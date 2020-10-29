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Андерс Аслунд: Cпівпраця України з МВФ та ЄС опинилась під серйозною загрозою. Відео

  • Голос Америки
Андерс Аслунд: Cпівпраця України з МВФ та ЄС опинилась під серйозною загрозою. Відео
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Андерс Аслунд: Cпівпраця України з МВФ та ЄС опинилась під серйозною загрозою. Відео

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Посли країн Великої сімки критикують рішення Конституційного суду України, що впливає на роботу антикорупційних органів. "Pішення Конституційного суду спрямоване проти народу України, який стояв на Майдані під час Революції Гідності" - Європарлментарка Ребекка Гармс. Аналітик центру «Атлантична Рада» Андерс Аслунд додав, що співпраця України з МВФ та ЄС опинилась під серйозною загрозою.

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