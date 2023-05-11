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Карл Більдт: На саміті НАТО сподіваюсь на компроміс щодо України
Про євроатлантичні амбіції України, переозброєння ЗСУ та необхідність посилити європейську армію говорили цими днями у Брюсселі на Саміті з питань європейської безпеки та оборони.
Міністр оборони України Олексій Резніков вкотре звернувся до європейськоїʼ аудиторії з проханням про переозброєння української армії, мовляв, це допоможе послабити вплив Росії на Європу.
“Чим менше у Росії зброї, тим менший буде російський вплив. Відтак це в наших найкращих спільних інтересах, щоб Україна отримала якомога більше вже наявної зброї і якомога швидше. Ми її використовуватимемо, щоб розбити російський наступальний потенціал, водночас європейські країни отримають можливість інвестувати не в догляд за обладнанням, яке врешті застаріє, а у власне переозброєння новою зброєю. Це дасть Європі перевагу, посилить її оборону, а також стимулюватиме вашу економіку”, - зазначив Олексій Резніков.
За посилення збройної допомоги України виступила представниця Литви - заступниця міністра оборони країни Грета Тучкуте.
“Ми зараз на переломному моменті за виживання, де вирішується доля нашого майбутнього. То ж для нас дуже важливо мати сильну позицію, яка продемонструє решті світу, що ми готові створити добре майбутнє для наших дітей, де працює верховенство права, і що потенційні супротивники, їхні автократичні системи й диктатури не зможуть переламати цю лінію. Ми достатньо сильні”, - зазначила представниця оборонного відомства Литви пані Тучкуте.
Вона також висловила розчарування тим, що пересічні росіяни мовчки переживають нинішні події й не демонструють своєму уряду жодних ознак невдоволення.
Грета Тучкуте зазначила, Литва “з нетерпінням чекає, що Україна стане членом НАТО”.
“У питанні України, якби це було моє особисте рішення, Україна вже повинна бути членом НАТО. Тому що Україна вже показує всі можливі та неможливі потужності, як країна, яка воює з ворогом з усієї сили, використовуючи модерні технології, спроможна відповідно реагувати, спроможна реорганізовувати своє військо. Це надзвичайно - спостерігати, до яких рішень вони вдаються. Є так багато речей, яких ми можемо від них навчитися, як, наприклад, інновації з використання військового обладнання, яке було випробувано на полі бою”, - розповіла заступниця міністра оборони Литви, додавши, що її країна поважатиме думки союзників щодо України на саміті НАТО влітку.
Саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться 12 липня цього року у Вільнюсі, Литві.
На “дипломатичний компроміс” щодо України сподівається від саміту НАТО Карл Більдт, співголова Європейської ради з міжнародних відносин, а в минулому - міністр закордонних справ Швеції.
“Сподіваюсь, у Вільнюсі вони знайдуть дипломатичний компроміс. Але хочу зауважити, це не питання цього часу, ніхто не говорить про відправлення американської армії у Бахмут. Цього не станеться, НАТО не піде на війну з Росією. Що ми маємо робити? Ми маємо допомогти Україні - на коротку, середню та довгу перспективу - боєприпасами, танками, літаками, всім, що потрібно, щоб вони побудували надійну оборонну армію, і щоб Україна могла себе захистити з тою допомогою, яку ми можемо їм дати. Це нагальне питання, яке має статися зараз. І я впевнений, що Україна cтане стабільною та в безпеці, і паралельно приєднається до ЄС, вона стане і частиною НАТО. А тим часом я сподіваюсь, вони знайдуть дипломатичне рішення”, - зазначив політик.
Учасники саміту рекомендували Європі посилити власні оборонні спроможності. Як показала війна Росії, рекомендовані витрати на оборону для країн НАТО 2% від ВВП цілком виправдані, зазначили учасники форуму.
“Дуже важливо Європі інвестувати в дослідження та розробки, разом розвивати нові можливості, звертатись до стартапів, до малих та середніх підприємств, стимулювати виробництво товарів подвійного призначення, співпрацювати через кордони, формувати коаліції, залучати підприємства, уряди, збройні сили, установи і так далі. Тож я б назвав цю співпрацю “золотою екосистемою в межах Європи. І те відставання, яке ми накопичили за всі ці роки скорочення бюджету на оборону, неможливо легко і швидко подолати. Коли ви говорите про промисловість, це справді потребує довгострокових зобов’язань у Європі з боку Європейської комісії, Європейського оборонного агентства та держав-членів суверенної Європи”, - наголосив віце-адмірал Арі Жан де Ваард, директор з національного озброєння Нідерландів.
