Україна хоче після “брекзиту” розширення торгівлі з Британією на мільярд і пом'якшення візового режиму

Київ та Лондон готуються до активних переговорів про умови економічних відносин двох країн після того, як Велика Британія опиниться поза Європейським Союзом.

Рівень торговельних відносин між Україною і Британією (після "брекзиту") повинен бути не менший, а більший.

“Ми на сьогоднішній день вже розпочали процедуру підготовки”, - сказав “Голосу Америки” у Лондоні Степан Кубів, перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі.

Вже відбулося кілька раундів британсько-українських експертних консультацій, які зможуть перейти у повномасштабні переговори після того, як Британія закінчить свій складний процес уладнання відносин з ЄС.

Крайнім терміном для Лондона та Брюсселя визначена 11 година вечора у п’ятницю 29 березня 2019 року, коли Британія втратить статус члена Євросоюзу. Хоча за потреби і згоди сторін цей термін може бути відкладено.

За словами Кубіва українська сторона налаштована на те, “що рівень торговельних відносин між Україною і Британією повинен бути не менший, а більший”.

Степан Кубів не зараховує себе до ентузіастів “брекзиту”, але заявив, що українська сторона поважає вибір британців і сподівається, що вирішення торговельних та інших питань на двосторонньому рівні може бути навіть швидшим, ніж узгодження з усіма 28-ма країнами ЄС.

На думку урядовця, обсяги британсько-української торгівлі з рівня 2,35 мільярда доларів у 2017 році можна буде невдовзі збільшити принаймні на 1 мільярд.

Україна зарахована до групи близько 40 країн, які уряд Терези Мей вважає пріоритетними для якнайшвидшого укладення угод про торгівлю і співпрацю, кажуть українські представники.

Вони також вказують, що з огляду на стислі часові рамки і масштаби роботи, які належить здійснити британському уряду, Лондон сподівається на перехідний період - приблизно дворічний термін, упродовж якого сторони використовуватимуть вже чинні правила і домовленості, зокрема передбачені угодою про зону вільної торгівлі України з ЄС.

За сприятливих обставин перехідний період міг би стати часом для вироблення двостороннього договору про вільну торгівлю між Британією та Україною.

Пом’якшення візового режиму

Вихід Британії з ЄС означає, що приблизно через 5 місяців британці мають втратити право короткострокового перебування в Україні без віз, яким зараз колективно користуються громадяни країн Євросоюзу та інших держав з окремого переліку.

Українські представники кажуть, що Лондон сподівається на автоматичне продовження безвізового режиму для британців і після 29 березня 2019 року, але Україна бажає скористатися нагодою, щоб нагадати про потребу полегшення візового режиму і для українців, які подорожують до Британії.

Для британських політиків будь-які розмови зараз про полегшення в'їзду іноземців у їхню країну - майже табу, бо в основі “брекзиту” стало і гасло про потребу зменшення рівня імміграції в Британію, а Україну розглядають як одне з потенційних джерел мігрантів.

Розуміючи цю ситуацію, чільні українські дипломати підкреслюють, що не будуть ставити питання різко, оскільки Велика Британія - важливий і надійний партнер для України на міжнародній арені.

Але саме зміни, пов’язані з “брекзитом”, а також постійні заклики української сторони можуть підштовхнути Лондон до перегляду чинної ситуації, яка влаштовує британців, але дуже не задовольняє українців.

Українські представники кажуть, що закликатимуть Лондон почати вирішення візових проблем, який мав би перерости у процес поступової лібералізації візового режиму для українців.

Прикладом називають так званий “безвіз” із країнами “Шенгенської зони” Європейського Союзу.

Представник українського міністерства закордонних справ сказав у розмові, що партнери у Лондоні визнають, що українські громадяни потерпають від затягувань процедури надання британських віз та від невиправданих відмов, і зараз мова йде про можливість створення британського візового центру у Києві, щоб не возити документи на опрацювання в інші країни.

Українці планують поетапну роботу, що напевне розтягнеться на 5-6 років: спочатку домовитися про пришвидшення і скорочення термінів видачі британських віз для українців, а потім домогтися спрощення візового режиму для окремих категорій громадян.

Метою є досягнення безвізового режиму для короткотермінових поїздок українців до Британії за зразком “безвізу” із ЄС і того, на яких умовах британці подорожують в Україну зараз.

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