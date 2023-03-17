Актуально
- Голос Америки
Ордер на арешт Путіна видав Міжнародний кримінальний суд
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі звинувачують Путіна у воєнному злочині примусової депортації населення (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації.
"Є обґрунтовані підстави вважати, що кожен із підозрюваних несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення та незаконного переведення населення з окупованих територій України до Російської Федерації, щодо українських дітей", - йдеться в ордері.
Деталі звинувачень не оприлюднюються, "щоб захистити жертви та свідків та забезпечити захист розслідування", пояснили в МКС, але оголосили, що вирішили оприлюднити сам факт наявності ордерів, імена підозрюваних та злочини за які видано ордери, адже порушення тривають і розголос може допомогти запобігти наступним подібним злочинам.
Як повідомляв Голос Америки, згідно з даними порталу "Діти війни", від початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала мінімум 16221 дитину. Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету, дослідники якої працювали над звітом щодо вивезених дітей, встановили, що Росія забрала щонайменше 6000 дітей з України до мережі закладів із "перевиховання" та усиновлення на території Криму та Росії. Справжня ж кількість таких дітей, ймовірно, значно більше, кажуть вони.
Як писав «Голос Америки», прокурор МКС Карім Хан на початку березня особисто оглянув на Київщині місця влучання російських ракет та безпілотників у об'єкти цивільної інфраструктури.
Він також відвідав дитячий будинок на звільненому півдні України, а його офіс опублікував фотографію, де Хан стоїть серед порожніх ліжечок.
«Не можна ставитися до дітей як до воєнної здобичі», – сказав він у заяві після свого візиту. Хан публічно заявив, що незаконне переміщення дітей до Росії або на окуповані частини України є пріоритетом для його слідчих.
Всі новини дня
«Сьогодні іранські дрони використовуються проти України, а завтра можуть використовуватися проти Ізраїлю» – посол Ізраїлю. Інтерв'ю
За останній рік у стосунках України та Ізраїлю були і гострі звинувачення, і слова вдячності.
До Ізраїлю українці виробили особливе ставлення за ці понад дев'ять років війни з Росією за право залишатися на карті світу. В ізраїльтянах бачать взірець і братів по долі, адже ізраїльській державі впродовж десятиліть доводилося боротися за право існувати, до них першими звертаються по допомогу, коли потрібно лікувати поранених чи організувати евакуацію.
Але на них покаладють і часом невиправдані надії, коли йдеться про допомогу зброєю, введення санкцій на російських олігархів, наближених до президента Володимира Путіна, чи прийом біженців, для яких, як вказують критики, двері Ізраїлю були закриті у найгостріший час початку війни.
Про те, що робить Ізраїль для допомоги Україні, чи готовий він надати Києву оборонну зброю, про санкції для олігархів єврейського походження і про помилки у стосунках і про те, чи відчуває Ізраїль особливу відповідальність за те, щоб протистояти геноциду в Україні, кореспондентка Голосу Америки Наталія Чурікова говорила з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським.
Розмова була перекладена та відредагована для плинності та ясності.
Наталія Чурікова, Голос Америки: З перших днів російської агресії Ізраїль був серед країн, які надали Україні гуманітарну допомогу. Біженці згадують про те, що перші намети, які вони побачили у Польщі, мали зірку Давида і кольори ізраїльського прапора.
Днями Ви мали зустріч з міністеркою України з питань реінтеграції щодо надання психологічної допомоги біженцям. Як ця допомога буде надаватися і в яких ще напрямках?
Міхаель Бродськиий, посол Ізраїлю в Україні: Ви цілком маєте рацію, Ізраїль надавав значну гуманітарну допомогу з перших днів війни. Ми були єдиними дипломатами, які в перші тижні після початку війни були на контрольно-пропускних пунктах між Україною та Польщею, допомагали нашим громадянам, ізраїльтянам, виїхати з України. Тому, що ситуація була критичною, на межі гуманітарної катастрофи і на кордоні зібралися тисячі людей, які чекали багато годин, іноді кілька діб, щоб перейти кордон.
