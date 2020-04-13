Британія увійшла в п’ятірку країн з найбільшою кількістю жертв коронавірусу

Після рекордної кількості померлих від коронавірусу за один день (980 у п’ятницю) Велика Британія разом зі США, Італією, Іспанією та Францією опинилася у п’ятірці держав із зареєстрованою найвищою кількістю померлих унаслідок пандемії.

Представник групи наукових радників британського уряду Джеремі Фарар сказав, що Велика Британія може виявитися “однією з найбільш уражених, якщо не найбільш ураженою країною Європи”.

Смертність від коронавірусу (Університет Джонса Гопкінса 13.04.20)​:

США - 20 457

Італія - 19 899

Іспанія - 17 209

Франція - 14 393

Британія - 10 612

Іран - 4 474

Бельгія - 3 600

Китай - 3 343

Німеччина - 3 022

Нідерланди - 2 737

У четвер уряд у Лондоні вирішуватиме, який рівень карантинних заходів діятиме далі - після чотирьох тижнів обмежень в країні, але зараз не відомо, чи британський прем’єр-міністр буде достатньо здоровим, щоб брати участь у тому засіданні.

Борис Джонсон одужує у заміській резиденції після того, як у неділю його виписали з лікарні.

“За порадою його медиків він не повертається одразу до роботи”, - сказано в офіційній заяві.

Джонсон поширив відеозвернення, в якому визнав, що упродовж тижня у лікарні включно з трьома ночами, проведеними у реанімаційному відділенні, його життя було під загрозою.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб, який виконує обов’язки голови уряду, сказав, що зараз ще надто рано скасовувати обмеження і закликав спочатку дочекатися доказів того, що пік епідемії коронавірусу в країні минув.

Британський Національний інститут економічних і соціальних досліджень дійшов висновку, що в умовах теперішніх обмежень економіка Великої Британії у другій чверті року може скоротитися на 15%, або навіть 25%.

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