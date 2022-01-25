Міноборони: в Україну прибула нова партія допомоги від США 

В Україну 25 січня прибула нова партія технічної допомоги від США для Збройних сил, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Чергова доставка міжнародної технічної допомоги від США для ЗСУ вже в Україні. Наразі партію зустрічають колеги з Міноборони і посольства США в міжнародному аеропорту «Бориспіль». У пакеті: сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення… Вкотре дякуємо американським партнерам за підтримку і практичну допомогу. Разом ми сильніші, а світ – безпечніший», – написала Маляр у фейсбуці.

22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США, до якої увійшло майже 90 тонн зброї і боєприпасів.

Раніше країни Балтії отримали від Сполучених Штатів Америки дозвіл на відправку до Україну комплексів Javelin і Stinger.

Естонія має намір надати протитанкові ракети Javelin, а Латвія і Литва нададуть зенітні ракети Stinger і супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України.

Країни Заходу, США і Європа, останніми місяцями висловлюють підтримку Україні на тлі загрози можливого вторгнення Росії у зв’язку із накопиченням нею військ біля кордонів України. Росія заперечує підготовку наступу.

Як повідомляв "Голос Америки", деякі експерти твердять, що західна військова допомога Україні матиме обмежений вплив на ситуцію у разі продовження агресії Росії.

"Я думаю, що поставки зброї є дуже важливими сигналами солідарності (про що зараз дізнається Німеччина), але їх реальна користь може бути обмеженою", - твітує Ульріке Франке, експертка аналітичного центру ECFR.

Інші оглядачі наголошують на ефективності західних озброєнь, за умови надання їх у значній кількості, як фактору стримування.

"А давайте передамо Україні 10 000 протитанкових ракет "Джавелін" та 1 000 "Стінгерів" екстреними повітряними доставками наступного тижня. Нічого Путін не зробить, якщо перед ним постане варіант побачити по BBC, як його напад буксує в охоплених вогнем колонах", - твітує американський безпековий експерт Малкольм Ненс.

У Росії вважають поставки озброєння Україні небезпечними. Москва також заперечує плани агресії щодо Україні.

За словами представника Росії в ОБСЄ Лукашевича, "НАТО навмисне підтримують «гарячі голови» у Києві, які виступають за військове вирішення конфлікту на сході України під гаслами протистояння уявній "російській агресії".