Ми були там для того, щоб допомогти ізраїльським громадянам і разом з єврейською громадою в Україні ми допомогли евакуюватися 15 тисячам українців. Це насамперед єврейське населення, але також неєвреї, які їхали з членами своїх сімей, євреями. І справді це був дуже важкий період протягом кількох тижнів.
Але цьому, звичайно, допомога не обмежувалася. Ми були єдиною країною, яка відкрила польовий шпиталь неподалік кордону поблизу Львова. За час роботи шпиталю понад 6 000 осіб отримали медичну допомогу – це і біженці та місцеві жителі.
Ми також спрямували тонни продовольства, прісної води, медичне обладнання для потреб українських біженців для потреб лікарень та в принципі для населення особливо в тих регіонах, які найбільше постраждали від війни.
Ізраїль прийняв на протезування та реабілітацію десятки військових з України, які постраждалих внаслідок війни, на фронті. Також ми прийняли дітей, які страждають на онкологічні захворювання. Частина з них вже повернулася в Україну, вони пройшли лікування в Ізраїлі. Інша частина ще перебуває в Ізраїлі.
Зараз я говорю тільки про ту допомогу, яка була надана державою. Але широка допомога була надана і недержавними організаціями, які в основному надавали гуманітарну допомогу.
Ви правильно згадали, що наданя психологічної допомоги – це один із головних напрямів роботи між Ізраїлем та Україною. Якраз сьогодні (розмова була записана у четвер, 16 березня, –ред.) у мене була зустріч з міністеркою соціальної політики України, ми обговорювали план, розроблений спільно з першою леді Оленою Зеленською щодо відкриття пунктів психологічної допомоги людям, які постраждали від війни, людям, які перебувають у ситуації посттравми.
Це як військові, так і цивільні особи, діти, жінки. Бо тією чи іншою мірою все населення України постраждало від війни і потрібна екстрена допомога. Ми також обговорюємо інші напрямки допомоги: і фізичну реабілітацію людей, розмінування, відновлення водопостачання у вражених районах – багато напрямків.
Н.Ч.: Місяць тому, коли у Києві був міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, він пообіцяв 200 мільйонів доларів на ізраїльські проекти в сфері охорони здоров'я та цивільної інфраструктури в Україні. Ви знаєте, як ці гроші розподілятимуться, як вони будуть надходити, чи вони розраховані на цей рік, чи на довгострокову програму?
М.Б. Я мушу вас дещо поправити. Ця сума, про яку він говорив, це не допомога, а страхування ризиків ізраїльських компаній, які будуть працювати в Україні за тими напрямками, які я назвав. Але крім цих урядових гарантій для ізраїльських компаній, є ще і пряма гуманітарна допомога, яка буде тривати. Наприклад, минулого року Ізраїль витратив на гуманітарну допомогу Україні 80 мільйонів доларів.
А цього року, я думаю, допомога буде ще більшою, бо Ізраїль планує розширити свою гуманітарну допомогу, про що говорив Елі Коен, під час візиту в Україну, коли він зустрічався з президентом, з міністром закордонних справ.
Дійсно, Ізраїль чим може допомагає Україні. Ізраїль однозначно висловив свою позицію і щодо війни, і щодо російської агресії в Україні.
Н.Ч.: Обстріли України російськими ракетами не припиняються і для України життєво важливо отримати ізраїльську систему завчасного попередження про обстріли. Коли вона може надійти?
М.Б.: Справа в тому, що не можна просто взяти ізраїльську систему раннього попередження і поставити її в Україні, необхідна адаптація до українських умов, бо Україна є країною, яка в багато разів перевищує площу Ізраїлю. А крім того, вона стикається з іншими загрозами – це не ті ракети, з якими стикається Ізраїль.
Зараз українські та ізраїльські спеціалісти над цим працюють. Я думаю, що це ще забере певний час, сподіваюсь, що не дуже довго, але це будуть місяці, а не тижні, поки ця система запрацює в Україні.
