Британський Верховний суд готує рішення у справі «боргу Януковича»

У Верховному суді Сполученого Королівства 11 листопада відбулося останнє слухання справи, результат якої буде визначальним у судовому позові Росії проти України про виплату $3 мільярдів, які уряд Януковича-Азарова отримав від Москви 2013 року, після рішення відмовитися від підписання угоди України про асоціацію з ЄС.

Тодішня різка зміна українського курсу на користь зближення з Росією відбулася на тлі обіцянки Москви про надання Києву позик на $15 мільярдів та інших економічних заохочень.

Саме умови, в яких була надана російська позика, теперішній уряд України називає незаконними і несправедливими, захищаючи з 2016 року в британських судах своє рішення не платити Москві.

Це справді складна справа. У певних питаннях ми тут заходимо в небувалі аспекти.

Міністерство фінансів України доводить в британських судах, що домовленість з Росією була укладена під тиском і навіть погрозами.

Перша частина позики була оформлена у вигляді придбання в грудні 2013 року Російським державним фондом українських єврооблігацій на фондовій біржі в Ірландії.

Після втечі президента Віктора Януковича 2014 року в Росію та в умовах російської війни проти України з анексією Криму і фактичним російським контролем над окремими районами Донецької і Луганської областей, Київ відмовився повертати 3-мільярдний борг.

Справа опинилася у британському Верховному суді внаслідок оскарження російською стороною рішення англійського апеляційного суду 2018 року, в якому за Україною було визнано право на судовий процес для відстоювання свого рішення не виплачувати Росії заборгованість.

Україна доводить

«Позиція України полягає у тому, що або випуск облігацій повинен бути визнаний недійсним судом з огляду на те, що його було здійснено внаслідок примусу, з дослідженням дій Росії у судовому порядку за повною процедурою у відкритому судовому розгляді, або справедливим буде зупинити судове провадження, якщо англійський суд вважатиме, що з процесуальних підстав суд не має можливості розглянути аргументи лінії захисту України», - сказано у заяві Міністерства фінансів України, оприлюдненій 11 листопада.

Російська сторона сподівається, що Верховний суд схилиться до початкового рішення судді у Лондоні 2017 року, яке не приймало аргументи України і вимагало повернення Росії грошей.

«Це справді складна справа. У певних питаннях ми тут заходимо в небувалі аспекти. Ми виділимо час на те, щоб обміркувати те, про що сказали обидві сторони», - сказав наприкінці одноденного слухання президент Верховного суду лорд Роберт Джон Рід, пообіцявши оголосити рішення «в належний час».

Фахівці вказують, що складність для суддів полягає в тому, що боргова суперечка між Україною та Росією, яка розглядається на основі внутрішнього англійського права, охоплює також аспекти міжнародного права.

Правники, які представляють інтереси російської сторони, кажуть, що англійський суд не може розглядати подані Україною аргументи, які стосуються, наприклад, того, що українська сторона називає агресивними діями Росії.

Натомість правинки з боку України наполягають, що доводи про тиск на міждержавному рівні мають бути враховані як обставина незаконного примусу, що має місце в англійському комерційному праві.

Вирішення

Раніше Україна висловлювала готовність домовлятися про повернення боргу Росії в межах реструктуризації зовнішніх боргів, узгодженої з більшістю міжнародних кредиторів 2015 року.

Але Москва відмовилася брати участь у тій реструктуризації, і стан відносин України й Росії зараз не вказує на можливості позасудового рішення.

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