У Пентагоні не підтверджують заяви Росії про “удари по казармах ЗСУ”

У Пентагоні ані підтверджують, ані спростовують заяви Міністерства оборони Росії про нібито знищення пункту дислокації Збройних Сил України в Краматорську. При цьому в оборонному відомстві США закликають з недовірою сприймати такі повідомлення з Кремля.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірного підтвердження повідомлень Москви про удар по українській армії у Краматорську 7 січня, високопосадовець Пентагону зазначив: «Щоранку я приходжу і дізнаюся, що росіяни стверджували, що стріляли у щось, і згодом ми дізнаємося, що вони цього не робили, тому я закликаю вас сприйняти це з певною часткою недовіри. І я не кажу, що вони цього не зробили. Я просто кажу, ви знаєте, їхні заяви були здебільшого перебільшеними».

У новорічну ніч Збройні сили України завдали удару по будівлі ПТУ в окупованій Макіївці на Донеччині, де перебувало кілька сотень росіян. Міноборони РФ повідомило, що кількість жертв серед їхніх військових після українського удару становила 89 осіб. Україна стверджує про близько 400 загиблих військових РФ і ще 300 поранених.

8 січня Міноборони РФ повідомило, що нібито "помстилось" Україні за вбивство російських солдатів у Макіївці, і начебто завдало удар по пункту дислокації ЗСУ в Краматорську. "У гуртожитку №28 перебували понад 700 бійців ЗСУ, а в гуртожитку №47 - понад 600", - стверджували в Москві.

При цьому очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що після півночі 8 січня росіяни завдали сім ракетних ударів по Краматорську. Однак українська сторона не підтвердила дані про жертви. "У Краматорську пошкоджено освітній заклад, промисловий об'єкт та гаражний кооператив, у Костянтинівці - промзону. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив Кириленко.

Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 8 січня зазначив, що заява Міноборони РФ обурила навіть російських "воєнних блогерів", які звинуватили російське керівництво у фабрикуванні "операції відплати".

Західні медіа також повідомили про відсутність очевидних свідчень того, що внаслідок російського удару по Краматорську нібито загинули понад 600 українських військовиків, як заявляють у Кремлі. Як пише Reuters із посиланням на очевидців, удар РФ призвів до руйнувань, але не знищив будинки, й також "не було очевидних ознак жертв". CNN також повідомляє, що команда телеканалу "не помітила жодних ознак значних жертв у цьому районі".