із візитом лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера у 1941 році.
"Як і личить злодіям, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь. По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому висвітлити те, що він хоче показати, і сховати місто, яке його армія повністю зруйнована, а мешканців вціліло небагато, подалі від сторонніх очей", - йдеться у заяві Міноборони України у Twitter.
Київ і Пекін планують розмову між Зеленським та Сі - медіа
Київ і Пекін ведуть переговори щодо планування телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення пропозиції Пекіна щодо мирного плану для України. Про це український посадовець повідомив американському телеканалу CNN.
Якщо дзвінок відбудеться, це буде перша розмова між двома лідерами, але український високопосадовець додав, що "нічого конкретного не заплановано".
При цьому віце-прем'єрка України Ірина Верещук в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera заявила, що Київ чекає на підтвердження від Пекіна щодо того, чи відбудеться розмова між Зеленським і Сі. "Не знаю, чекаємо підтвердження, - сказала Верещук. - Це був би важливий крок. Їм є що сказати одне одному".
Сі Цзіньпін прибув до Москви напередодні з триденним державним візитом у понеділок, щоб зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним. На порядку денному - війна Росії в Україні та мирна пропозиція Китаю. Сі став першим лідером іноземної держави, який зустрінеться з Путіним після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента.
"Те, що президент Сі їде до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, дозволяє припустити, що Китай не відчуває відповідальності за притягнення Кремля до відповідальності за звірства, скоєні в Україні", - сказав напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен.
Він також підкреслив, що якщо мирний план Китаю не передбачатиме відновлення українського суверенітету, він спрямований на затягування часу і не буде конструктивним.
А координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що США висловлюють стурбованість тим, що Китай у Росії може домовлятися про перемир'я в Україні, при якому російські війська залишаться на окупованих територіях.
Раніше Голос Америки повідомляв, що візит японського прем'єр-міністра Фуміо Кісіди до Києва на тлі державного візиту китайського керівника Сі Цзіньпіня у Москві став ще однією ознакою протилежностей між Китаєм і західними країнами та союзниками в оцінках російської війни проти України.
У статті використано матеріали Reuters
Японський візит до Києва під час китайського в Москві
Візит японського прем'єр-міністра Фуміо Кісіди до Києва на тлі державного візиту китайського керівника Сі Цзіньпіня у Москві став ще однією ознакою протилежностей між Китаєм і західними країнами та союзниками в оцінках російської війни проти України.
Японське міністерство закордонних справ заявило 21 березня, що прем'єр-міністр Кісіда у Києві «виразить президентові Зеленському повагу українському народу за мужність і наполегливість у захисті батьківщини».
«На саміті з президентом Зеленським прем’єр-міністр Кісіда рішуче відкине агресію Росії проти України і односторонню зміну статусу кво силою, а також знову підтвердить рішуче прагнення підтримувати міжнародний порядок базований на правилах і на верховенстві закону», - йдеться в заяві з Токіо з нагоди візиту.
Японія зараз головує в «Групі семи» країн (G-7) зі США, Канадою, Британією, Францією, Німеччиною та Італією, які не лише гучно виступили проти російського вторгнення в Україну, але й разом з іншими державами - союзницями запровадили санкції щодо Москви і допомагають українцям захищатися.
Натомість московський візит Сі Цзіньпіня, який ніколи не критикував російський напад на Україну, називають виявом підтримки Путіну, щодо якого Міжнародний кримінальний суд минулого тижня видав ордер на арешт через звинувачення у скоєнні злочинів війни в Україні.
Сі Цзіньпінь заявив у Москві 20 березня, що вважає президента Путіна «дорогим другом» і сказав хоче, щоб росіяни знову обрали його президентом на ще один термін.
Державний секретар США Ентоні Блінкен в день прибуття Сі Цзіньпіня до Москви назвав китайський візит «наданням дипломатичного прикриття, щоб Росія далі здійснювала ті злочини».
Блінкен заявив, що у разі, «якщо Китай підтримує зупинку війни на основі принципів Хартії ООН, як сказано в першому пункті його плану, то може на тій основі взаємодіяти з президентом Зеленським і з Україною, а також використати свій вплив, щоб закликати Москву вивести свої війська».
«Заклик до припинення вогню, який не включає виведення російських військ з української території, фактично підтримував би затвердження російських завоювань. Він означав би визнання спроб Росії силою захоплювати території сусіда. Він дозволив би Росії далі зміцнити позиції в Україні», - заявив Ентоні Блінкен.
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- Голос Америки
“Дипломатичне прикриття": реакція США на візит Сі Цзіньпіна до Москви. Відео
Китай готує “дипломатичне прикриття" для звірств Росії в Україні. Так візит Сі Цзіньпіна до Москви прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він висловив недовіру так званому мирному плану від Пекіна, який лідер Китаю планує обговорити під час візиту до Росії.
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