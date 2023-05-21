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G7 прагне якнайшвидше принести в Україну "справедливий і міцний мир" - прем'єр-міністр Японії
Країни Групи семи прагнуть якомога швидше принести «справедливий і міцний мир в Україну», заявив у неділю прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда за підсумками переговорів між лідерами G7 і президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі.
Кісіда сказав, що саміт проходив у розпал «виклику принципам, які наші попередники виробили та захищали роками», включаючи повагу до суверенітету та територіальної цілісності, і що запрошення Зеленського продемонструвало «непохитну солідарність» між G7 та Україною, цитує прем’єр-міністра CNN.
У межах візиту до Хіросіми президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром країни Фуміо Кіcідою, під час якої, йдеться в повідомленні ОП, подякував Японії за допомогу, проінформував прем’єр-міністра про ситуацію на фронті та обговорили подальші кроки допомоги Україні. Володимир Зеленський і Фуміо Кісіда також поклали вінки в Меморіальному парку миру в Хіросімі. Так лідери вшанували пам'ять жертв атомної атаки під час Другої світової війни, у результаті якої загинуло близько 140 тисяч людей.
За підсумками переговорів, прем’єр-міністр Японії також наголосив на численних кризах, з якими стикається світова спільнота, включаючи зміну клімату та пандемію, а також наслідки війни в Україні.
«Якщо ми не продемонструємо бажання прислухатися до голосів країн і людей і співпрацювати з широкого кола нагальних питань, наші прагнення підтримувати вільний і відкритий міжнародний порядок, заснований на верховенстві права, можуть стати марними», — сказав Кісіда.
Кісіда також підкреслив план дій, схвалений лідерами Групи семи, спрямований на глобальне ядерне роззброєння. Документ, відомий як Хіросімське бачення ядерного роззброєння, має «історичне значення», наголосив Кісіда.
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Сунак: Безпека України – це наша безпека
«Безпека України – це наша безпека», - сказав під час прес-конференції за результати зустрічей Групи семи в Хіросімі прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Сполучене Королівство розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 американського виробництва «цього літа», щоб «підтримати українські військово-повітряні сили тим, що їм потрібно для майбутнього», цитує Ріші Сунака CNN.
Сунак привітав «дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки», досягнутий на саміті G7, особливо підтримку президентом США Джо Байденом «міжнародної коаліції» країн для надання передових винищувачів Україні.
«Україна повинна не тільки виграти війну, але й здобути справедливий і міцний мир», – сказав Сунак. Сунак оцінив присутність Зеленського на G7 у Хіросімі як "дуже потужний момент». У суботу лідери мали двосторонню зустріч, під час якої серед іншого Ріші Сунак поінформував Зеленського про «дуже позитивний прогрес» щодо надання Україні винищувачів.
«Побачити президента Зеленського, який стоїть пліч-о-пліч зі своїми союзниками по G7, я вважаю, що це сигнал Росії та світу, що ми об’єднані навколо Зеленського та його людей і будемо продовжувати підтримувати його стільки, скільки буде потрібно», — сказав Сунак.
Як раніше повідомляв Голос Америки, президент Байден під час прес-конференції за результатами зустрічей в Хіросімі, відповідаючи на питання про надання Україні винищувачів, сказав, що «F-16 зможуть принести велику користь з точки зору здатності впоратися з тим, що буде далі».
В матеіалі використані джерела CNN.
- Голос Америки
Коли і скільки винищувачів отримає Україна? Зеленський розповів про F-16
Україна наполегливо працювала над питанням щодо надання літаків західного зразка, і рішення партнерів про тренування українських пілотів на сучасних винищувачах є першим кроком до посилення протиповітряної оборони України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції в Хіросімі.
"Сьогодні для нас відкрита місія тренувань. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми працюватимемо, щоб це одразу були максимально досвідчені люди, з великим досвідом, щоб скоротити процес навчання. Щоб у нас з'явилось посилення нашого протиповітряного захисту", – наголосив Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналіста російської служби Голосу Америки Михайла Комадовського.