Н.Ч.: Цього тижня з’явилися повідомлення у ЗМІ, що Ізраїль дозволив двом своїм оборонним компаніям продати Україні системи протидії дронам. Тобто вперше після вторгнення Росії в Україну Ізраїль схвалив ліцензії на експорт зброї Україні. Ви можете це підтвердити?
М.Б.: Я не можу ніяк прокоментувати цю інформацію. Я знаю, що дійсно, було обговорення на чолі з прем’єр-міністром, наших оборонних контактів з Україною, але ці контакти краще за все тримати в таємниці. Я не думаю, що правильно обговорювати це в пресі та в публічному просторі.
Єдине, що можу сказати, що нас дуже турбує співпраця між Росією та Іраном, нас дуже турбує використання іранської зброї, передусім дронів, проти цивільних цілей в Україні.
І ми дуже добре розуміємо, що сьогодні ці дрони використовуються проти України, а завтра вони можуть використовуватися проти Ізраїлю. Тому ми вивчаємо досвід України у протидії цим дронам, ми працюємо разом з представниками України на всіх можливих рівнях. У нас дуже добрі контакти і ми будемо продовжувати цю роботу.
Н.Ч.: Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пропонував стати посередником в мирних переговорах між Росією та Україною. Чи ця пропозиція досі відкрита?
М.Б.: Мені здається, він висловився не зовсім так. Він сказав, що якщо буде звернення з боку України і Росії і буде необхідність у його посередницьких послугах, то він буде, звичайно, радий допомогти. Поки такого звернення не було, але Біньямін Нетаньягу є одним з найбільш досвідчених політиків, напевно найдосвідченіший в Ізраїлі, але і серед світових політиків також.
Він має добрі зв’язки і в Росії, і в Україні, і у США, і якщо до нього звернуться, то Ізраїль буде готовий допомогти припинити цю безглузду і кровопролитну війну якнайшвидше.
Н.Ч.: Росія мала намір закрити ізраїльську організацію «Сохнут», що допомагає в репатріації, після кількох заяв голови російського МЗС Сергія Лаврова, у яких він порівнював дії союзників щодо Росії з діями Гітлера, за одну з них був змушений вибачатися навіть президент Росії Володимир Путін. Чи євреї є в безпеці у Росії? Бо ми знаємо, що з 75 тисяч нових репатріантів майже половина була з Росії.
М.Б.: Так, ви маєте рацію, з початку війни спостерігається зростання кількості репатріантів, причому якщо з України за цей час приїхало за рік війни близько 14 тисяч репатріантів, то з Росії приїхало в кілька разів більше – близько 50 тисяч і інтерес до репатріації зберігається.
Звичайно, нас турбує доля євреїв у Росії, як і доля євреїв в усьому світі, як і доля євреїв в Україні, які страждають від війни, як і решта українського населення. Тому ізраїльська держава допомагає їм, це – частина ідеології нашої країни, частина наших принципів – допомагати євреям у будь-якій країні.
Н.Ч.: Серед біженців, чи правильніше було б сказати, серед людей, які хочуть отримати ізраїльське громадянство, було чимало російських олігархів, які є під санкціями Сполучених Штатів, європейських країн. Цього тижня газета Гаарец написала, що Вашингтон наполягає, щоб Ізраїль долучився до санкцій проти Росії та олігархів, найближчих до президента Путіна. Якою може бути реакція Ізраїлю, чому ці люди можуть знайти в Ізраїлі прихисток?
М.Б.: Треба розділити це питання на дві частини. Перша – це право людей єврейського походження отримати ізраїльське громадянство, приїхати до Ізраїлю, перебувати в Ізраїлі. Жодні санкції не можуть позбавити людину права приїхати до Ізраїлю, ніякі звинувачення не є перешкодою для того, щоб людина отримала ізраїльське громадянство, якщо людина має право на отримання ізраїльського громадянства за законом про повернення, тобто, якщо у людини є єврейське коріння.
