У протистоянні з Росією Україні сприятиме не лише військова допомога - експерти

Щоб здобути перевагу у відносинах з Росією, США мають запропонувати Україні масштабну допомогу, але за умови, якщо українці об'єднаються. Таким чином можна було з закінчити війну в Україні, вважає колишній заступник Держсекретаря США, 11 президент Світового банку, дипломат та аналітик Роберт Зелик.

"Якось мірою, це буде свого роду План Маршалла, бо План Маршалла був створений для того, щоб об'єднати Європу, економічно і політично, щоб вистояти перед радянською загрозою. То ж це те місце, де США могли б взяти на себе ініціативу і отримати перевагу, фокусуючись на тому, щоб Україна як незалежна нація вижила”.

Роберт Зелик наголошує на важливості здійснення усього можливого, щоб Україна зберегла свою незалежність як демократію, і закликає США розширити економічну допомогу Україні на додаток до військової.

"Як ви бачите, зараз багато російських зусиль спрямовані на те, щоб підірвати політичну та економічну систему України, вони намагаються тиснути, вони близькі до вторгнення, ви бачите кібератаки. Думаю, одна з речей, яких бракує в американській стратегії, це шляхи, де ми могли б отримати перевагу, зосереджуючись на економічній та політичній силі України”, - аналізує дипломат.

Ідея Плану Маршалла для України звучала раніше. Так у 2017-му році колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс закликав Захід до реалізації "плану Маршалла для України", який міг би гарантувати Україні значне економічне зростання та відтак зміцнити її у якості противаги негативному впливу та амбіціям Росії. Кубілюс закликав прив'язати інвестиції в Україну до виконання Києвом чітко окреслених вимог щодо реформування та ін.

Тоді ж британський економіст Тімоті Еш заявляв, що від запровадження "плану Маршалла для України" опиняться, передусім, українські олігархи. Економіст закликав офіційний Київ сфокусуватись на створенні сприятливих умов для бізнесу, адже саме це і забезпечить приток інвестицій.

У грудні минулого року колишній посол США у Росії Майкл Макфол у спільній статті з колишнім прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком пропонував адміністрації Байдена створити "Фонд розвитку Донбасу". На думку Макфола та Гончарука кошти з Фонду мають бути використані після завершення війни.

На думку авторів, такий "План Маршалла для східної України" самим фактом створення "дав би надію людям східної України, які страждають від жахливої окупації, та переміщеним осообам, що краще майбутнє можливе, якщо війна закінчиться".

"[...] успішна України стала би великим політичним головним болем для Кремля і очевидно значно вплинула би на внутрішньо політичну ситуацію у Росії, тому я завжди підтримував План Маршалла для України з боку ЄС, як найкращий шлях до змін у Росії", - твітував у січні Бен Аріс головний редактор Business News Europe.

На думку Аріса, процвітаюча Україна є найкращим заходом протидії Путіну.

"Якщо ми серйозні, то це має бути План Маршалла. "Північний потік-2" становить прекрасну нагоду: відмовтесь від транзиту газу, бо це ви бізнесу, який вмирає у будь-якому разі. Заваліть Україну значними коштами на відновлювальні джерела енергії та зробіть її провідним виробником водню у Європі. Вона може використати для цього наявні труби", - заявляв Аріс минулого року.

“Наша (американська - ред.) дипломатія зараз схильна бути реактивною, ініціативу здебільшого мають росіяни. На додаток до надсилання в Україну оборонної допомоги (я вважаю, це необхідно робити, щоб Україна могла себе захистити), я помітив, що європейці починають надсилати їм трохи економічної допомоги", - каже Зелик.

Як відомо, на початку лютого на тлі російської загрози Європейська комісія підтримала виділення Україні 1,2 мільярдів євро фінансової допомоги. Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив Ліга.нет, що цією підтримкою партнери хочуть дати сигнал інвесторам, що Україна фінансово стабільна і Євросоюз не покине її у кризові часи.

Це добрий момент, щоб Конгрес ініціював законопроект широкої економічної підтримки (України - ред.), але за умови, якщо українці об'єднаються.

"І це міг би бути добрий момент, щоб і Білий дім пішов до Конгресу, до тих сенаторів, які відвідували Київ, і сказав: давайте ініціюємо законопроект широкої економічної підтримки (Україні - ред.), але за умови, якщо українці об'єднаються, бо зараз вони політично розділені, і якщо Україна проведе деякі реформи і антикорупційні заходи, які їм необхідні", - зазначив Роберт Зелик, який був президентом Світового банку з 2007 до 2012 років.