Глава України висловив переконання, що Київ отримає сучасні західні винищувачі. За його словами, вже є розуміння, які держави готові працювати для цього: "Я не можу вам зараз сказати, скільки нам вдасться отримати літаків, я не можу вам точно сказати, коли це буде, - ми будемо прискорювати, бо для нас це важливо, щодня ми втрачаємо людей".
На уточнююче запитання інших журналістів, чи Зеленський впевнений, що Україна все ж отримає винищувачі, адже поки жодна з країн не підтвердила такі наміри, він відповів: "Ми будемо працювати над цим. Я впевнений, тому що в нас вже є розуміння, з якими державами ми працюємо, ми працювали ще до того, як у нас розблокувався механізм навчання на F-16, тобто у нас будуть літаки. Я не можу вам сказати скільки, це не секрет, тому що я дійсно не знаю".
Також під час прес-конференції Зеленського запитували зокрема про контрнаступ. Він відповів: "Вибачте, будь ласка, всі ваші запитання такі, що я повинен відповідати на них поки що дуже загально. Росія відчує, коли буде контрнаступ".
При цьому нині президент США Джо Байден пояснив, що прийняв рішення про F-16 для України саме зараз, адже раніше винищувачі не були пріоритетом для оборони, до прикладу, в Бахмуті. Натомість тепер в разі успіху контрнаступу ЗСУ, "коли росіяни відійдуть на велику відстань, щоб зберегти свої командні центри, до яких не може досягати певна зброя, яку вони (українці) зараз мають, тож тоді ці винищувачі, F-16, зможуть принести велику користь з точки зору здатності впоратися з тим, що буде далі".
Байден пояснив, що не очікує, що ці літаки будуть найближчим часом використані в українському контрнаступі, натомість вони допоможуть зміцнити українську авіацію у майбутньому. Також за словами глави Білого дому, Зеленський запевнив його, що Україна не використовуватиме західні винищувачі для ударів по території Росії.
Раніше в інтерв'ю Голосу Америки екс-командувач ВПС Британії Грег Бегвелл розповів, що за його оцінками, "F-16 пропонуватимуть з таких країн, як Нідерланди, Бельгія, Польща, Португалія", які "вже мають план їх замінити або вже почали заміну на такі винищувачі як F-35", що може допомогти процесу.
- Голос Америки
Байден про контрнаступ: очікуємо успіху ЗСУ
Президент США Джо Байден заявив, що союзники очікують успіху сил ЗСУ під час контрнаступу, а Росії стане зрозуміло, що ціна її вторгнення зависока. Це глава Білого дому заявив під час прес-конференції на саміті "Групи семи" у Хіросімі після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.
У відповідь на питання про те, чи під час особистої зустрічі Зеленський розповів йому про контрнаступ ЗСУ, президент США підкреслив, що не розповідатиме про деталі воєнних планів Києва, й підкреслив: "Ми із союзниками по НАТО знаємо, скільки вони підготували бригад, знаємо статус цих бригад і маємо очікування щодо того, який ймовірний шанс їхнього успіху. Ми не знаємо це напевно, війна - непередбачувана, очевидно".
"Наприклад, Бахмут - ведуться дискусії про те, чи Бахмут упав. Але правда у тому, що росіяни зазнали понад 100 тисяч втрат у Бахмуті, ці втрати важко перекрити (it's hard to make up - ред.). Тож не важливо, чи у Бахмуті є (російські) солдати, що окуповують місто, - там залишилось небагато будівель, це цілком знищене місто. Але вони (українці) змогли просуватись на ті місця, що дозволило оточити чимало російських військ, включаючи групу "Вагнера"", - додав Байден.
Тим часом президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції так відповів на запитання журналістів про те, яка зараз ситуація у Бахмуті: "Ми тримаємося, воюємо завдяки мужності наших воїнів і завдяки своєму розуму. Ми не кидаємо людей вмирати, для нас люди - це скарб, це найголовніше, що в нас є. І немає ніяких непорозумінь. Я чітко розумію, що відбувається у Бахмуті. І ми всі чітко розуміємо, для чого все це відбувається".
