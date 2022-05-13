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Британія додала жінок Путіна у списки понад 1000 росіян під санкціями
Велика Британія оголосила, що накладає санкції на низку «друзів та родичів» російського президента Володимира Путіна, зокрема на колишню дружину, а також на жінку, яку називають його теперішньою подругою.
Ліз Трасс, очільниця британського міністерства закордонних справ, заявила, що Лондон «стискає у лещата» представників наближеного до Путіна кола осіб.
Ми далі будемо накладати санкції на усіх тих, хто сприяє і допомагає агресії Путіна, до часу, коли Україна переможе.Ліз Трасс
На зустрічі в Німеччині з колегами - представниками країн Групи семи вона також висловила думку, що західні санкції проти Росії повинні залишатися в силі аж до часу, коли російські війська повністю вийдуть з усієї території України.
Британський уряд каже, що зараз у так званому «російському» британському санкційному списку загалом нараховується понад 1000 людей і 100 юридичних осіб, включно з олігархами, статки яких загалом становлять 117 мільярдів фунтів ($142 млрд.)
Санкції передбачають замороження активів фізичних та юридичних осіб, а також заборону на їх в’їзд у Велику Британію.
Згідно з офіційною інформацією, Людмила Очеретная, яка була дружиною Володимира Путіна з 1983 до 2014 року, підозрюється «у зв’язках з особою, що причетна до дестабілізації України, або підриву чи загрози територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України».
Британське міністерство закордонних справ додає, що після розлучення Очеретная «користувалася привілейованими бізнес зв’язками з державними компаніями і виявляла ознаки володіння статками невідомого походження».
Про Аліну Кабаєву окремо написано, що «у якості голови ради директорів "Національної Медіа Групи" вона активно поширює російську пропаганду стосовно вторгнення в Україну».
У списку нових російських громадян під британськими санкціями також бабуся Аліни Кабаєвої та двоюрідні брати Володимира Путіна.
«Ми розкриваємо і беремо на приціл тіньову мережу, яка підтримує розкішне життя Путіна і стискаємо у лещатах наближене до нього коло. Ми далі будемо накладати санкції на усіх тих, хто сприяє і допомагає агресії Путіна, до часу, коли Україна переможе», - сказала Ліз Трасс.
Британський уряд зауважує, що згідно з офіційними деклараціями статки Путіна дуже скромні: «маленька квартира в Санкт Петербурзі, два автомобілі радянського виробництва 50-х років, причеп і маленький гараж».
«Насправді Путін покладається на мережу родичів, друзів дитинства та відібраних представників еліти, які отримали користь від його правління, і в свою чергу підтримують його спосіб життя», - стверджує офіційний Лондон.
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- Голос Америки
Пентагон: Вперше з 18 лютого відбулася розмова міністрів оборони США і Росії
У п’ятницю, 13 травня, міністр оборони Ллойд Остін вперше з 18 лютого провів розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони США. Міністр оборони Остін, йдеться у короткому повідомленні, «закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив на важливості збереження ліній зв'язку».
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ЄС надасть Україні нову військову допомогу на 500 мільйонів євро, заявив Борель
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель заявив у п’ятницю, 13 травня, що блок надасть Україні військову підтримку ще на 500 мільйонів євро. Також він висловив упевненість, що у найближчі дні буде досягнута угода щодо ембарго на російську нафту.
У розмові з журналістами в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи на півночі Німеччини Борель сказав, що військова підтримка буде надаватися важким озброєнням, таким як танки та артилерія. Таким чином уся військова допомога блоку Україні сягатиме приблизно 2 мільярдів євро.
"Новий імпульс для військової підтримки. (Це буде) посилення тиску на Росію за допомогою економічних санкцій і продовження міжнародної ізоляції Росії та протидії дезінформації", - сказав він.
Борель заявив, що він також оптимістично налаштований щодо того, що ембарго ЄС на російську нафту також може бути узгоджено в найближчі дні.
"Я впевнений, що у нас буде угода. Вона нам потрібна, і ми її матимемо. Ми повинні позбутися нафтової залежності від Росії", - сказав він.
"Якщо не буде згоди на рівні послів, то в понеділок міністри, коли зберуться, мають надати політичний імпульс."
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У Конгресі закликають соцмедійні платформи краще зберігати потенційні докази російських злочинів в Україні
Керівники чотирьох комітетів Конгресу звернулися до компаній соціальних медіа із проханням зберігати вміст ймовірних доказів російських злочинів в Україні.
У четвер, 12 травня, конгресвумен Керолін Б. Мелоні, голова Комітету з нагляду та реформ, та конгресмени Стівен Ф. Лінч, голова підкомітету з національної безпеки, Грегорі В. Мікс, голова комітету із закордонних справ, і Білл Кітінг, голова підкомітету з питань Європи, енергетики та довкілля, надіслали листи до компаній Meta, Twitter, YouTube та TikTok із закликом «зберігати та архівувати вміст, опублікований на їх платформах, який потенційно може бути використаний як доказ російських військових злочинів, злочинів проти людства та інших звірств в Україні». Усі конгресмени представляють Демократичну партію США.
На прохання «Голосу Америки» офіс конгресмена Мікса поділився цими листами.
"Соціальні медіа регулярно видаляють графічний контент, який прославляє насильство або людські страждання, або може призвести до подальших вчинків насильства, і правомірно впровадили політику щодо графічного вмісту для захисту своїх користувачів", - йдеться у листі від імені членів Конгресу.