Ваард закликає збільшити інвестиції в європейську оборонну промисловість. “Потрібно посилити європейську стратегічну автономію. Я не маю нічого проти США, але ми повинні інвестувати у власні можливості, в рамках союзу”, - наголосив директор з національного озброєння Нідерландів.
Завданням для ЄС він називає посилення інновацій в оборону та зменшення фрагментації ринку. “Потрібно прагнути до сумісності та навіть там, де можливо, взаємозамінності”, - додав віце-адмірал Арі Жан де Ваард.
Карл Більдт наголосив, що для України російська війна - це війна за виживання. Тоді як для Росії - це війна за виживання режиму Путіна.
“Ця війна, звісно, це про існування України, в них на кону - незалежність та територіальний суверенітет. Але також це екзистенційна війна для Путіна та його режиму та його бажань. Але це не є екзистенційна війна для Росії”, - сказав Більдт.
Незалежна Україна, як нагадав Більдт європейській аудиторії, є загрозою для тої Росії, яку хоче збудувати режим.
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ЗСУ успішно знищують російські ППО перед контрнаступом - Forbes
Українцям вдається систематично знищувати російські засоби протиповітряної оборони, які захищають сухопутні сили РФ від ракет та авіаударів. На додачу до успішного відбиття російських атак українськими засобами ППО, це потенційно може зіграти велику роль у майбутньому контрнаступі, дозволяючи ЗСУ потенційно контролювати повітряний простір над Україною. Про це пише Forbes.
Російські військові мають "вражаючий набір" систем протиповітряної оборони, деякі з їхніх новітніх систем, включаючи "Стрілу-10" та "Тунгуску", здатні збивати дуже складні ракетні атаки, пише видання. Але малоймовірно, що росіяни змогли оснастити всі свої підрозділи цими системами, і їм доводиться покладатися на старіші радянські системи для багатьох своїх тактичних груп, менш броньовані й мобільні, а отже, більш вразливі до ударів ЗСУ, пише видання.
Попри це, російські системи ППО виявилися ефективними у 2014 році під час незаконного захоплення Криму. Ці системи швидко закрили повітряний простір над півостровом для українських сил, хоча точна кількість збитих українських літаків невідома. Повідомляється також, що росіяни передали протиповітряні засоби групам прокремлівських сил на Донбасі, які збили рейс MH117 Malaysia Airline.
За даними Oryxspioenkop, що збирає з відкритих даних статистику втрат українських та російських сил у війні, українці, хоч і втратили значну частину авіації та ППО, але також змогли знищити чимало російських протиповітряних систем, й Кремль навряд чи має можливість компенсувати ці втрати сучасним озброєнням.
ЗСУ переживають відчутний брак боєприпасів для ППО, нагадує Forbes, але українські можливості протиповітряної оборони збільшуються внаслідок допомоги США, ЄС, НАТО, та інших союзників, включаючи ракетний комплекс Patriot, який вперше збив ракету "Кинджал".
Важливим показником втрат російських систем протиповітряної оборони може бути вперше включення ракет Hydra-70 до нещодавнього пакета військової допомоги від США для України. Це некерована авіаційна ракета, що може допомогти Україні послабити російські наземні позиції та забезпечити підтримку для контрнаступу з повітря.
Оскільки війна триває, нові засоби протиповітряної оборони України від НАТО в поєднанні зі знищенням російських засобів протиповітряної оборони можуть призвести до того, що українці зможуть отримати контроль над своїм повітряним простором із наближенням контрнаступу.
Раніше Голос Америки повідомляв, що за даними дослідників, хоча Росія роками до повномасштабної війни накопичувала боєприпаси, тепер використовує проти України нещодавно вироблені крилаті ракети. Це може свідчити про те, що Кремль стикається зі значним скороченням запасів боєприпасів.
Також нині стало відомо, що вперше Велика Британія надсилає Україні крилаті ракети далекої дії Storm Shadow, призначені вражати високозахищені цілі з відстані до 250 кілометрів.
