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Україна – найбільш толерантна країна до євреїв в регіоні – опитування Pew

  • Голос Америки

В рамках великого опитування з питання релігійних вірувань та національного самовизначення в країнах Центральної та Східної Європи, американський науковий центр Pew Research дослідив ставлення в різних країнах до низки національних меншин.

Дослідники вимірювали рівень «соціального сприйняття», поставивши запитання наскільки громадяни тієї чи іншої країни готові бачити євреїв, мусульман та рома в якості співгромадян, сусідів, або членів сімей. Опитування було проведене в 2015-2016 роках.

В Україні, 5% громадян засвідчили, що вони не готові сприймати євреїв в якості співгромадян. Це – найнижчий рівень в регіоні.

"Pew Research виміряв рівень побутового анисемітизму в різних країнах. Ось результат. Гордий бути українцем", - зазначив посол України в Австрії Олександр Щерба у Twitter.

Так дані суперечать риториці стосовно нетолерантності українців, що часто звучить на Заході і підтримується російською пропагандою.

"Згідно з результатами опитування, Україна одна з найменш антисемітських країн в Східній Європі. Цей факт заслуговує на увагу через звинувачення в "українському фашизмі", що звучать в певних колах". Так відреагував на результати дослідження Мартін Крей, голова програм з Росії та Євразії Шведського інституту міжнародних відносин.

"Тим часом, набагато більш нетолерантна Росія перекручує реальність і намагається переконати світ про зворотнє стосовно України, змальовуючи найбільш толерантну країну регіону стосовно євреїв, як ненормально і небезпечно антисмеітську", - наголошує політичний аналітик з Канади Аріяна Ґіць.

Окрему увагу дослідників Pew привернула Польща, яка нещодавно прийняла законодавство, що передбачає покарання для тих, хто публічно звинувачує поляків в участі в Голокості, або інших злочинах проти людяності.

В сьогоденній Польщі, більшість дорослих твердять, що вони готові прийняти євреїв в якості громадян, сусідів та членів сімей. Наприклад, сім з десяти, або більше поляків говорять, що вони прийняли б євреїв в якості сусідів або співгромадян, йдеться в дослідженні.

В той же час, значна меншість дорослих в Польщі займає протилежну позицію. Майже 18% поляків говорять, що вони не хотіли б бачити євреїв в якості громадян своєї країни і подібна кількість – 20% говорять, що вони не хотіли б бачити євреїв в якості сусідів. Це типово для громадської думки в багатьох з 17 інших країн, де проводилось опитування.

Наприклад, практично стільки ж росіян як і поляків (14% проти 18%) говорять, що вони не бажають бачити євреїв в якості співгромадян і більша частка росіян, ніж поляків (40% проти 30%) твердять, що вони не хотіли б бачити євреїв в якості членів своєї сім’ї, повідомляють дослідники.

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