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Україна вимагає кандидатства в ЄС, остерігаючись альтернатив Макрона
Заяви представників Європейського Союзу щодо євроінтеграції України демонструють ще не узгоджене бачення перспективи, яку ЄС може запропонувати українцям.
У відповідь на зауваження президента Франції Еммануеля Макрона про ймовірно багаторічний шлях України до членства в ЄС та ідеї французького керівника про можливе залучення України до якоїсь новоствореної європейської структури український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наполіг на якнайшвидшому задоволенні прагнень українців.
Дмитро Кулеба дав зрозуміти, що Київ очікує, що вже в червні Україна сподівається отримати офіційний статус кандидата на членство в Євросоюзі.
«Якщо ми не отримаємо статусу кандидата, це означає лише одне: що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це проковтнути», - сказав український міністр в інтерв’ю газеті Financial Times.
Україна - це єдине місце у Європі, де люди вмирають за цінності, на яких заснований ЄС. Я думаю, що це треба поважати.
Президент Володимир Зеленський та керівник уряду і голова Верховної Ради демонстративно підписали подання на членство України в ЄС 28 лютого - на п’ятий день нового вторгнення Росії, коли російські війська наближалися до передмість української столиці, а президент Путін ймовірно сподівався свого переможного параду у Києві у символічний день 9 травня.
Але в 77 річницю звільнення Європи від німецького нацизму з київського Хрещатика звертався президент Зеленський, який заявив, що Україна воює за «нову перемогу» у «війні двох світоглядів».
Того ж дня Зеленський на відеопереговорах з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив про черговий формальний крок у процедурі вступу до ЄС - передачу до Євросоюзу другої частини анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.
Також 9 травня інший чільний брюссельський посадовець, президент Європейської ради Шарль Мішель, перебував в Одесі, де заявив, що у червні Єврокомісія оприлюднить свої висновки стосовно поданих Україною документів, які потім будуть подані на обговорення 27 глав держав та урядів ЄС.
Євросоюзу доведеться визначатися, оскільки заклики України надати їй можливість пришвидшеного вступу в Євросоюз в умовах відчайдушної оборони від російської агресії, залишає європейським лідерам мало можливостей для відмовок чи гарних але порожніх обіцянок, які українці чули багато впродовж багатьох років.
«Ви знаєте, що ми знаємо, що ви і народ України воюєте за свою батьківщину, за майбутнє ваших дітей, за ваші свободи. Але ви також воюєте за наші спільні європейські принципи, цінності і демократична права», - сказав Шарль Мішель, звертаючись до Зеленського з Одеси, де в той день впали кілька російських ракет, принісши нові жертви й руйнування.
Фактично під завивання сирен тривоги європейський посадовець обіцяв допомогти відбудувати Україну як «сучасну, демоктичничну країну, що дивиться вперед і готова впевнено прийняти європейське майбутнє».
Пришвидшено чи на десятиліття?
Тим часом переобраний на другий президентський термін у Франції Еммануель Макрон висловив міркування, які напевне не дуже сподобаються тим українцям, які вважають, що їхня країна заслуговує на пришвидшений вступ до Євросоюзу.
Навіть якщо ми завтра надамо (Україні) статус кандидата, ми всі дуже добре знаємо, що процес вступу насправді забере кілька років, можливо кілька десятирічь.Еммануель Макрон
Макрон, виступаючи 9 травня у Європейському Парламенті у Страсбурзі, визнав, що «Україна завдяки своїй боротьбі та відвазі вже стала щиросердним членом нашої Європи, нашої родини, нашого союзу».
Але далі він вважав за потрібне пригасити надмірний ентузіазм щодо європейських перспектив України.
«Навіть якщо ми завтра надамо їй статус кандидата, ми всі дуже добре знаємо, що процес вступу насправді забере кілька років, можливо кілька десятирічь», - сказав президент Франції.
Французький керівник натомість висловив ідею залучення України та інших європейських країн, зокрема Великої Британії, яка не так давно припинила членство в ЄС, до паралельної структури, яку Макрон попередньо назвав «Європейською політичною спільнотою».
Він сказав, що структура чи організація була б відкрита для європейських демократичних країн, які поділяють спільні цінності задля співпраці в галузі політики, безпеки, енергетики, транспорту, інвестицій в інфраструктуру і навіть забезпечували б вільне пересування людей.
Така ідея Макрона викликатиме застереження в тих українців, які з сумнівами дивитимуться на альтернативи до повноправного членства в ЄС.
Україна вже має угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом і багато років брала участь у структурі Східне Партнерство ЄС разом з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією та Молдовою.
Проблематичність тієї структури проявилася в різних амбіціях окремих учасників.
Участь Білорусі в Східному Партнерстві була припинена 28 червня 2021 року після хвилі жорстоких репресій режиму Олександра Лукашенка, який проголосив себе переможцем виборів, які Євросоюз назвав сфальсифікованими.
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- Голос Америки
У Палаті представників США розглядатимуть допомогу Україні на мільярди доларів
Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.
У США законодавці вже у вівторок, 10 травня, можуть проголосувати за законопроект про надання Україні військової та гуманітарної допомоги щонайменше на 33 мільярди доларів.
Перед можливим голосуванням у Палаті представників президент Джо Байден заявив, що його адміністрація «майже вичерпала» свої повноваження щодо пересилання зброї та іншого військового обладнання із запасів Пентагону.
Державний секретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін опублікували подібне звернення в листі до законодавців, закликаючи їх діяти до 19 травня, коли вони очікують, що Адіміністарція вичерпає фінансування, вже схвалене Конгресом, на допомогу Україні.
Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив у понеділок, що він зосереджений на тому, щоб "виконати це швидко".