Цього тижня також Пентагон оголосив новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 1,2 мільярда доларів. Серед іншого, США замовлять для України системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із ППО України, боєприпаси для боротьби з дронами, артилерійські снаряди калібру 155 мм. За повідомленням Міністерства оборони США, цей пакет посилить протиповітряну оборону України та сприятиме забезпеченню українських потреб в артилерійських боєприпасах.
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Російська війна проти України показала, що США мають розвивати ракети великої дальності для протистояння Китаю – Міллі
Командувач Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що США мають поповнити свій запас ракет великої дальності, які Росія використовує у війні проти України, і які у великих кількостях є в Китаї. Ці ракети дають можливість знищувати цілі на великій відстані, не маючи переваги у повітрі.
«Війна в Україні підкреслює стратегічний і руйнівний ефект від ракет великої дальності. Об’єднані сили повинні мати здатність завдавати ударів на великій відстані, не потребуючи також утримувати перевагу в повітрі», – сказав генерал Міллі, виступаючи на слуханнях у Комітеті Сенату з асигнувань, де обговорювався бюджет та на 2024 фінансовий рік для Міністерства оборони.
За словами очільника Об'єднаного комітету начальників штабів США, ракети великої дальності зменшують ризик для критичних активів Сполучених Штатів, а оборонний тягар, що покладається на ворога, збільшується. Як каже Міллі, потенційні противники США розвивають ці потужності, тому Америці також потрібно інвестувати у цей вид зброї, щоб мати можливість конкурувати зі своїми суперниками, зокрема з Китаєм.
«У своєму арсеналі КНР має тисячі далекобійних ракет наземного базування, яким Сполученим Штатам буде важко протистояти, враховуючи їхні поточні запаси. Інвестиції в ракети великої дальності та гіперзвукові ракети, які запускаються з наземних, морських і повітряних платформ, є ефективною стратегією, яка покращує нашу здатність конкурувати з КНР. Останні бюджетні запити підвищили смертоносність і стійкість Об’єднаних сил завдяки розробці та розширенню наявних видів систем стрільби на великій відстані», – сказав Міллі.
Говорячи про допомогу Україні, генерал нагадав, що за підтримки Конгресу США Сполучені Штати надали безпрецедентну кількість зброї для українських захисників і вони «сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну засобами самозахисту».
«Сполучені Штати зобов’язалися надати Україні 160 155-мм гаубиць, понад 1 000 000 155-мм артилерійських снарядів, 38 високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), батарею протиповітряної оборони Patriot, 8 національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), 31 Abrams. танки та 109 бойових машин піхоти Bradley», – нагадав генерал Міллі.
Як повідомляв Голос Америки, генерал Міллі після понад 40 років служби у збройних силах США і останніх чотирьох з них на посаді Командувача Об'єднаного комітету начальників штабів США, у жовтні цього року іде у відставку, і це був його останній виступ в комітеті Сенату США.
Як повідомляли американські ЗМІ, ймовірним наступником Міллі буде колишній пілот F16, генерал ВПС Чарльз Браун. За даними агентства АР, 61-річний генерал Браун є кар’єрним пілотом винищувача F-16, у нього за спиною - понад 3000 годин польоту та досвід командування на всіх рівнях.
Раніше генерал Міллі заявляв, що в результаті контрнаступу Україні буде важко визволити всі свої території, особливо він виділяв Крим. «Це мета, якої надзвичайно важко досягнути», – наголошував Міллі під час попередніх слухань у Конгресі США у березні цього року.
Він наполягав, що мета США – допомогти Україні захиститися, але при цьому не вступити у конфлікт з Росією. Низка військових оглядачів та експертів у США вважають, що спроби Києва звільнити Крим з-під російської окупації можуть збільшити ймовірність ескалації війни.
На Заході "Групу Вагнера" можуть визнати терористами
Британія готується визнати "Групу Вагнера" — російську приватну армію, яка бере активну участь у вторгненні в Україну — терористичною організацією, повідомляє газета The Times of London з посиланням на урядові джерела.
Європейський Союз і Сполучені Штати обговорюють подібне рішення, яке поставили б Групу в один ряд з Ісламською державою та Аль-Каїдою.
Найманці "Групи Вагнера", багато з яких були завербовані з російських в'язниць, відіграють провідну роль в нападі Росії на українське місто Бахмут. Битва за місто точиться місяцями. Український та західні уряди кажуть, що "Вагнер" зазнав десятків тисяч втрат.
