США передадуть Україні три катери класу «Айленд» та продадуть «Джавеліни» - Єльченко

Цього року Україна отримає допомогу США на суму у 698 мільйонів доларів: оборонної допомоги на 250 мільйонів та фінансово-економічної – на 448 мільйонів. Про це під час спілкування із журналістами заявив посол України у США Володимир Єльченко. При цьому військова допомога, у разі виконання Україною певних умов із реформування українських збройних сил та приведення їх до стандартів НАТО, а також використання першої частини суми, може бути збільшена до 300 мільйонів доларів.

Україна вперше напряму закупить в Пентагона ракетні комплекси «джавеліни» на суму в 36,5 мільйонів доларів



Пріоритетом співпраці Міністерства оборони України та Пентагону у 2020 році було визначено посилення флоту, сказав посол. Цього року запланована передача Україні трьох катерів класу «Айленд», на кожен з яких буде встановлено обладнання та зброя на 10 мільйонів доларів. Це на додачу до двох катерів того ж класу, що вже надійшли в Україну.

«Є такий термін як «москітний флот», тобто швидкісні катери, яких дуже не вистачає саме нашим військовим та морякам на Чорному і Азовському морях», - сказав Єльченко.

Також Україна вперше напряму закупить в Пентагона ракетні комплекси «джавеліни» на суму в 36,5 мільйонів доларів. Ця сума, підкреслив посол, не входить в загальну суму військової допомоги США Україні.

З 2014-го року Сполучені Штати виділили Україні 1,6 млрд. доларів допомоги на посилення безпеки і оборони



«Вони не входять в ту суму допомоги США, але це важливо тому що це вперше такого роду контакт безпосередньо з Пентагоном. Він відкриває нам шляхи для реалізації деяких інших проектів, про які зараз ведуться переговори», - сказав він.

Також США продовжуватимуть програму військових навчань на Яворівському полігоні у Львівській області. Всього, повідомили у Посольстві України в США, з 2014-го року Сполучені Штати виділили Україні 1,6 млрд. доларів допомоги на посилення безпеки і оборони, що становить 92% всієї закордонної військово-технічної допомоги за цей період.

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