У понеділок Байден підписав окремий закон, який надає йому нові повноваження пришвидшувати доставку військового обладнання та постачання в Україну за програмою, створеною за моделлю закону про Другу світову війну, Ленд-Ліз, який допомагав європейським країнам у війні із нацистською Німеччиною.
Новий закон дає американському лідеру повноваження швидко досягати домовленостей з Україною, а також іншими країнами Східної Європи щодо поставок обладнання, минаючи деякі з нинішніх обтяжливих бюрократичних вимог.
На рідкість для політично розділеного Вашингтона, Конгрес переважною більшістю ухвалив закон минулого місяця, продовжуючи демонструвати підтримку українському в боротьбі з російськими силами.
Президент України Володимир Зеленський сказав у зверненні в понеділок, що історія притягне Росію відповідальність за її дії в Україні, і що Європа має розглянути ціну, яку Росія має заплатити, «за те, щоб знову принесла зло тотальної війни в Європу».
«І ми, українці, будемо продовжувати працювати на нашу оборону, на нашу перемогу та на відновлення справедливості. Сьогодні, завтра та в будь-який інший день, який необхідний для звільнення України від окупантів», – сказав Зеленський.
Глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер повідомила журналістам у вівторок, що її офіс підтвердив понад 7000 жертв серед цивільного населення, і що реальні плата набагато вище.
«Ми працювали над оцінками, але поки що я можу сказати, що це на тисячі більше, ніж цифри, які ми вам зараз надали», – сказала Богнер на прес-брифінгу в Женеві, коли її запитали про загальну кількість загиблих і травмованих.
«Велика чорна діра — це насправді Маріуполь, до якого нам було важко отримати повний доступ і отримати повністю підтверджену інформацію», — сказала Богнер.
За її словами, кількість жертв серед цивільного населення свідчить про порушення заборони невибіркових нападів та вимог вживати запобіжних заходів, щоб уникнути шкоди цивільному населенню.
Богнер сказала, що ООН отримала повідомлення про 300 незаконних вбивств у Бучі, передмісті Києва, де російських військових звинувачують у скоєнні звірств.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснила неоголошений візит до України у вівторок із зупинкою в Бучі.
Бербок – остання міжнародна діячка, яка приїхала в Україну, щоб показати підтримку та побачити ситуацію в країні на власні очі.
Перша леді США Джил Байден і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідали Україну з роздільними візитами в неділю.
Президент Росії Володимир Путін у понеділок звинуватив західні країни у своєму вторгненні в Україну, заявивши, що Росія діяла у відповідь на «абсолютно неприйнятну загрозу поблизу наших кордонів».
Але багаторічний російський лідер не оголошував жодних змін у військовій кампанії Москви та не оголосив про перемогу, припускаючи, що його 10-тижневий наступ буде тривати у вигляді нападів на українські опорні пункти у східній частині країни після того, як Росії не вдалося повалити Зеленського чи захопити столицю Київ.
Тижні тому лідери США та НАТО кілька разів зустрічалися з російськими офіційними особами, але відхиляли певні вимоги Росії, зокрема обіцянку, що Україна ніколи не вступить до НАТО.
У статті використано матеріали Associated Press, Agence France-Press та Reuters.
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Президент Байден підписав закон про ленд-ліз для України
Президент США Джо Байден 9 травня підписав законопроект Про захист демократії України ленд-ліз 2022 року.
"Я підписую законопроект, який забезпечує ще один важливий інструмент для безпосередньої підтримки уряду України та українського народу в їхній боротьбі за захист своєї країни та своєї демократії проти путінської брутальної війни. І вона є брутальною", - заявив президент Байден перед підписанням.
"Я хочу подякувати членам Конгресу за підтримку цього законопроекту і всім, хто його підтримував. І цей документ демонструє, що підтримка України є пріоритетною на даний момент", - додав він.
Під час підписання законопроекту в Овальному кабінеті Білого дому були присутні віце-президентка США Камала Гарріс та законодавці від обох партій Конгресу - демократи Елісса Слоткін та Бен Кардин, та республіканка Вікторія Спартц, яка має українське походження.
Закон, серед іншого, розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання зі спрощеними процедурами експортного контролю. Використана військова техніка за цим законом може бути списана, а оплата за знищену техніку може не стягуватися.
Президент Байден заявив, що українці щодня платять своїм життям: "Ціна цієї боротьби недешева, але піддатися агресії - ще дорожче”.
Американський глава держави пояснив, що підписання такого законопроекту саме 9 травня є символічним:
"Сьогодні Європа відзначає ще один важливий день, ювілей. 9 травня 1950 року, всього через кілька років після закінчення Другої світової війни, Європа почала працювати над зміцненням єдності між націями, зокрема економічної єдності та спільного економічного процвітання.
Ця ідея врешті переросла у те, що зараз стало як 27 країн Європейського Союзу, економічний центр і глобальна сила за мир, близькі партнери з усіх питань, з якими ми стикаємося. І воно справді корисне для всіх. Це об’єднало всі ці країни так, що вони тісно співпрацюють економічно, співпрацюють також іншими способами. І ви це бачили в їхній підтримці України", - сказав президент Байден.
"І зараз, коли війна Путіна знову принесла безглузде руйнування в Європу, і щоб підтвердити стійку відданість майбутньому, заснованому на демократії, правах людини та мирному врегулюванні розбіжностей, я підписую цей законопроект", - додав президент США Джо Байден. - "Тому що це дійсно важливо. Це важливо".
Раніше Голос Америки повідомляв про законопроект, який передбачає 33 мільярди додаткової допомоги на підтримку України впродовж наступних кількох місяців. Напередодні спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі повідомила, що законодавці планують ухвалити цей законопроект до кінця травня.
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