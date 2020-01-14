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США

США передадуть Україні три катери класу «Айленд» та продадуть «Джавеліни» - Єльченко

Island ship patrol boat

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Цього року Україна отримає допомогу США на суму у 698 мільйонів доларів: оборонної допомоги на 250 мільйонів та фінансово-економічної – на 448 мільйонів. Про це під час спілкування із журналістами заявив посол України у США Володимир Єльченко. При цьому військова допомога, у разі виконання Україною певних умов із реформування українських збройних сил та приведення їх до стандартів НАТО, а також використання першої частини суми, може бути збільшена до 300 мільйонів доларів.

Україна вперше напряму закупить в Пентагона ракетні комплекси «джавеліни» на суму в 36,5 мільйонів доларів


Пріоритетом співпраці Міністерства оборони України та Пентагону у 2020 році було визначено посилення флоту, сказав посол. Цього року запланована передача Україні трьох катерів класу «Айленд», на кожен з яких буде встановлено обладнання та зброя на 10 мільйонів доларів. Це на додачу до двох катерів того ж класу, що вже надійшли в Україну.

«Є такий термін як «москітний флот», тобто швидкісні катери, яких дуже не вистачає саме нашим військовим та морякам на Чорному і Азовському морях», - сказав Єльченко.

Також Україна вперше напряму закупить в Пентагона ракетні комплекси «джавеліни» на суму в 36,5 мільйонів доларів. Ця сума, підкреслив посол, не входить в загальну суму військової допомоги США Україні.

З 2014-го року Сполучені Штати виділили Україні 1,6 млрд. доларів допомоги на посилення безпеки і оборони


«Вони не входять в ту суму допомоги США, але це важливо тому що це вперше такого роду контакт безпосередньо з Пентагоном. Він відкриває нам шляхи для реалізації деяких інших проектів, про які зараз ведуться переговори», - сказав він.

Також США продовжуватимуть програму військових навчань на Яворівському полігоні у Львівській області. Всього, повідомили у Посольстві України в США, з 2014-го року Сполучені Штати виділили Україні 1,6 млрд. доларів допомоги на посилення безпеки і оборони, що становить 92% всієї закордонної військово-технічної допомоги за цей період.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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