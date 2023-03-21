Угорщина заблокувала заяву ЄС щодо ордера на арешт Путіна – Bloomberg

Угорщина заблокувала публікацію спільної заяви країн Європейського союзу, присвячену видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна за підозрою у скоєнні воєнних злочинів на території України. Про це пише Радіо Свобода, цитуючи агентство Bloomberg, що посилається на власні джерела.



Через позицію Угорщини верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз "взяв до відома" рішення МКС.



"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу щодо притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини та звірства в Україні, які скоюються за їхнім наказом, з їхнього дозволу або які вони вчиняють самі, – сказав Боррель. - Це важливе рішення для міжнародного правосуддя і для народу України. Ми чітко заявили в Європейському Союзі, що відповідальні за незаконну агресію проти України мають постати перед правосуддям".



Міністри юстиції ЄС 20 березня опублікували власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина також не підписала. Позиція Угорщини щодо видачі ордера на арешт Володимира Путіна може бути висловлена на черговому саміті ЄС, що відбудеться у Брюсселі 23-24 березня, пише Bloomberg.



За даними агентства, у проекті спільної заяви використовуються формулювання, схожі на коментар Борреля. У тексті наголошується, що ЄС "бере до уваги" нещодавно видані ордери на арешти Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.



За словами джерел Bloomberg, деякі лідери ЄС, ймовірно, наполягатимуть на жорсткіших формулюваннях.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери звинувачують Путіна у воєнному злочині примусової депортації дітей з окупованих територій України до Російської Федерації.

Президент США Джо Байден так прокоментував ордер МКС: "Я вважаю, що це виправдано. Але питання в тому, що це не визнано на міжнародному рівні, у нас теж. Але я думаю, що це дуже вагома позиція. Він явно вчинив воєнні злочини".