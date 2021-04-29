Директор Розвідувального управління міоборони США прокоментував присутність очолюваних Росією сил на сході України

Перспективи вирішення конфлікту на сході України у короткотерміновій перспективі є тьмяними, а присутність очолюваних Росією військ у східній Україні залишається реальним інструментом примусу для Кремля навіть якщо Москва вирішить здійснити деескалацію своєї конвенційної військової поведінки. Про це у письмових свідченнях наданих Комітету Сенату США зі збройних сил заявив очільник Розвідувального управління міоборони США (Defense Intelligence Agency - англ) генерал-лейтенант Скотт Беррьє (Scott Berrier - англ).

Коментуючи характер військової присутності Росії поблизу кордонів України раніше цього місяця, Беррьє заявив, що імовірно дії Росії були "частиною триваючої кампанії примусити Україну поступитись вимогам Кремля".

"На Кримському півострові, на додаток до нещодавніх розміщень сил, Москва продовжує посилювати свою довготермінову військову присутність, щоб стримати морські та повітряні операції Заходу, бути здатною до проекції військової сили у регіон, та заявити про її рішучість утримувати півострів", - також заявив очільник Розвідувального управління міоборони США у свої коментарях щодо України.

Як повідомляє журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у своїх свідченнях перед Комітетом Сенату США зі збройних сил Беррьє назвав збройні сили Росії "екзистенційною загрозою для США".

"Росіяни мають здатність, що зростає, здійснювати проекцію сили за допомогою точних крилатих ракет високої дальності, а її військові лідери Росії включать уроки участь Росії у Сирії" - наводить слова Беррьє Селдін.

Дивіться також: Вашингтон готовий і надалі допомагати Києву у втіленні необхідних антикорупційних реформ - конгресмен Фітцпатрік