Про те, що у відносинах з Росією Захід мав би бути більш проактивним говорить і Джон Гербст, колишній посол США в Україні.

"Білий дім має бути сильнішим і більш проактивним. Ми останнім часом бачимо деякі тимчасові добрі кроки. Але ті кроки мають бути чіткими, ми маємо надіслати ті війська на схід НАТО, ми маємо надіслати більше зброї Україні. Адміністрація надсилає зараз протикорабельні ракети, але вони мають ще надсилати щось більше, ніж Стінгери, для повітряної оборони. Якщо ми це зробимо і натиснемо сильно на європейців - не просто їх консультувати, а натиснути у правильному напрямку щодо серйозних санкцій, тоді може не бути вторгнення”, - аналізує Джон Гербст, експет "Атлантичної Ради" у Вашингтоні.

Чи бути Україні в НАТО

Аналізуючи перспективи членства України в НАТО, Роберт Зелик, який працював заступником Держсекретарки США Кондолізи Райс, а пізніше - заступником глави Адміністрації президента Джорджа Буша, не покладає великих надій.

“На мою думку, перспективи того, що Україна потрапить в НАТО, є дуже-дуже низькою. Частково, бо я не думаю, що ми повинні запрошувати (в Альянс - ред.) країни, якщо ми не готові воювати і захищати їх. І я не впевнений, що американське суспільство погоджується на це. Але це не означає, що Україна повинна контролюватись Росією.

На мою думку, якщо Україна досягне успіху як економіка і демократія, вони можуть мати конструктивні відносини з Росією, Захід не намагається збудувати там нову Берлінську стіну.

Але починати треба з того, щоб не дозволити Росії підривати Україну. Звісно, в кінці кінців все залежатиме все одно від самих українців, вони повинні почистити свої деякі економічні і корупційні проблеми, які у них є, зробити так, щоб демократія працювала”, - розповідає Роберт Зелик.

Перспективи російського вторгнення

Війна в Україні, на його думку, найближчим часом малоймовірна.

“На мою думку, Путін буде обережним в питанні, чи починати зараз конфлікт. Принаймні, поки триватимуть Зимові Олімпійські ігри. Після Олімпіади, думаю, це залежатиме від того, в якому стані будуть переговори.

Моя думка - російські зусилля будуть більш спрямовані на те, щоб підірвати політичну систему в Україні, ви чуєте новини про шпигунство, варто цього очікувати також у кібер-просторі. Багато залежатиме від того, наскільки єдиною буле Україна. Думаю, з часом це можливо, що Росія вдасться до певних військових дій, спробує окупувати не всю країну, але якусь частину, може десь на півдні, біля Маріуполя чи Криму. Але їхня головна стратегія - дестабілізувати уряд в Києві і зламати волю людей”, - зазначив колишній заступник Держсекретаря США Роберт Зелик.

Путін розпочав свою війну проти Грузії на початку Олімпіади в Пекіні в 2008 році

Йому опонує Андерс Аслунд із Джорджтаунського університету. "Багато хто стверджує, що Путін не почне війну проти України під час Олімпійських ігор у Пекіні 4-20 лютого 2022 року. Я скептичний щодо цього. Путін розпочав свою війну проти Грузії на початку Олімпіади в Пекіні в 2008 році, але Китай став ще більш важливим", - зазначив експерт на своїй Твітер-сторінці.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що рівень загрози вторнення в Україну наразі високий, але не вважає, що вона може відбутись у найближчий час.

"Ситуація загрозлива, і в жодному разі ми не кажемо, що немає загрози. Рівень цієї загрози дуже високий", - сказав Загороднюк напередодні під час прес-конференції у Вашингтонському аналітичному центрі "Аналітична рада".

Андрій Загороднюк наразі очолює Центр оборонних стратегій. Каже, їхні фахівці на основі доступних всіх даних не виключають посилення російської агресії у другій половині лютого.

"Ми не погоджуємось з заявами деяких експертів, які заявляють, що вторгнення може відбутись будь-якої хвилини, хоч завтра. Втім вони (росіяни - ред.) накопичують війська на певній відстані від українського кордону, і ми думаємо, що у наступні кілька тижнів чи місяців вони можуть бути у позиції принаймні почати це.

Багато аналітиків вважають, і ми також, що 20 лютого - це день особливої уваги, тому що це кінець білорусько-російських навчань, і приблизно в цей час, на нашу думку, вони будуть готові", - зазначив Загороднюк.

У статті використано матеріали "Європейської правди", Ліга.нет, The Washington Post.