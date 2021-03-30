У Брюсселі повідомили про підтримку Україною санкцій ЄС через ув’язнення Навального

Україна підтримала санкції Європейського союзу проти чотирьох російських чиновників через ув’язнення російського опозиційного політика, критика Кремля Олексія Навального, йдеться в опублікованій на сайті Європейської ради декларації віцепрезидента Європейської комісії, верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

У повідомленні вказано, що 2 березня Рада ЄС офіційно запровадила обмежувальні заходи проти чотирьох російських чиновників.

«Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які є членами європейської економічної зони, а також Україна приєдналися до цього рішення Ради ЄС», – йдеться в декларації.

Згідно з повідомленням, ці країни мають узгодити свою національну політику з відповідним рішенням щодо розширення санкцій.

«Євросоюз бере до уваги та вітає приєднання цих країн», – мовиться в декларації.

2 березня почали діяти санкції Євросоюзу проти чотирьох високопоставлених російських чиновників через «справу Навального». В офіційному журналі ЄС з’явилися імена голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, керівника Росгвардії Віктора Золотова, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова і генерального прокурора Ігоря Краснова за переслідування опозиційного політика Олексія Навального.

Дивіться також: Пандемія і концерти: чи врятують тести на COVID-19 масові заходи?