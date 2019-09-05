Брекзит знову віддаляється, а дострокові вибори в Британії наближаються

Офіційно датою виходу Великої Британії з Європейського Союзу ще залишається 31 жовтня, але у середу 4 вересня Палата громад попри відчайдушний спротив прем’єр-міністра Бориса Джонсона схвалила рішення, яке зобов'язує уряд просити Брюссель про відкладення Брекзиту, якщо до кінця жовтня Лондон не домовиться з Брюсселем про чіткі умови припинення членства.

Брекзит без угоди, ймовірність якого Джонсон вважав не лише можливим, а навіть потрібним (щоб тиснути цим варіантом на представників ЄС під час переговорів), майже напевне стане неможливим, коли постанову нижньої палати британського парламенту затвердить Палата лордів, і вона набере сили закону.

У полум’ї боротьби з намаганням парламентарів заборонити “жорсткий Брекзит” уряд Бориса Джонсона втратив навіть ту мізерну більшість, яку його Консервативна партія досі мала у Палаті громад, і тепер він відкрито закликає до виборів.

Прем’єр-міністр не має права самовільно призначати дострокові вибори без згоди ¾ парламентарів, але головна опозиційна партія - Лейбористська, та інші менші парламентські партії заявили, що проголосують за початок виборчої кампанії одразу після того, як закон про заборону Брекзиту без угоди пройде усі процедури і набере чинності.

Саме тому пропозиція Джонсона призначити вибори на 15 жовтня набрала у середу у парламенті лише 298 голосів, у той час як потрібно 434.

Борис Джонсон сподівається, що якнайшвидше проведення виборів було б для нього вигіднішим, і що він зміг би повторити на національному рівні той успіх, якого здобув, змагаючись за посаду лідера Консервативної партії.

Джонсон вважає, що британців приваблює його обіцянка нарешті рішуче розірвати ті кола Брекзиту, по яких Британія приречено ходить вже майже три роки після референдуму 2016 року.

Обіцянка "Брекзит 31 жовтня будь-якою ціною і без жодних нових перенесень! " була головним гаслом британського лідера.

31 жовтня мало б стати черговим визначальним етапом у політичному житті Британії, і в Лейбористській партії лунають голоси тих, які вважають, що для них з виборами краще почекати до листопада.

Лейбористи розраховують, що виборчі шанси консерваторів будуть меншими, коли Британія, як зараз виглядає, не вийде з Європейського союзу 31 жовтня всупереч громовим обіцянкам і запевненням Бориса Джонсона.

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