Друге питання – це питання санкцій на бізнес, на активи, і тут Ізраїль займає дуже прозору позицію. У нас немає законів про санкції, ніколи в історії Ізраїль не накладав односторонніх санкцій на ту чи іншу державу, чи конкретних бізнесменів.
Але ми від самого початку ми сказали, що не будемо діяти в обхід санкцій, і ми по суті відповідаємо тим обмеженням, які запровадили США та європейські країни щодо країн чи компаній, чи окремих осіб. Ізраїль не діє в обхід санкцій.
Н.Ч.: Чи це стосується і активів цих російських олігархів, таких як Михайло Фрідман, Герман Хан, Роман Абрамович?
М.Б.: Це стосується абсолютно всіх. Ізраїль не діє в обхід санкцій, незалежно від імен. Ви зараз назвали імена провідних єврейських бізнесменів, які вели свій бізнес в Росії, і це стосується їх також.
Н.Ч.: Місяць тому відкрилося знову посольство Ізраїлю в Україні. Але чи відкритий Ізраїль для українців? Багато українців були дуже розчаровані, що Ізраїль відмовлявся приймати біженців? Чи в цьому питанні є якісь зміни?
М.Б.: Так, ви маєте рацію, у перші місяці війни було якесь непорозуміння, і, можливо, з нашого боку, були певні помилкові дії. Сьогодні ситуація нічим не відрізняється від довоєнної ситуації. Кожен українець може прилетіти до Ізраїлю, для цього йому не потрібна віза. А вже рішення, впустити, чи не впустити людину в країну, ухвалюється прикордонною службою, як і в будь-якій іншій країні.
Якщо людина приїжджає з метою нелегально працювати в Ізраїлі та займатися якоюсь протиправною діяльністю, то її можуть не впустити. В усіх інших випадках український громадянин може поїхати до Ізраїлю як турист.
Ті люди, які в’їхали на початку війни і отримали можливість легально перебувати в Ізраїлі без обмеження за часом, досі перебувають в Ізраїлі, вони можуть продовжувати там перебувати, вони можуть працювати, отримувати певну допомогу від держави, і все це зберігається.
Ба більше, на момент початку війни в Ізраїлі перебували кілька тисяч нелегальних робітників з України, і всі вони отримали легальний статус, нікого не депортували. І я думаю, поки іде війна, така ситуація збережеться.
Н.Ч.: Скільки таких людей є в Ізраїлі і в якому статусі вони перебувають, якщо вони не мають статусу біженця?
М.Б.: В Ізраїлі ми не надаємо статус біженця. Йдеться лише про туристів, які отримали можливість продовжити своє перебування в Ізраїлі. Вони не порушують закон, навіть якщо вони перевищили максимальний термін – 90 днів перебування в Ізраїлі, на який дає право угода з Україною про безвізовий режим. Більшість із цих людей мають в Ізраїлі родичів, які їм допомагають.
Але це не стосується людей, які приїхали як репатріанти, тобто євреїв, які приїхали в рамках закону про повернення. Щодо них діє закон про право на повернення – вони відразу отримують громадянство.
Н.Ч.: Минулого місяця група американських сенаторів повторно внесла резолюцію, яка назвала дії Росії в Україні геноцидом. Як ви вважаєте, чи Ізраїль, враховуючи його унікальну історію Голокосту, несе особливу відповідальність за те, щоб зробити все, що в його силах, щоб запобігти геноциду, або припинити геноцид в Україні?
М.Б.: Безумовно, Ізраїль дуже чутливо ставиться до знищення цивільного населення, до всіх жахів, свідками яких ми стали, і ми про це говорили, про це говорив і попередній уряд і нинішній міністр закордонних справ Елі Коен, коли перебував в Україні. В Ізраїлі добре знають, що відбувається в Україні.
Питання визначень мають давати юристи, чи це є геноцид, чи воєнні злочини, вони мають визначити. Потрібно розслідувати все, що там відбувається, і дати визначення. Якщо це питання буде обговорюватися на Генеральній Асамблеї ООН, Ізраїль вивчить його. Ізраїль уже багато разів підтримував Україну щодо засудження агресії, і ця позиція зберігається.
