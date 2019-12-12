Британські виборці визначаються, кому доручити подальше вирішення долі Брекзиту

У Великій Британії відбуваються парламентські вибори, які були оголошені достроково, бо урядова Консервативна партія не мала дієвої більшості у парламенті і не змогла проводити ключові рішення, зокрема щодо припинення членства країни у Європейському Союзі.

Партії змагаються за 650 місць у Палаті громад - нижній палаті парламенту, яка є головним законодавчим органом.

55-річний прем’єр-міністр Борис Джонсон закликав виборців віддати у четвер голоси за його Консервативну партію, щоб парламент ратифікував вже укладену угоду про вихід з ЄС.

Найбільша опозиційна партія, Лейбористська, заявляє, що Брекзит на умовах угоди Джонсона буде шкідливий для країни, і тому лейбористи обіцяють укласти нову угоду з Брюсселем та винести її на референдум для затвердження.

70-річний лідер лейбористів Джеремі Корбин каже, що на тому пропонованому референдумі британці мали б можливість також відмовитися від виходу з Євросоюзу, переглянувши рішення референдуму 2016 року.

Лейбористи обіцяють у разі приходу до влади розпочати масштабну націоналізацію інфстраструктурних компаній, зокрема залізниць, а також збільшити податки на багатих.

Інша провідна британська політична сила, Партія ліберальних демократів, пропонує негайно відкликати заяву країни про припинення членства в ЄС і скасувати Брекзит одностороннім рішенням.

Важливу роль мають також інші партії Великої Британії, зокрема Шотландська національна партія, яка веде кампанію за відмову від Брекзиту, а також пропонує новий референдум у Шотландії про незалежність.

Попередні результати голосування на британських парламентських виборах будуть відомі у п’ятницю, хоча одразу після закриття дільниць о 10 вечора за місцевим часом, оголосять дані опитувань на виходах з дільниць.

Опитування упродовж виборчої кампанії давали підстави прогнозувати, що Консервативна партія Бориса Джонсона може здобути більше голосів, ніж інші партії, але було не відомо, чи матимуть консерватори більше половини мандатів, і автоматичне право формувати новий уряд.

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