Британія увійшла в п’ятірку країн з найбільшою кількістю жертв коронавірусу

Після рекордної кількості померлих від коронавірусу за один день (980 у п’ятницю) Велика Британія разом зі США, Італією, Іспанією та Францією опинилася у п’ятірці держав із зареєстрованою найвищою кількістю померлих унаслідок пандемії.
Представник групи наукових радників британського уряду Джеремі Фарар сказав, що Велика Британія може виявитися “однією з найбільш уражених, якщо не найбільш ураженою країною Європи”.
Смертність від коронавірусу (Університет Джонса Гопкінса 13.04.20):
- США - 20 457
- Італія - 19 899
- Іспанія - 17 209
- Франція - 14 393
- Британія - 10 612
- Іран - 4 474
- Бельгія - 3 600
- Китай - 3 343
- Німеччина - 3 022
- Нідерланди - 2 737
У четвер уряд у Лондоні вирішуватиме, який рівень карантинних заходів діятиме далі - після чотирьох тижнів обмежень в країні, але зараз не відомо, чи британський прем’єр-міністр буде достатньо здоровим, щоб брати участь у тому засіданні.
Борис Джонсон одужує у заміській резиденції після того, як у неділю його виписали з лікарні.
“За порадою його медиків він не повертається одразу до роботи”, - сказано в офіційній заяві.
Джонсон поширив відеозвернення, в якому визнав, що упродовж тижня у лікарні включно з трьома ночами, проведеними у реанімаційному відділенні, його життя було під загрозою.
Міністр закордонних справ Домінік Рааб, який виконує обов’язки голови уряду, сказав, що зараз ще надто рано скасовувати обмеження і закликав спочатку дочекатися доказів того, що пік епідемії коронавірусу в країні минув.
Британський Національний інститут економічних і соціальних досліджень дійшов висновку, що в умовах теперішніх обмежень економіка Великої Британії у другій чверті року може скоротитися на 15%, або навіть 25%.
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