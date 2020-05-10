У Росії за добу зафіксували 11 тисяч нових випадків COVID-19, в Україні - 522, у Білорусі - понад 900

В Україні кількість хворих на COVID-19 зросла на 522 нових випадки, повідомляє 10 травня сайт Ради нацбезпеки і оборони. За даними РНБО, за минулу добу 15 людей померли, 151 – одужали. Згідно із даними інтерактивної мапи відомства, загальна кількість випадків зросла до понад 15 тисяч, з них 391 людина померла, 3 тисячі пацієнтів одужали.

Тим часом, кількість інфікованих коронавірусом в Росії від початку спалаху захворювання наблизилася до 210 тисяч. Уперше з початку епідемії за добу виявлено понад 11 тисяч нових хворих, повідомив оперативний центр з боротьби із розповсюдженням коронавірусної інфекції в Росії. Москва повідомляє, що в Росії вже одужали понад 34 тисячі людей, 1915 – померли.

У Білорусі, згідно з офіційними даними влади, вранці 10 травня, було підтверджено майже 23 тисячі випадків COVID-19, вже п'ятий день там за добу фіксують понад 900 нових хворих. Від коронавірусу у країні, повідомляє офіційний Мінськ, загалом померла 131 людина, понад 6 тисяч пацієнтів видужали.

За даними Університету Джонса Гопкінса, загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі складає понад 4 мільйони, одужали – близько 1 мільйона 400 тисяч людей, майже 280 тисяч померли.​

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