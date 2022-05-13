Британія додала жінок Путіна у списки понад 1000 росіян під санкціями

Велика Британія оголосила, що накладає санкції на низку «друзів та родичів» російського президента Володимира Путіна, зокрема на колишню дружину, а також на жінку, яку називають його теперішньою подругою.

Ліз Трасс, очільниця британського міністерства закордонних справ, заявила, що Лондон «стискає у лещата» представників наближеного до Путіна кола осіб.

Ми далі будемо накладати санкції на усіх тих, хто сприяє і допомагає агресії Путіна, до часу, коли Україна переможе.

На зустрічі в Німеччині з колегами - представниками країн Групи семи вона також висловила думку, що західні санкції проти Росії повинні залишатися в силі аж до часу, коли російські війська повністю вийдуть з усієї території України.



Британський уряд каже, що зараз у так званому «російському» британському санкційному списку загалом нараховується понад 1000 людей і 100 юридичних осіб, включно з олігархами, статки яких загалом становлять 117 мільярдів фунтів ($142 млрд.)

Санкції передбачають замороження активів фізичних та юридичних осіб, а також заборону на їх в’їзд у Велику Британію.

Згідно з офіційною інформацією, Людмила Очеретная, яка була дружиною Володимира Путіна з 1983 до 2014 року, підозрюється «у зв’язках з особою, що причетна до дестабілізації України, або підриву чи загрози територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України».

Британське міністерство закордонних справ додає, що після розлучення Очеретная «користувалася привілейованими бізнес зв’язками з державними компаніями і виявляла ознаки володіння статками невідомого походження».

Про Аліну Кабаєву окремо написано, що «у якості голови ради директорів "Національної Медіа Групи" вона активно поширює російську пропаганду стосовно вторгнення в Україну».

У списку нових російських громадян під британськими санкціями також бабуся Аліни Кабаєвої та двоюрідні брати Володимира Путіна.



«Ми розкриваємо і беремо на приціл тіньову мережу, яка підтримує розкішне життя Путіна і стискаємо у лещатах наближене до нього коло. Ми далі будемо накладати санкції на усіх тих, хто сприяє і допомагає агресії Путіна, до часу, коли Україна переможе», - сказала Ліз Трасс.

Британський уряд зауважує, що згідно з офіційними деклараціями статки Путіна дуже скромні: «маленька квартира в Санкт Петербурзі, два автомобілі радянського виробництва 50-х років, причеп і маленький гараж».

«Насправді Путін покладається на мережу родичів, друзів дитинства та відібраних представників еліти, які отримали користь від його правління, і в свою чергу підтримують його спосіб життя», - стверджує офіційний Лондон.