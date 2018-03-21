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Україна - основа російських зусиль з руйнування провідної ролі США - сенатор Портман

  • Голос Америки
Сенатор Роб Портман

Під час своєї поїздки до Огайо, сенатор США Роб Портман зустрівся з представниками діаспори.

"Україна – це основа російських зусиль з руйнування провідної ролі Америки і спроб зупинити поширення самовизначення та демократії на території колишнього Радянського Союзу та країн Східного блоку". Про це заявив сенатор Роб Портман під час зустрічі з Рухом американських національностей, що відбулась у литовському громадському центрі в Клівленді.

Сенатор запевнив спільноту в тому, що він продовжить зусилля з допомоги Україні.

"Як співзасновник і співголова Групи підтримки України в Сенаті, я продовжу працювати над приверненням уваги до дій Росії і наданням підтримки нашим українським союзникам", - написав Портман у Twitter за результатами зустрічі.

Він також підкреслив важливість боротьби з пропагандою та дезінформацією. "Я став автором закону стосовно протистояння іноземній пропаганді та дезінформації. Закон, підтриманий обома партіями, допомагає США протистояти одному з ключових методів залякування та агресії з боку Росії – пропаганді та дезінформації", - наголосив Портман.

Дивіться також:​ «Будуючи політичну націю»: монографія англійською як аргумент у гібридній війні

«Будуючи політичну націю»: монографія англійською як аргумент у гібридній війні. Відео
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«Будуючи політичну націю»: монографія англійською як аргумент у гібридній війні. Відео

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