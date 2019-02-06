Україна не хоче впроваджувати британцям візи після “Брекзиту” і сподівається на двосторонній “безвіз”

Український міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна не планує запроваджувати візи для британських громадян після того, як Велика Британія вийде з Європейського Союзу.

Уряд Терези Мей наполягає, що попри труднощі з угодою про “Брекзит” дата виходу 29 березня залишається незмінною.

В інтерв’ю “Голосу Америки” Павло Клімкін наголосив на бажанні Києва домогтися пом’якшення візового режиму для українців, які подорожують до Британії.

Ми прекрасно розуміємо занепокоєння, оскільки сама дискусія стосовно “Брекзиту” була започаткована міграційними проблемами.

Зараз британці, можуть вільно відвідувати Україну з короткотерміновими поїздками, але українським громадянам для в'їзду в Британію, на відміну від більшості країн Європи, потрібні візи, отримання яких передбачає значну оплату.

З пояснень міністра випливає, що британські візові вимоги до українців досі не стали предметом перегляду, хоча представники Києва та Лондона вже активно працюють над проектом угоди про торговельні відносини.

“Ми розуміємо певну чутливість наших друзів, але тим не менше цього досягнемо. Може не завтра, але в найближчій перспективі серйозні розмови почнуться”, - сказав Павло Клімкін.

Зараз британці підпадають під дію візових правил на основі указу президента Ющенка, яким з вересня 2005 року запропоновано безвізовий режим для громадян держав - членів Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації та Князівства Ліхтенштейн, якщо термін перебування їх в Україні не перевищує 90 днів.

Українські посадовці тепер припускають, що стосовно Великої Британії Київ найімовірніше запровадить візові правила подібні до тих, що діють для громадян США та Канади, які також можуть відвідувати Україну вільно.

Міграційні питання

Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко раніше повідомляла, що отримувала скарги від українців на труднощі при отриманні британських віз.

Чільний представник британського зовнішньополітичного відомства Алан Дункан також визнавав, що українці мають підстави для невдоволення.

Але процес “Брекзиту”, хоч і є приводом для переформатування відносин і зближення між Британією та Україною, проте не створює сприятливіші умови для пом’якшення візового режиму.

“Ми прекрасно розуміємо занепокоєння, оскільки сама дискусія стосовно “Брекзиту” була започаткована міграційними проблемами, тобто сприйняттям усередині Британії”, - сказав Павло Клімкін, натякаючи на небажання британських політиків вести розмови про полегшення в'їзду іноземців до Великої Британії.

Міністр висловив думку, що нагода встановлення м’якого візового режиму між Британію та Україною була втрачена “багато років тому..., коли ця міграційна проблема ще була не така серйозна для британців”.

Інші країни Європи також працюють над владнанням питань перетину кордонів Британії та ЄС після “Брекзиту”.

Посли країн Євросоюзу на початку лютого дійшли згоди у Брюсселі, що громадяни Великої Британії мали б зберегти право безвізового в'їзду на термін до 90 днів до “Шенгенської зони”, яка охоплює 26 держав.

“З огляду на географічну близькість, економічні зв’язки, рівень торгівлі та масштаби короткотермінових особистих поїздок між Британією і ЄС для бізнесу, відпочинку та з іншою метою, безвізове подорожування повинно сприяти туризму й економічній діяльності, що принесе вигоду ЄС”, - сказано у пропозиції, яку посли передали на розгляд Європейському парламенту.

Лондон також дав зрозуміти, що не збирається запроваджувати візи для громадян ЄС після “Брекзиту”, але права європейців на довготермінове перебування у Великій Британії, зокрема права на працю та інші будуть обмежені.

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