У той же час, висловлюють вони стурбованість, таким чином може бути видалений зміст, який може бути потенційним доказом геноциду, воєнних злочинів та порушень прав людини, у тому числі – автоматично, за допомогою штучного інтелекту.
У листах наводиться заява "Варти з прав людини" від 2020 року, в якій йдеться, що «з близько 5400 одиниць соцмедіа-контенту, який підтверджує звинувачення у порушенні прав людини з 2007 року, більше 11% згодом було видалено з таких платформ, як Facebook, Twitter і YouTube».
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У листі йдеться про злочини російських військових проти українського народу, які або самі росіяни або свідки розміщують у соціальних медіа, та наводяться заяви ОБСЄ, ООН, Державного департаменту про те, що вони можуть становити воєнні злочини.
«Якщо підтвердити справжність цього вмісту, він може надати уряду США та міжнародних слідчих з прав людини вагомі докази, які допоможуть підтвердити звинувачення у військових злочинах та інших звірствах, вчинених російськими військами проти народу України», - стверджують конгресмени.
Вони нагадують, що соцмережевий контент вже використовувався для розслідування та судового переслідування воєнних злочинів під час попередніх конфліктів, зокрема скоєних в Сирії та Лівії.
Конгресмени висловлюють сподівання, що цей крок допоможе зокрема Міжнародному Кримінальному судові, ОБСЄ та уряду США у збиранні доказів військових злочинів.
«Цим організаціям знадобиться доступ до всієї наявної інформації та доказів, включаючи контент, розміщений на платформах соціальних мереж, для проведення ретельного та повного розслідування».
Конгресмени висловлюють стурбованість, що компанії не мають належного рівня архівування, та просять їх вжити заходів для збереження вмісту, включаючи метадані, та «попрацювати над тим, щоб цей вміст був доступним для міжнародних слідчих з прав людини, відповідно до відповідних законів і правил про конфіденційність».
Цей лист не є обов’язковим для виконання компаніями.
Раніше, в інтерв’ю журналістці англомовної редакції “Голосу Америки” Вероніці Балдерас Іглесіас Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова розповідала, що на офіційному вебсайті відомства створили платформу для збору доказів, залучивши велику кількість волонтерів.
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«Дуже важливі також соціальні медіа, тому що це відкриті ресурси, які ми можемо використовувати. У нас є команда із близько 100 прокурорів, що працюють з відкритими ресурсами, аналіз цієї інформації для нас є дуже важливим», - сказала вона.
США надають підтримку українському урядові у тому, аби ці докази були прийнятні в міжнародних судах, та у захисті цієї інформації від хакерів.
«Війна, яка ведеться зараз в інформаційній сфері, настільки ж активна, як і те, що відбувається в самій країні. Ми намагаємося надати широку підтримку українській владі, щоб допомогти їм пройти через всі надзвичайні ситуації, з якими вони будуть стикатися під час розслідування цих злочинів» - сказав в інтерв’ю Центральній службі «Голосу Америки» Клінт Вільямсон, колишній спеціальний посол з питань воєнних злочинів.
Під час слухань у Сенатському комітеті закордонних справ із затвердження її на посаду Посолки США в Україні кандидатка Бріджит Брінк своїм особистим пріоритетом назвала допомогу США Генпрокуратурі України, Раді ООН з прав людини, ОБСЕ та Міжнародному кримінальному суду у документуванні та зборі доказів ймовірних російських військових злочинів в Україні.
«Світ повинен знати, і ті, хто чинить ці злодіяння, повинні знати, що ми не зупинимося. Ми будемо невблаганними в нашому переслідуванні. Ми будемо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні. Можу вам сказати, що це також буде моїм особистим пріоритетом», – сказала вона.
Влада Росії відхиляє закиди щодо причетності до воєнних злочинів, втім ігнорує численні запити на інтерв'ю на цю тему.
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- Голос Америки
Війну РФ проти України обговорюють на саміті США та країн Південно-Cхідної Азії
У Вашингтоні триває дводенний саміт США та країн Асоціації Південно-Cхідної Азії (ASEAN). Серед питань, які обговорять лідери країн, і повномасштабне вторгнення Росії до України, повідомили в Білому домі.
"Україна точно буде на порядку денному саміту ASEAN", - заявила в четвер речниця Білого дому Джен Псакі.
Вона відзначила, що країни ASEAN є "важливими партнерами у висвітленні агресивних дій Росії і вторгнення до України, вони беруть участь у підтримці санкцій і, звичайно, їх виконують". Псакі також підкресліла, що цей конфлікт є "унікальнім часом в сучасній світовій історії".
США докладають зусиль, щоб сформувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Країни асоціації зацікавлені в збереженні принципу захисту суверенітету менших країн, йдеться в матеріали Washington Post, присвяченому саміту. Ймовірно, США переконуватимуть учасників саміту видати заяву з осудом російського вторгнення та на підтримку санкій, припускають у виданні.
Єдиний член організації, який запровадив санкції проти Росії - це Сінгапур, пише видання NPR. Інодонезія та Філіппіни заявили, що не будуть запроваджувати санкції проти Росії, а В'єтнам, М'янма та Лаос традиційно залежать від Росії в поставках зброї, зауважує видання. Таїланд засудив вторгнення під час голосування в ООН, але також утримується від санкційної політкики.
До складу ASEAN входять Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, В'єтнам. Для М'янми залишили порожній стілець на саміті, який представляв би на саміті місце цивільного уряду, скинутого під час військового перевороту.
В статті використано матеріали англомовної служби Голосу Америки, NPR, Washington Post.
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