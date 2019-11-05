Джонсон не поспішає оприлюднювати звіт про втручання Росії у британську політику

На адресу уряду Бориса Джонсона лунають заклики пояснити затримку з оприлюдненням звіту парламентського комітету, який розслідував звинувачення про втручання Росії у внутрішні політичні процеси у Великій Британії.

З неофіційних джерел відомо, що звіт може містити дані про використання партіями чи політиками грошей з російських джерел, а також про прямі намагання Москви впливати на британську громадську думку, чи на дії виборців.

Готуючись до дострокових виборів, ми не можемо бути певні, що вжиті необхідні дії у відповідь на потенційне втручання, або гарантовано, що таке втручання не відбувається зараз...

Звіт окремо аналізує звинувачення про спроби російського впливу на британський референдум 2016 року щодо членства країни у Європейському Союзі.

Раніше британські посадовці, політики та оглядачі визнавали, що Росія чинила вплив, але ті спроби були названі безрезультатними.

Окрему стурбованість викликають застереження, що російські гроші могли впливати на політиків і зокрема на урядову Консервативну партію, потрапляючи в партійні скарбниці через пожертви вихідців з Росії.

Новий документ на 50 сторінок був складений представниками парламентського Комітету з питань розвідки та безпеки, і до роботи над ним були залучені незалежні фахівців та представники британських спецслужб, які також дали санкцію на оприлюднення зібраних даних.

Але уряд ще не дав остаточної згоди на публікацію звіту, викликавши припущення, що затримування напевне пов’язане з початком агітаційної кампанії перед достроковими парламентськими виборами 12 грудня.

Урядовці наполягають, що оприлюднення звіту це лише питання часу, який потрібен на опрацювання документів, які стосуються державної безпеки.

“Ми надалі розчаровані тим, що уряд не оприлюднив звіт і не надав пояснень того, чому документ не опублікований. Виправдання, у яких посилаються на брак часу, абсолютно нещирі й грубо оманливі”, - прокоментував британському радіо Домінік Ґрів, голова парламентського Комітету з питань розвідки та безпеки.

Представники опозиційної Лейбористської партії, а також Шотландської національної партії закидають консерваторам небажання визнавати масштаби російського впливу, які можуть обурити виборців.

“Небезпеку, яку становить замовчування Борисом Джонсоном цього звіту, неможливо перебільшити. Досить лише того, що готуючись до дострокових виборів, ми не можемо бути певні, що вжиті необхідні дії у відповідь на потенційне втручання, або гарантовано, що таке втручання не відбувається зараз, а саме так воно майже напевне і є”, - написав представник шотландської партії Стюарт Макдональд в газеті Times.

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