Н.Ч.: В Україні працюють слідчі багатьох західних країн, чи планує Ізраїль надіслати своїх слідчих до України?
М.Б.: Такої пропозиції ми не отримували. Якщо вона надійде, ми її розглянемо.
Скульптура Григорія Сковороди у Вашингтоні: історія створення від американського скульптора. Відео
Наприкінці минулого століття американський скульптор Марк Роудс створив пам'ятник Григорія Сковороди на прохання місцевої української діаспори.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
МЗС Британії закликало РФ покинути Грузію
Велика Британія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії та закликає Росію виконати свої зобов’язання за Угодою про припинення вогню від 2008 року. Про це, як передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу», заявив у Тбілісі очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі.
«Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, повне ігнорування міжнародного права для вас не дивно. Агресія Росії в Грузії в 2008 році, що призвела до анексії Південної Осетії та Абхазії, розлучає сім’ї та позбавляє грузинів можливості відвідувати свої священні релігійні місця, а також землі своїх предків. Ми продовжуємо підтримувати ваш суверенітет та територіальну цілісність. Південна Осетія та Абхазія є невід’ємними частинами Грузії, і ми закликаємо Росію дотримуватись Угоди про припинення вогню від 2008 року», – заявив Клеверлі.
За його словами, як і у випадку з українцями, грузини мають суверенне право вирішувати майбутнє своєї країни без втручання ззовні, «і ми це поважаємо».
Клеверлі привітав те, що Грузія підтримує Україну. "Ми вітаємо принципову підтримку України з боку Грузії, як щодо санкцій проти Росії, так і щодо прийому багатьох українських біженців, які були змушені покинути свої родини, через агресію Росії", - заявив британський дипломат.
Глава МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі, своєю чергою, розповів про питання, які обговорив з Клеверлі.
"На нашій зустрічі ми обговорили прагнення Грузії до європейської та євроатлантичної інтеграції як цивілізаційний вибір грузинського народу. Зокрема, ми говорили про агресію, з якою зіткнулася Грузія на різних фронтах, що підкреслює кінцеву мету Грузії – вступ до ЄС і НАТО.
Ми подивилися на ситуацію в регіоні, яка значно ускладнилася після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну", - заявив грузинський посадовець.
Джеймс Клеверлі прибув до Грузії з дводенним офіційним візитом увечері 16 березня. Він уже зустрівся з представниками громадянського сектору та з прем’єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі. Клеверлі відвідає лінію розмежування на де-факто кордоні із самопроголошеною Південною Осетією. Це перший візит голови зовнішньополітичного відомства Великої Британії до Грузії з 2016 року.
Українські архітектори застосовують 3D-технології, щоб допомогти розслідувати атаку РФ на Маріупольський театр
Рік тому, 16 березня 2022 року російські військові скинули авіабомбу на будівлю Маріупольського драмтеатру, яка служила прихистком для сотень місцевих жителів. Експерти ОБСЄ та організації Amnesty International назвали атаку на театр воєнним злочином.
Дослідники з українського Центру просторових технологій розслідують трагедію за допомогою сучасних технологій: очевидці взаємодіють із 3D-моделлю театру та “вбудовують” у неї свої спогади. Засновник та директор Центру просторових технологій Максим Рохманійко розповів “Голосу Америки” про те, як триває розслідування.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Ксенія Туркова. Як довго ваш центр розслідує атаку на театр? Ви почали роботу одразу після атаки, рік тому?