"Я не можу ділитися з вами тактичними поглядами наших військових, нашу в цілому тактику, але ми на сьогодні бачимо що країна, яка в десятки разів нас більше, не може нас (перемагати), не може виграти цю війну, і ми розуміємо, що ще трошки, і ми будемо перемагати, - додав Зеленський. - Сьогодні вони (ЗСУ - ред.) виконують дуже важливі завдання, вони знаходяться у Бахмуті, в яких точках – я не ділитимусь, але це говорить про те, що Бахмут не охоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому бути не може".
Раніше Голос Америки повідомляв, що засновник ПВК "Група Вагнера" Євген Пригожин заявив про "повне захоплення" Бахмута. Натомість заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала ситуацію в Бахмуті "критичною", але запевнила, що українські війська тримають оборону в районі "Літак".
"Росія почала цю війну і Росія може її закінчити - сьогодні - виводячи свої війська з України за її міжнародно визнані кордони і припиняючи її напад. А допоки здатність України захищатись - ключова для того, щоб мати можливість закінчити цю війну на постійній основі й шляхом дипломатії", - додав американський лідер.
Президент Байден також підкреслив: "Країни G7 затвердили свою спільну й незмінну відданість підтримувати народ України у їхньому захисті проти жорстокої війни Росії та скоєних воєнних злочинів. Разом із нашими партнерами ми знову заявили про необхідність справедливого миру, що поважає суверенітет України й територіальну цілісність, що є принципами Статуту ООН".
Також раніше Голос Америки повідомляв, що Байден пояснив, чому прийняв рішення про F-16 для України саме зараз.
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Настав час реформувати Раду Безпеки – генсек ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у неділю, що настав час реформувати і Раду Безпеки, і Бреттон-Вудські інституції, щоб вони відповідали «реаліям сучасного світу».
Виступаючи на прес-конференції в Хіросімі, Японія, де проходила зустріч Групи семи, Гутерріш сказав, що обидві інституції відображають відносини сил 1945 року і потребують оновлення.
«Глобальна фінансова архітектура застаріла, стала нефункціональною та несправедливою, - сказав він. - Перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 і російського вторгнення в Україну вона не змогла виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки».
Гутерріш також розповів про те, як він відчуває, що на саміті G7 серед країн, що розвиваються, зростає усвідомлення того, що робиться недостатньо для реформування застарілих інституцій або «усунення проблем» Глобального Півдня.
Економіка Індії зросте на понад 6% цього та наступного року, заявив Міжнародний валютний фонд у своєму звіті World Economic Outlook цього січня. На Китай та Індію разом припадатиме близько 50% світового економічного зростання в 2023 році, каже головний економіст МВФ і директор департаменту досліджень П'єр-Олів'є Гурінша. Разом з тим економічний вплив G7 за останні 30 років знизився і, за даними МВФ, становив 29,9% світового ВВП у 2023 році порівняно з 50,7% у 1980 році.
Японія, яка приймає G7, запросила до Хіросіми для переговорів представників так званого Глобального Півдня. Серед запрошених були прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та президент Індонезії Джоко Відодо.
Саміт Групи семи відвідав і президент України Володимир Зеленський. Одразу після прибуття до Хіросіми Зеленський розпочав серію зустрічей як із постійними учасниками самітів G7, так і з керівниками запрошених країн, включно із премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді – це була перша розмова лідерів України та Індії після початку повномасштабного російського вторгнення.
Як повідомляв раніше Голос Америки, кореспонденти західних інформаційних агентств, які висвітлюють саміт у Японії, пишуть, що несподівана поява на ньому президента України змістила акценти, з тим, що менше уваги приділялося питанням клімату та іншим питанням, які не пов'язані напряму з війною, яку Росія веде в Україні.
В матеріалі використані джерела Reuters
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