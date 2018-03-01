Україна придбає 210 ракет "Джавелін" та 37 пускових установок до них - заява уряду США

Цей запропонований продаж стане внеском у закордонну політику та національну безпеку США, бо сприятиме покращенню безпеки України

Державний департамент США узгодив продаж Україні протитанкових ракет "Джавелін" та відповідних переносних пускових комлексів загальною вартістю у 47 мільйонів доларів. Відповідну інформацію передано до Конгресу, який ще має погодити продаж.

Про це йдеться у заяві на сайті Агенції з питань співпраці у царині оборони та безпеки (Defense Security Cooperation Agency).

На початку року посол США в Україні Марі Йованович заявила, що eряд Сполучених Штатів Америки надасть летальну зброю Україні абсолютно безкоштовно. У ЗМІ лунала суперечлива інформацію щодо того про яку саме летальну зброю говорила пані посол.

"Уряд України запросив придбати 210 ракет "Джавелін" та 37 командно-пускових установок (включно з двома командно-пусковими установками, які будуть використовуватись, як запчастини). До пакету також входить підготовка до використання техніки; технічна допомога з боку уряду США та військового підрядника, транспортування, навчання та інші пов'язані логістичні елементи та програмна підтримка. Загальна оціночна вартість не буде перевищувати 47 мільйонів доларів", - відзначає заява на сайті Агенції з питань співпраці у царині оборони та безпеки (Defense Security Cooperation Agency).

Україна не матиме жодних проблем із інтеграцією цих систем до своїх збройних сил

Заява також відзначає, що саме повідомлення про рішення щодо продажу вимагається законом і не означає, що продаж вже відбувся.

"Цей запропонований продаж стане внеском у закордонну політику та національну безпеку США, бо сприятиме покращенню безпеки України. Системи "Джавелін" допоможуть Україні розбудувати довготермінову обороноздатність захищати свій суверенітет та територіальну цілістність з метою досягнути відповідності вимогам національної оборони. Україна не матиме жодних проблем із інтеграцією цих систем до своїх збройних сил", - йдеться у повідомленні.

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