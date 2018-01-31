Україна вже не так вражає бюджетною реформою, як пару років тому - світовий рейтинг IBP

"Україна – одна з країн, які показали вражаюче покращення в минулих раундах нашого опитування. Вони не виявили такий же темп покращення в останньому раунді". Так прокоментував "Голосу Америки" результати світового рейтингу з відкритості бюджету для України Вівек Рамкумар, стратегічний директор Міжнародного бюджетного партнерства (IBP).

Україна отримала 54 балів із 100 в звіті IBP з відкритості бюджету, зайнявши місце між Киргизстаном та Іспанією.

Рейтинг складається щорічно і визнається міжнародними фінансовими організаціями, як Світовий банк та МВФ.

Рамкумар відзначив, що уповільнення реформ є частим явищем. "Це один з викликів, що уряди на початку дуже мотивовані, щоб вживати кроки з покращення прозорості, але потім або не підтримують темп реформ, або не докладають зусиль, щоб просунутись далі після початкової фази", - наголосив він.

Бюджетний процес в Україні потребує більшого залучення громадськості до бюджетного процесу, переконані в IBP. Саме за цією категорією Україна набрала лише 30 зі 100 балів.

Потрібно, щоб громадськість та уряд обмінювались думками стосовно питань бюджету і могли краще відслідковувати бюджет через суспільний аудит, чи інші механізми, зазначається в звіті.

В IBP також радять проводити законодавчі слухання з формування бюджету, встановлювати механізми для громадського аудиту установ та публікувати звіт про виконання бюджету за півроку.

В проекті бюджету, виконавча влада має більше наводитись пояснень зв’язку бюджету з стратегічними пріоритетами.

А от за критерієм – законодавчий нагляд та аудит, Україна набрала 83 бали зі 100, що є достатньо високою оцінкою.

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