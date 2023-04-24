Президенти США та Південної Кореї оголосять "важливі результати" після переговорів у середу. Україна - на порядку денному - Салліван 

Ситуацію на полі бою в Україні обговорять у середу президенти США та Південної Кореї у Вашингтоні. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки США Джейк Салліван.

“Очевидно, Україна буде важливою темою розмови. Президент (Байден) подякує президенту Юну за 230 мільйонів нелетальної допомоги, які вони виділили на підтримку санкцій і експортного контролю. Вони також матимуть можливість поговорити про військову ситуацію на місцях. Але я не буду випереджати президента, з точки зору розмови, яка відбудеться, коли президент Юнь і президент Байден зустрінуться тут, у Білому домі, в середу”, - сказав Салліван.

Джейк Салліван також додав, що під час візиту до Вашингтона південнокорейського лідера, президенти оголосять “важливі результати” у пошуку шляхів посилення зобов'язаннь США перед Південною Кореєю щодо розширеного стримування.

«У середу президент Байден і президент Юн оголосять про важливі результати щодо розширеного стримування, кіберспівпраці, пом’якшення клімату, закордонної допомоги, інвестицій та зміцнення наших зв’язків між людьми”, - заявив Салліван.

Пізніше він уточнив, що президенти оприлюднять заяву про розширене стримування, зокрема, в контексті загрози з боку Північної Кореї.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль перебуває у США з 24 до 29 квітня з нагоди відзначення 70-річчя союзницьких відносин Південної Кореї зі Сполученими Штатами.

Південна Корея має потужний військово-промисловий комплекс, зокрема, є провідним виробником артилерійських боєприпасів.

Як повідомляв Голос Америки, президент Південної Кореї напередодні цього візиту в інтерв’ю Reuters, припустив, що його країна може безпосередньо постачати зброю Україні на додаток до гуманітарної та економічної підтримки в умовах російського вторгнення.