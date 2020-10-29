Андерс Аслунд: Cпівпраця України з МВФ та ЄС опинилась під серйозною загрозою. Відео

Посли країн Великої сімки критикують рішення Конституційного суду України, що впливає на роботу антикорупційних органів. "Pішення Конституційного суду спрямоване проти народу України, який стояв на Майдані під час Революції Гідності" - Європарлментарка Ребекка Гармс. Аналітик центру «Атлантична Рада» Андерс Аслунд додав, що співпраця України з МВФ та ЄС опинилась під серйозною загрозою.