Максим Рохманійко: Ми взагалі, можна сказати, почали займатися цими темами нещодавно. Ми знали методи, з якими зараз працюємо. Але з перших днів повномасштабного вторгнення ми шукали саме те місце, де можемо бути найбільш корисні. Тобто ми спочатку пробували більш загальні речі, картографували, збирали всі випадки на мапі, допомагали іншим організаціям з такою роботою. Звичайно, що коли стався саме цей удар театр, ми на нього одразу звернули увагу. Ми скачали максимальну кількість медіа, які були онлайн, ми їх максимально заархівували. Але сідати і працювати з цією справою як однією з основних в наших розслідуваннях ми почали тільки на початку літа. Тоді одна з наших колег пішла в архів, знайшла креслення театру, і ми вже почали набагато більше гранулярний процес розслідування і досліджень саме навколо простору будівлі.
К.Т.: А що таке методологія просторових свідчень і як ви її використовуєте? Я думав що не всі наші глядачі та читачі знають, що це, тому це буде корисним розповісти про це. Що це за методологія?
М.Р.: Я взагалі можу сказати, що природа роботи нашого центру — вона з самого початку побудована навколо того, щоб розуміти якісь складні процеси і проблеми за рахунок простору. Просто до повномасштабного вторгнення ці проблеми і процеси, які ми намагалися зрозуміти, дуже відрізнялись. Але сам принцип нашої роботи полягає в тому, що є одна просторова модель, і навколо неї збирається дуже багато різної інформації, і за рахунок процесу цього збору можна краще щось зрозуміти. Власне така сама методологія застосовується нами в кейсі про Маріупольский театр, і в цьому випадку нам дуже сильно допомогли свідки.
Двоє наших свідків — Сергій та Євгенія Забогонські — майже двадцять років працювали в театрі, вони знають його як своїх п'ять пальців і знають, чому певні стіни в театрі виглядають зараз не так, як вони накреслені на кресленнях, в якому році був цей ремонт. І ці люди нам дуже сильно допомогли, тому що вони на кресленнях вказували принципи розселення: де були люди, куди селили вагітних жінок і подібні речі. Є велика кількість свідків, з якими ми провели оці просторові інтерв'ю, сенс яких в тому, що свідок сідає навпроти просторової моделі театру, знаходить місце, де він був, де він (чи вона) там жили.
Багато з цих людей волонтерили, відповідно, вони можуть розповісти, як вони готували їжу, наприклад. Це дуже важливо, тому що, наприклад, мабуть ви знаєте, що дуже багато людей, яки виїжджали з Маріуполя, проходили фільтраційні табори, і всі дуже боялися, що в них знайдуть якісь фотографії. Нам дуже часто свідки кажуть: “От у нас була фотографія цього, але, на жаль…” І саме завдяки такому процесу нам вдається реконструювати якісь, можна сказати, втрачені зображення, і зрозуміти, що саме було в театрі, як він жив весь цей час між 24 лютого і 16 березня, коли в нього, власне, потрапила бомба.
К.Т.: Як відбувається просторове інтерв'ю? Люди дивляться на 3D-моделі, і це допомагає їм згадати що відбувалося в залі?
М.Р.: Щоб розказати про цей процес повністю, ми ідентифікували максимальну кількість людей, яких змогли знайти, хто взагалі був в театрі. Спочатку ми просто з цими людьми зідзвонилися по Zoom, поговорили десь протягом години і встановили, де вони були, що вони знають, як вони жили в театрі та інше. Ми також шукали свідків таким чином, щоб їхні місця в театрі якимось чином перетиналися, але, з іншого боку, доповнювали одне одного, і нам вдалося записати дванадцять таких інтерв'ю. Вони в середньому шість годин довжиною. Це дуже спокійний процес, коли свідок спочатку розповідає історію того, як взагалі вони зустріли повномасштабне вторгнення, де вони були, як вони вирішили піти в театр, чому саме вони там опинилися.
І наступний крок — вони заходять з нами в модель театру і розповідають історію, як вони зайшли і де вони поселилися. Тобто ми, відповідно, просто слідкуємо за всім, що свідок розповідає, приходимо в місце, і в якийсь момент свідки просто починають самі моделювати, по суті, нашими руками і кажуть: “Оце сюди посунь, тут стояли 800-літрові бочки з водою”. І наші моделювальники додають всі ці деталі в модель. Це важливо, тому що це дає нам змогу отримати дуже детальну і крос-верифіковану картинку того, як люди жили в театрі, і це, знов таки, цінно в різних контекстах, в тому числі в контексті розслідування.
