У Білому домі зявили, що США рекомендують американцям не подорожувати до України через COVID-19

Рекомендація американцям не подорожувати до України дійсна вже деякий час і обумовлена ситуацією із COVID-19 у країні. Про це у ході пресконференції напередодні заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Дозвольте мені спочатку сказати, що урядові рекомендації стосовно подорожей до України лишаються на "4 рівні: Не подорожувати” через COVID-19. Державний департамент оновив їх інформацією про накопичення сил Росією на кордоні України лише, щоб надати додаткову інформацію. Але вони вже деякий час на 4 рівні", - пояснила Псакі, спілкуючись зі ЗМІ.

Речниця Білого дому також наголосила, що

Відповідне повідомлення на сайті Держдепу вказує: "Державний департамент продовжує радити громадянам США не подорожувати до України через COVID-19 та переглянути плани подорожі через збільшення погроз з боку Росії".

"Громадяни США мають бути поінформовані щодо повідомлень, що Росія планує значні військові дії проти України. Нагадуємо громадянам США, що безпекові умови, зокрема вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму, та у контрольованій Росією східній Україні, є непрогнозованими та можуть швидко погіршитись", - йдеться у повідомлення.

Уряд США попереджає, що російські військові дії на території України ускладнять здатність посольства США надавати консульські послуги, включно з допомогою із відбуттям з України.

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