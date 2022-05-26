«Якщо ми не отримаємо важкі озброєння, нас вбивають», каже Україна західним партнерам

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скористався участю у Всесвітньому Економічному форумі у Давосі, щоб наголосити на важливості міжнародної допомоги Україні важкими озброєннями, в той час як російська армія веде наступ на Донбасі.

Ті бої з застосуванням танків, авіації та артилерії український міністр назвав надзвичайно кривавими і порівняв їх з баталіями Другої Світової війни, підкресливши, що «насправді ніхто у світі не може собі чітко уявити, що там відбувається».

Людей вбивають: солдатів, цивільних. Знищують міста і села.

Дмитро Кулеба наголосив, що зараз Росія має перевагу у кількості важких озброєнь і сказав, що Київ каже міжнародним партнерам про нагальну потребу надання Україні важких озброєнь, а особливо систем залпового ракетного вогню.

«Будьмо чіткими, якщо ми не отримаємо важкі озброєння, то нас вбивають… Ті країни, які затягують питання щодо надання Україні важких озброєнь повинні зрозуміти - кожен день, який вони витрачають, вирішуючи, зважуючи різні доводи, про те, робити це чи ні, людей вбивають: солдатів, цивільних. Знищують міста і села. Бо, якщо Росія має системи залпового ракетного вогню, щоб накрити село і зрівняти його з землею, а ми не маємо, щоб знищити російські позиції і не дати їм цього зробити, то це все», - сказав міністр аудиторії.

Він відкинув закиди, що Україна вимагає надто багато і заявив, що будь-яка держава на місці України «навіть Німеччина, вимагала б від усіх ще більше».

Кулеба окремо згадав Німеччину - найбільшу країну ЄС з огляду на повідомлення про затягування з обіцяною німецькою збройною допомогою Україні, але подякував Берліну за, те, що вже зроблено.

«Зараз Кремль зосереджений на війні, а не на дипломатії»

Відповідаючи на запитання про можливість переговорів України з Росією, Дмитро Кулеба сказав, що українська сторона завжди готова сісти за стіл, але висловив думку, що Росія буде готова до припинення вогню лише тоді, коли відчуватиме загрозу поразки у війні, «а до того часу війна триватиме».

Ми вітаємо будь-які плани, які не передбачають встановлення нової контактної смуги, чи поступок з боку України стосовно нашої територіально цілісності.

Про теперішні російські вимоги до України Кулеба сказав, що «це цькування а не дипломатія. Ми це не приймаємо».

Оцінюючи виголошувані політиками у Європі та міжнародними коментаторами ідеї щодо шляхів припинення війни, міністр підкреслив, що «Україна не буде підтримувати жодні плани, які би заморожували теперішню ситуацію».

«Ми вітаємо будь-які плани, які не передбачають встановлення нової контактної смуги, чи поступок з боку України стосовно нашої територіально цілісності. Все інше відкрите для обговорення», - сказав Дмитро Кулеба.

Український урядовець подав так звані Мінські угоди, досягнуті з Росією за посередництва Німеччини та Франції після 2014 року, як приклад поганих домовленостей, які не означали мирного врегулювання і навіть не досягли припинення вогню на сході України впродовж усіх років до початку нового вторгнення Росії 24 лютого 2022 р.