Україна скликає зустріч в наступні 48 годин із Росією та іншими державами-учасницями Віденського документу 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна скликає зустріч із всіма державами-учасницями Віденського документу, зокрема з Росією, щоб обговорити ситуацію на українсько-російському кордоні та в Криму. Про це глава українського МЗС написав на своїй Твітер-сторінці.

“Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму”, - написав міністр Кулеба 13 лютого, у неділю.

“Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць”, - додав український дипломат.

Віденський документ - це низка міжнародних угод країн-учасниць ОБСЄ щодо впровадження заходів із взаємної довіри та формування безпеки.

Можливість скликати зустріч, щоб обговорити проблему, передбачена у параграфі ІІІ, пункт 16.2, цієї угоди.

У документі йдеться, що запит на таку зустріч негайно надсилається всім державам-учасницям. “Запитуюча та держава-відповідач мають право попросити інші зацікавлені держави-учасниці, зокрема ті, які також висловили стурбованість або можуть бути залучені до діяльності, взяти участь у нараді”, - мовиться в угоді.

Місце зустрічі має бути погоджене державою, яка скликає зустріч, і державою-відповідачем. Якщо їм домовитись не вдасться, зустріч проводитиметься у Центрі ОБСЄ із попередження конфліктів.

Польща, яка зараз головує в ОБСЄ, тепер має скликати засідання держав-учасниць на запит України впродовж 48 годин.

Ще один запит про зустріч за Віденським документом надіслали до ОБСЄ Естонія, Латвія та Литва. Ці країни скликають зустріч із Білоруссю та іншими державами-учасницями на тему "незвичної військової активності". Ця зустріч має бути скликана у понеділок, - йдеться на Твітер-сторінці Польського головування в ОБСЄ 2022.

Напередодні, у суботу 12 лютого, глава місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер обговорив питання напруги в Україні із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Сьогодні я поговорив із міністром закордонних справ Лавровим, щоб закликати до дипломатичного врегулювання ситуації навколо неспровокованого військового накопичення Росії навколо України. Я повторив, що подальша російська агресія буде зустрінута рішучою, масовою і єдиною трансатлантичною відповіддю", - заявив Майкл Карпентер на своїй Твітер-сторінці.