К.Т.: Яку роль тут виконують дослідники-архітектори?
М.Р.: Ну, це і є ми, це люди, які полегшують цей процес. Щоб сталися ці інтерв'ю, потрібно було зробити дуже багато попередньої роботи. Тобто ми знайшли в архівах креслення, побудували 3D-модель — спочатку побудували таким, яким він був в 60-х роках. Потім поговорили з людьми, які дуже добре його знають, виправили якісь зміни, внесли якісь деталі.
Ще ми поїхали в Полтаву, і в Полтаві є театр, побудований аз таким же кресленням — він майже один в один, особливо в середині, виглядає як Маріупольський драмтеатр. І ми його відсканували за допомогою техніки лазерного сканування. Тобто в нас були дуже детальні місця, про які свідки просто казали: “О, тут було моє ліжко”, тому що насправді зсередини багато просторів просто неможливо відрізнити. Власне, ця робота і є з простором з розумінням того, як він змінювався, з розумінням того, наприклад, де зроблені всі фотографії. Тобто перед всіма раундами інтерв'ю ми визначили локацію в театрі близько півтори тисячі фотографій та відео з різних періодів. Тобто є фотографії, наприклад, простору під сценою: ми повинні були розібратися, що це саме простір під сценою, з якого боку ця фотографія зроблена. І всі ці фотографії ми алгоритмічно встановлюємо в 3D-моделі будівлі.
К.Т.: На які головні питання ви намагаєтеся відповісти своєю роботою?
Це дуже базові питання, але ми намагалися на них відповісти з таким рівнем деталізації, щоб не було навіть мови про будь-яких військових театрі, чи про військову базу, чи що завгодно такого роду
М.Р.: Важливо сказати, що те, що ми публікуємо зараз, це перша частина розслідування, зосереджене на тому, що відбувалося в театрі до вибуху. Для нас важливо було показати цивільну природу цього простору, де були люди, скільки їх було і що вони робили. Це дуже базові питання, але ми намагалися на них відповісти з таким рівнем деталізації, щоб не було навіть мови про будь-яких військових театрі, чи про військову базу, чи що завгодно такого роду. І знову-таки — важливий рівень деталізації, рівень розуміння цього, як наші свідки розказують про ці комуни, — він навіть для судового процесу може бути корисним в тому сенсі, що важливий не тільки саме факт, що це цивільний осередок, важливе ще, наскільки його природа специфічна, наскільки люди організувалися в театрі, як вони разом жили, як вони взагалі шукали їжу, допомагали не тільки одне одному, а і сусідам з навколишніх будівель. От, власне, про цю історію перша частина нашого розслідування.
К.Т.: А що найбільш ускладнює саме процес дослідження?
М.Р.: Є два моменти: перший — це те, що Маріуполь окупований, і доступу до будівлі немає. Доступу до руїни не було, а зараз вже і руїни немає. Тобто в кінці минулого року окупанти знесли ту частину будівлі, в яку потрапив авіаснаряд. З іншого боку, ми знаємо, що певні докази просто втрачено — саме через цей страх фільтраційних таборів, через страх того, що в людей будуть запитувати про театр і подібні речі.
Звичайно, це ускладнює наш роботу, але, з іншого боку, це якраз той контекст, в якому наші методи найбільш продуктивні, тому що ми працювали з рядом українських правозахисних організацій, які можуть поїхати в Харківську область, в Чернігівську область, в Миколаїв, щось зафіксувати, заміряти, відсканувати.
З Маріуполем такої можливості немає, якоюсь мірою оця віртуальна модель, яку ми так ретельно збираємо, по суті, і є таким способом хоча б в символічній площині захопити цей простір театру назад і працювати з ним так, як ми вважаємо за потрібне, з точки зору того, що це дійсно місце однієї з важливих трагедій часу повномасштабного вторгнення.
Форум