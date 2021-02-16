Адміністрація Джо Байдена має спробувати нові методи тиску на Росію щодо припинення війни на Сході України - експерти

Експерти та представники дипломатичних кіл переконані: в України, нарешті, з`явилася можливість для «перезавантаження» відносин зі Сполученими штатами.

За словами Люка Коффі, директора Центру дослідження зовнішньої політики ім. Еллісон, відносини між Україною та США впродовж останніх кількох років були заплямовані драмою імпічменту.

«Для адміністрації Дональда Трампа, Україна була складною проблемою. Зараз ми можемо спокійно заявити: це усе позаду», - пояснює експерт.

Незважаючи не те, що два президенти досі не мали телефонної розмови, Мелінда Гарінг, заступниця директора аналітичного центру «Атлантична рада», переконана: це не означає, що для нової влади Україна перестала бути пріоритетом. Більш того, за її словами, Україна - головний пріоритет для адміністрації Байдена.

«Держсекретар Сполучених Штатів та міністр закордонних справ України вже провели розмову. І це було потужно. Також президент Байден вже говорив про Росію. З його заяв ми знаємо, що він дуже піклується про Україну, а також долю Східної Європи», - додає експертка.

Окрім того, і з боку України останні кілька тижнів була надіслана низка сигналів про те, що Київ прагне більш глибоких відносин з Вашингтоном, а також шукає шляхи продемонструвати серйозність своїх намірів щодо реформ.

Адже минулий рік, за оцінкою Гарінг, в цьому плані був не надто продуктивним: «Зараз я бачу ті хороші речі, які відбуваються в Києві вперше за кілька місяців». Це, зокрема, виключення Олександра Дубінського з фракції «Слуга народу».

Також, за словами експертки, вперше почався рух щодо реформування СБУ. Відповідний законопроект був прийнятий у першому читанні: «Якби Раді та цій владі вдалося позбавити СБУ підрозділу з економічних злочинів, це було би великою перемогою. Ця норма входить до списку пріоритетів кожного разу, коли представники американської влади розмовляють з українцях».

Серед інших кроків, які оцінили у Вашингтоні – це блокування роботи трьох «проросійських» телеканалів 112, «ЗіК», NewsOne, які пов`язують з Віктором Медведчуком, кумом російського президента Володимира Путіна. «Оголошено і про приватизацію «Укроборонпрому», - фіналізує перелік Гарінг.

Меланн Вервір, у минулому високопоставлена американська дипломатка, яка довгий час була залучена в україно-американські відносини, додає: у Вашингтоні були занепокоєні рішенням Конституційного суду щодо згортання боротьби з корупцією, тому останні кроки Києва для нової адміністрації дуже важливі.

«Переконана Президент Байден буде продовжувати підкреслювати необхідність проведення антикорупційних реформ, адже це сила України та її демократії. Впродовж своєї політичної кар’єри Байден демонстрував свою підтримку Україні. Сподіваюся, що це призведе до тих змін, які потребує ваша країна. Важливо, що у нашому уряді відбулися зміни, і є чітке зобов`язання працювати з Україною», - додає вона.

Люк Коффі серед важливих перших кроків, які необхідні Білому Дому для побудови ефективних та конструктивних відносин з Україною, називає призначення посла. На цій посаді він бачить не професійного дипломата, а політика. «Через характер відносин між США та Україною, а також через те що Україна перебуває на передовій боротьби з російською агресією в Європі, я особисто вважаю, що це має бути політичне призначення. Тобто майбутній посол має бути добре обізнаний з ситуацією, а також близький до президента, щоб мати прямий зв'язок з Овальним кабінетом», - пояснює він свою позицію.

В той же час експерт додає: через непросту внутрішню ситуацію в США, зокрема, з коронавірусом, поки увага і президента, і Конгресу зосереджена на її оперативному вирішенні.

«Законодавці також повинні затвердити призначення десятків, якщо не сотень вищих державних чиновників, у тому числі і наступного посла в Україні. Тому це не відбудеться швидко», - пояснює він. Проте, було би добре, якби кандидат на цю посаду був номінований та оголошений вже найближчим часом.

Вервір, у свою чергу, звертає увагу на погіршення ситуації щодо дотримання режиму припинення вогню на Сход України: «Я особисто була там рік тому. Зараз Ковід ще більше погіршив ситуацію. Цьому жахливому насильству має бути покладений край. Тож сподіваємося, що в цьому плані буде більший прогрес».

Проте, що нова адміністрація може застосувати нові інструменти тиску на Росію, говорить і Гарінг. За її словами, експертне середовище неодноразово звертало увагу на те, що час спробувати щось інше: «Ми входимо у сьомий рік протистояння. Тому давайте пробувати, давайте об’єднаємо найкращих людей та запропонуємо новий підхід».

Зокрема, один з нових підходів – це умовні санкції. Тобто коли Росії озвучуються умови та строки щодо виведення її військових та техніки за межі визнаних кордонів України. Якщо Москва цього не виконує, санкції посилюються.

Ще один варіант – більш потужне залучення Сполучених Штатів до перемовин у Мінську.

«Для цього міг би бути призначений спеціальний посланник», - пояснює Гарінг.

Серед інших шляхів – і створення майданчику в рамках Будапештського формату, коли будуть залучені всі ті найбільші гравців, які вели перемовини у 1994-му.

я не передбачаю, що в найближчі кілька років ми побачимо потужні ініціативи адміністрації Байдена щодо розблокування ситуації на сході України

З оптимізмом на впровадження більш жорсткої політики адміністрації Джо Байдена по відношенню до Росії дивитися і Люк Коффі: «Я бачу, як ця адміністрація жорстко ставиться до Росії. Також важливо, що існує двопартійна підтримка цієї позиції, особливо на Капітолійському пагорбі».

В той же час експерт попереджає: через складну внутрішню ситуацію в Сполучених Штатах, зараз увага нової адміністрації зосереджена у першу чергу на вирішенні «домашніх проблем».

«Тому я не передбачаю, що в найближчі кілька років ми побачимо потужні ініціативи адміністрації Байдена щодо розблокування ситуації на сході України. Це може бути розчарування для наших міжнародних друзів, але це реальність. Тож я би рекомендував нашим союзниками та партнерам з розуміння ставитися до цього та набратися терпіння», - фіналізує експерт.

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