"Вагнер" тісно співпрацює з російським урядом. Цю групу звинувачують у масових звірствах в Україні, зокрема тортурах і вбивствах військовополонених і цивільних осіб, зокрема дітей. Командування "Групи Вагнера" заперечує звинувачення, незважаючи на численні докази на місцях і свідчення колишніх найманців.
Члени Групи, включаючи її лідера Євгена Пригожина, перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Британія протягом останніх двох місяців формувала позов до суду і може визнати «Вагнер» терористичною групою вже через кілька тижнів, повідомляє Times. Британський уряд відмовився від коментарів.
За словами Тані Мегри з Міжнародного центру боротьби з тероризмом у Гаазі, членство у "Групі Вагнер", або просування групи чи навіть демонстрація його логотипу стануть кримінальним злочином.
"Це може стримувати компанії від ведення бізнесу з "Групою Вагнер". Але невідомо, який ефект це матиме, оскільки "Група Вагнер" отримує свої фінансові ресурси не так з Європи, як від незаконної діяльності в Африці. То які можуть бути переваги? Можливо, це більше символічно", - каже Мегра в інтерв'ю "Голосу Америки".
Найманці "Групи Вагнер" діяли в Сирії та кількох африканських країнах, включаючи Лівію, Центральноафриканську Республіку, Малі та Судан, зазвичай пропонуючи урядам послуги безпеки в обмін на доступ до мінеральних багатств і підтримку геополітичних цілей Росії.
Бійців "Групи Вагнера" звинувачують у масових порушеннях прав людини. В одному з інцидентів у березні 2022 року близько 300 мирних жителів загинули під час нападу на малійське місто Моура, яке тоді контролювалося силами джихадистів.
Виступаючи тоді, свідки звинуватили малійські сили та російських бойовиків "Вагнер" у стратах без належного судочинства. Амаду, який тримав ларьок у Мурі, поговорив з Reuters після того, як втік від нападу до столиці Малі Бамако. Він не хотів називати своє прізвище.
«Вони [малійська армія] прийшли з великою кількістю білих чоловіків, ми можемо назвати їх росіянами. Вони не розуміли один одного... Вони взяли 15-20 людей. Вони вишикували їх приблизно за 100 метрів від нас. змусив їх стати на коліна, і вони застрелили їх", - сказав Амаду.
Законодавці Національних зборів Франції у вівторок одноголосно проголосували за визнання "Групи Вагнера" терористичною організацією. Резолюція не має обов’язкової сили, але посилює тиск на Європейський Союз, щоб той вжив заходів.
У Вашингтоні група законодавців від обох партій наполягає на тому, щоб Сполучені Штати класифікували "Вагнер" як іноземну терористичну організацію. У березні генеральний прокурор США заявив, що не заперечуватиме проти цього кроку. «Я вважаю, що вони є організацією, яка скоює воєнні злочини, організацією, яка завдає шкоди Сполученим Штатам», — заявив 1 березня генеральний прокурор Меррік Гарланд, зазначивши, що це рішення приймає Державний департамент.
Такий крок Вашингтона може мати великий вплив на "Вагнер", - сказала Мегра.
«Якби їх визнали терористичною групою у США, це мало б далекосяжні наслідки — оскільки будь-хто, хто надаватиме матеріальну підтримку "Групі Вагнера", також може зазнати кримінального переслідування. Отже, це означало б, що держави або державні службовці з африканських держав, які будуть співпрацювати з "Групою Вагнера", можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - каже Мегра.
Проте уряди повинні бути обережними з використанням терактів як політичного інструменту, додає експертка.
"Група Вагнер" - не просто звичайна терористична організація. Можливо, ми стираємо відмінності тут, і я думаю, що важливо бути обережним з цим. Насправді "Вагнер" є приватною військовою охоронною компанією. "Вагнер" має дуже сильні взаємозв’язки з російською державою", – сказала вона.
"Я думаю, що, називаючи їх терористичною групою, ми повинні дивитися на довгостроковий ефект від цього і чи є це зараз лише політичним інструментом, чи ми дійсно говоримо про інший рівень санкцій і чи справді вони також відповідатимуть критеріям… щоб бути визначеними терористичною групою", – каже Мегра.
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