«Зараз не час сповільнювати» допомогу Україні, каже міністр оборони США, застерігаючи, що Росія збирає нові сили для війни

Міністр оборони СШA Ллойд Остін, відкриваючи зустріч «Контактної групи щодо оборони України» 20 січня на базі Рамштайн в Німеччині, сказав партнерам, що Росія знову накопичує сили для подальшої війни в Україні і закликав активізувати збройну допомогу українцям.

«Нам треба і далі діяти енергійно та рішуче і витрачати навіть більше. Це вирішальний момент для України і вирішальне десятиріччя для світу. Не сумнівайтеся в тому, що ми будемо підтримувати здатність України оборонятися так довго, як це буде потрібно», - сказав Ллойд Остін на нараді представників приблизно п'ятдесяти країн.

Росія перегруповується, набирає новобранців і намагається переоснаститися.

Американський міністр наголосив, що «Росія і далі налаштована на агресію і завоювання, а російські війська посилили свої жахливі напади, вбиваючи багатьох невинних українців».

«Росія перегруповується, набирає новобранців і намагається переоснаститися. Зараз не час сповільнюватися. Зараз треба витрачати більше. На нас дивиться український народ. За нами спостерігає Кремль. І на нас дивиться історія. Тому ми не попустимо і ми не похитнемося», - заявив Ллойд Остін, поруч з яким за столом сидів український міністр оборони Олексій Резніков.

Американський міністр особливо згадав необхідність для України засобів протиповітряної оборони і про бронетехніку та навчання українських військових.

Потім до учасників зібрання в Рамштайн з допомогою зв'язку звернувся український президент Володимир Зеленський, який подякував партнерам «за згуртованість» у протистоянні російській агресії і наголосив на потребі поспішати.

«Чи у нас багато часу? Ні, бо терор не допускає дискусій. Терор, який палить місто за містом, стає зухвалішим, коли чує, що у захисників закінчується зброя», - сказав Зеленський.

Допомога Україні має вийти на новий рівень, кажуть партнери

Міністри оборони групи європейських країн, які найгучніше заявляють про готовність надавати більшу військову допомогу Україні, проголосили, що ця підтримка має вийти на новий рівень і забезпечувати комплексні потреби українських захисників.

Ця окрема нарада керівників військових відомств Великої Британії, Данії, Нідерландів, Словаччини, Чехії, Литви, Латвії, Естонії, Німеччини, Іспанії та Польщі відбулася 19 січня в Естонії напередодні ширшої міжнародної зустрічі «Контактної групи щодо оборони України» очолюваної США на базі Рамштайн в Німеччині.

У спільній заяві, так званій «Талліннській обітниці», ті європейські міністри особливо наголосили на потребі так званої «важкої» зброї для України в комплексі з іншими видами спорядження і техніки:

«Нового рівня бойової потужності можна досягти лише поєднавши підрозділи основних бойових танків під прикриттям протиповітряної і протиракетної оборони у взаємодії з дивізійними артилерійськими групами з подальшими точними ударами вглиб, що дає можливість цілити в російські вузли постачання і командування на окупованій території. Тому ми зобов’язуємося разом забезпечити постачання небувалого набору включно з основними бойовими танками, важкою артилерією, протиповітряною обороною, боєприпасами та бойовими машинами піхоти для захисту України».

Також у тій заяві серед іншого сказано, що Польща «готова передати роту танків Leopard 2 з тисячею набоїв».

Питання постачання Україні танків «Леопард» німецького виробництва до останнього моменту перед початком зустрічі у Рамштайні і далі залишалося відкритим попри заклики партнерів, щоб Берлін погодився з таким кроком.



Дивіться також: