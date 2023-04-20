"Вирішальна територія". Чи вдасться Україні звільнити Крим - дискутують вашингтонські експерти

Наскільки реальним повернути Крим Україні, зокрема після анонсованого великого контрнаступу українських сил, про це останніми днями дискутують вашингтонські експерти у соціальних мережах та на сторінках ЗМІ.

Крим звільнити треба

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес називає Крим «вирішальною територією» в цій війні, він вірить в успішну деокупацію півострова. На своїй сторінці Twitter генерал написав:

«Абсолютно ясно, що Україна може звільнити Крим, вирішальна територія у цій війні. Також абсолютно ясно, що перемога України над Росією є в наших стратегічних інтересах - стабільність у Європі, захист міжнародного права, сигнал для Китаю», - пише Бен Годжес.

Експерт Гудзонівського інституту Люк Коффі поділяє думку про звільнення Криму, але зауважує, що для цього Захід має ще більше посилити військову допомогу Україні.

«Україна має війська і мотивацію. У нас є зброя і боєприпаси. Давайте допоможемо Україні зробити роботу раз і назавжди. Крим звільнити треба», - написав у Twitter Коффі.

Коффі вважає, що будь-які ідеї, які передбачають «особливий статус» для Криму, містять в собі «геополітичну недбалість». У авторській колонці для газети Wall Street Journal експерт пише:

«Будь-яке врегулювання, яке не повертає Крим під контроль Києва, сигналізує іншим ворожим країнам, що військове захоплення землі буде толеруватись, це створить небезпечний прецедент для 21 століття», - пише Коффі.

Коффі прогнозує, що одна з потенційних локацій очікуваного українського контрнаступу – на півдні країни, від Запорізької області в напрямку Мелітополя.

«Метою Києва було б вбити клин між окупованим росіянами містом Маріуполь і Перекопським перешийком у Криму. Такий крок може стати найшвидшим і найпрямішим способом відрізати єдиний сухопутний міст з Росії до Криму, ... де проходять основні дороги та залізничні мережі, які Росія використовує для зміцнення своїх ліній фронту на півдні. Якщо Україна візьме це місто, це залишить російські сили без сухопутного шляху для поповнення чи підкріплення з Росії», - аналізує експерт.

За словами Коффі, якщо військам ЗСУ вдасться вклинитись у територію між Кримом та східною Україною, «наступний крок буде наступ на півострів». Єдине, що має тут робити Захід, надати Україні всі інструменти, яких вона потребує для цієї роботи, підсумовує експерт.

Далеко не очевидно, що Україна може повернути Крим навіть за умови збільшення допомоги США.

Сумніви щодо повернення Криму під контроль України висловив Алекс Велес-Грін, радник з національної безпеки сенатора-республіканця Джоша Гоулі.

«Далеко не очевидно, що Україна зможе повернути Крим навіть за умови збільшення американської військової допомоги. Більше того, навіть якби вони могли, незрозуміло, чи така допомога була б в інтересах Америки, враховуючи компроміси в Азії та ризик ескалації, пов’язаний із цим конкретним наступом», - пише у Twitter Велес-Грін.

«Амбітною» ідею повернення Криму вважає також головний співробітник Інституту Кеннана з питань вивчення Росії та Євразії Стефан Сестанович у статті на сайті Ради із закордонних відносин. В його статті мовиться, що західні політики, хоча й повторюють, що Україна сама має вирішувати свої воєнні цілі, але розуміють, що «такі великі цілі (як повернення Криму – ред.) перевищують військовий потенціал України. Їх також хвилює, що російський президент Путін буде готовий використати ядерну зброю, щоб утримати Чорноморський півострів».

Експерт звертає увагу, що Росія за останній рік вклала чимало зусиль у нарощення оборонних укріплень в Криму, що може зашкодити українському прориву. Крім того, за словами експерта, деокупацію Криму ускладнять зміни в демографії півострова, куди за останні 9 років війни переїхало жити від 350 до 600 тисяч росіян.

Сестанович вважає, що українські політики навмисне публічно накручують тему деокупації Криму, щоб «зцементувати українську національну єдність» і зробити Крим «головною розмінною монетою в будь-яких подальших переговорах».

«Успішний контрнаступ створить хвилю національної впевненості та водночас зменшить почуття національного виснаження. Завдання для лідерів України полягатиме в тому, щоб знайти спосіб використати ці потужні настрої для досягнення результату, що виглядає як перемога, хоча не досягне максимальних цілей країни», - пише автор статті.

До вирішального протистояння щодо Криму може залишитися кілька тижнів або місяців, пише канадське видання Toronto Star. Журналіст Аллан Вудс вважає, що доля півострова залежить від сили, напрямку та успіху потенційного контрнаступу України.

Війна в Україні, яка почалась із анексії Криму у 2014 році не завершиться, поки не буде вирішена доля півострова, мовиться в статті «Битва за Крим: чому це може бути останній шматок пазла».