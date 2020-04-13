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Британія увійшла в п’ятірку країн з найбільшою кількістю жертв коронавірусу

Борис Джонсон під час запису звернення про його перебування у лікарні. 12 квітня 2020 р.

Після рекордної кількості померлих від коронавірусу за один день (980 у п’ятницю) Велика Британія разом зі США, Італією, Іспанією та Францією опинилася у п’ятірці держав із зареєстрованою найвищою кількістю померлих унаслідок пандемії.

Представник групи наукових радників британського уряду Джеремі Фарар сказав, що Велика Британія може виявитися “однією з найбільш уражених, якщо не найбільш ураженою країною Європи”.

Смертність від коронавірусу (Університет Джонса Гопкінса 13.04.20):

  • США - 20 457
  • Італія - 19 899
  • Іспанія - 17 209
  • Франція - 14 393
  • Британія - 10 612
  • Іран - 4 474
  • Бельгія - 3 600
  • Китай - 3 343
  • Німеччина - 3 022
  • Нідерланди - 2 737

У четвер уряд у Лондоні вирішуватиме, який рівень карантинних заходів діятиме далі - після чотирьох тижнів обмежень в країні, але зараз не відомо, чи британський прем’єр-міністр буде достатньо здоровим, щоб брати участь у тому засіданні.

Борис Джонсон одужує у заміській резиденції після того, як у неділю його виписали з лікарні.

“За порадою його медиків він не повертається одразу до роботи”, - сказано в офіційній заяві.

Джонсон поширив відеозвернення, в якому визнав, що упродовж тижня у лікарні включно з трьома ночами, проведеними у реанімаційному відділенні, його життя було під загрозою.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб, який виконує обов’язки голови уряду, сказав, що зараз ще надто рано скасовувати обмеження і закликав спочатку дочекатися доказів того, що пік епідемії коронавірусу в країні минув.

Британський Національний інститут економічних і соціальних досліджень дійшов висновку, що в умовах теперішніх обмежень економіка Великої Британії у другій чверті року може скоротитися на 15%, або навіть 25%.

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Як було і як стало: європейські туристичні пам’ятки спорожніли через коронавірус. Відео
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Як було і як стало: європейські туристичні пам’ятки спорожніли через коронавірус. Відео

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