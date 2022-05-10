Україна вимагає кандидатства в ЄС, остерігаючись альтернатив Макрона

Заяви представників Європейського Союзу щодо євроінтеграції України демонструють ще не узгоджене бачення перспективи, яку ЄС може запропонувати українцям.

У відповідь на зауваження президента Франції Еммануеля Макрона про ймовірно багаторічний шлях України до членства в ЄС та ідеї французького керівника про можливе залучення України до якоїсь новоствореної європейської структури український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наполіг на якнайшвидшому задоволенні прагнень українців.

Дмитро Кулеба дав зрозуміти, що Київ очікує, що вже в червні Україна сподівається отримати офіційний статус кандидата на членство в Євросоюзі.

«Якщо ми не отримаємо статусу кандидата, це означає лише одне: що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це проковтнути», - сказав український міністр в інтерв’ю газеті Financial Times.

Україна - це єдине місце у Європі, де люди вмирають за цінності, на яких заснований ЄС. Я думаю, що це треба поважати.

Президент Володимир Зеленський та керівник уряду і голова Верховної Ради демонстративно підписали подання на членство України в ЄС 28 лютого - на п’ятий день нового вторгнення Росії, коли російські війська наближалися до передмість української столиці, а президент Путін ймовірно сподівався свого переможного параду у Києві у символічний день 9 травня.

Але в 77 річницю звільнення Європи від німецького нацизму з київського Хрещатика звертався президент Зеленський, який заявив, що Україна воює за «нову перемогу» у «війні двох світоглядів».

Того ж дня Зеленський на відеопереговорах з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив про черговий формальний крок у процедурі вступу до ЄС - передачу до Євросоюзу другої частини анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.

Також 9 травня інший чільний брюссельський посадовець, президент Європейської ради Шарль Мішель, перебував в Одесі, де заявив, що у червні Єврокомісія оприлюднить свої висновки стосовно поданих Україною документів, які потім будуть подані на обговорення 27 глав держав та урядів ЄС.

Євросоюзу доведеться визначатися, оскільки заклики України надати їй можливість пришвидшеного вступу в Євросоюз в умовах відчайдушної оборони від російської агресії, залишає європейським лідерам мало можливостей для відмовок чи гарних але порожніх обіцянок, які українці чули багато впродовж багатьох років.

«Ви знаєте, що ми знаємо, що ви і народ України воюєте за свою батьківщину, за майбутнє ваших дітей, за ваші свободи. Але ви також воюєте за наші спільні європейські принципи, цінності і демократична права», - сказав Шарль Мішель, звертаючись до Зеленського з Одеси, де в той день впали кілька російських ракет, принісши нові жертви й руйнування.

Фактично під завивання сирен тривоги європейський посадовець обіцяв допомогти відбудувати Україну як «сучасну, демоктичничну країну, що дивиться вперед і готова впевнено прийняти європейське майбутнє».

Пришвидшено чи на десятиліття?

Тим часом переобраний на другий президентський термін у Франції Еммануель Макрон висловив міркування, які напевне не дуже сподобаються тим українцям, які вважають, що їхня країна заслуговує на пришвидшений вступ до Євросоюзу.

Навіть якщо ми завтра надамо (Україні) статус кандидата, ми всі дуже добре знаємо, що процес вступу насправді забере кілька років, можливо кілька десятирічь.

Макрон, виступаючи 9 травня у Європейському Парламенті у Страсбурзі, визнав, що «Україна завдяки своїй боротьбі та відвазі вже стала щиросердним членом нашої Європи, нашої родини, нашого союзу».

Але далі він вважав за потрібне пригасити надмірний ентузіазм щодо європейських перспектив України.

«Навіть якщо ми завтра надамо їй статус кандидата, ми всі дуже добре знаємо, що процес вступу насправді забере кілька років, можливо кілька десятирічь», - сказав президент Франції.

Французький керівник натомість висловив ідею залучення України та інших європейських країн, зокрема Великої Британії, яка не так давно припинила членство в ЄС, до паралельної структури, яку Макрон попередньо назвав «Європейською політичною спільнотою».

Він сказав, що структура чи організація була б відкрита для європейських демократичних країн, які поділяють спільні цінності задля співпраці в галузі політики, безпеки, енергетики, транспорту, інвестицій в інфраструктуру і навіть забезпечували б вільне пересування людей.

Така ідея Макрона викликатиме застереження в тих українців, які з сумнівами дивитимуться на альтернативи до повноправного членства в ЄС.

Україна вже має угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом і багато років брала участь у структурі Східне Партнерство ЄС разом з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією та Молдовою.

Проблематичність тієї структури проявилася в різних амбіціях окремих учасників.

Участь Білорусі в Східному Партнерстві була припинена 28 червня 2021 року після хвилі жорстоких репресій режиму Олександра Лукашенка, який проголосив себе переможцем виборів, які Євросоюз назвав сфальсифікованими.