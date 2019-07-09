Україна звернулась у Los Angeles Times щодо статті про Крим. Автор тексту: “Я не знав, що порушив закон”

Міністерство інформаційної політики підготувало офіційний лист з позицією України, який відправили в редакцію Los Angeles Times. Наприкінці червня видання розхвалило подорожі до Криму, при цьому декілька разів назвавши його російським. Це помітив журналіст Голосу Америки, а після публікації статті про цей випадок, в нашу редакцію звернувся автор тексту на Los Angeles Times і сказав, що хоче поговорити. Розказуємо, про що ідеться в листі Мінінформполітики, а також про те, що говорить сам автор скандальної статті.

Позиція України

9 липня Міністерство інформаційної політики підготувало офіційного листа для редакції Los Angeles Times. Голос Америки отримав копію цього листа.

“Україна п`ять років поспіль після незаконної окупації Криму засвідчує спробу російської сторони легалізувати статус Криму як власної території всупереч міжнародному праву, зокрема інструментами гібридної війни. Коли свобода слова підміняється свободою брехні, маніпуляцій та викривлень.

На жаль, Україна також засвідчує появу публікацій в закордонних ЗМІ, які можуть трактуватись як опосередковане визнання окупації. Це, звісно, може мати руйнівний вплив на імідж видань та питання щодо збалансованості та об’єктивності подачі інформації”, — йдеться у листі.

“Виходячи з вищезазначеного, просимо вас врахувати позицію України та цивілізованого світу щодо статусу півострова та тієї репресивної дійсності, яку турист навряд чи відчує, відвідавши Крим. … Українським законодавством також чітко визначено процедуру в’їзду іноземних громадян в Крим, зокрема через материкову частину України. За інших умов це є грубим порушенням законодавства України.

В цьому контексті, визначення в статті маршрутів та логістики потрапляння в Крим через територію РФ є проявом неповаги до України та її суспільства. Просили б це врахувати”, — написали в листі.​

Автор тексту та редакція Los Angeles Times мають свою позицію з цього питання.

“Закон порушив, але про його існування не знав”

Після виходу публікації на Голосі Америки до нашої редакції звернувся автор статті про Крим автор Джефф Опдайк. У розмові із журналістом він сказав: "Дізнався про незаконність в’їзду до Криму з Росії вже після публікації своєї статті". Нагадаємо, до Криму цього року чоловік, за його ж словами, їздив щонайменше 5 разів.

“Так, я порушив закон України — але я про нього і гадки не мав. Мандруючи, я шукаю лише інформацію про візи, які мені потрібні для подорожі, і після цього — авіаквитки. Зазвичай, я не дивлюсь, чи існують будь-які закони, що можуть завадити моїй мандрівці”, — сказав Джефф Опдайк.

На зауваження про те, що незнання закону не звільняє від відповідальності, Опдайк відповів:

“Чи знають українські мандрівники про те, що Human Rights Watch випустила звіти про порушення прав людини в багатьох країнах, де вони відпочивають? Звичайно, ні. Так, я не знав закону, але мандрівники по всьому світу проявляють таке незнання щодня. Як ми маємо знати, що якийсь закон існує? Чи нам треба гуглити “закони, про які мені слід знати, коли я їду в країну Х?” Це могло б трапитись в ідеалістичному світі, але в реальному — ніколи. Коли мені повідомили про існування українського закону, я додав виправлення до статті”.

Водночас, у своєму Instagram, відповідаючи на коментарі користувачів про порушення закону України, Джефф Опдайк написав, що “в СБУ вже знають про нього”.

Також він заперечив Голосу Америки те, що має будь-які бізнес-зв’язки з Росією й сказав, що за свою статтю не отримував ні від кого грошей.

“Ви не знаєте, в чому полягала моя мотивація написати цю статтю. А вона була дуже простою: я побачив дуже красиву частину світу, і подумав, що іншим мандрівникам може бути цікаво про неї прочитати. Кінець мотивації. Я був повністю зосереджений на подорожах. Крапка!

У мене нуль фінансових інтересів у Криму чи Росії. Жодних бізнес-зв’язків. Жодних інвестицій. Це була проста історія про подорожі в місце, яке я вважав унікальною частиною світу. Так, в мене справді є рахунок в американському банку в рублях, який я маю давно, але його вартість становить приблизно 2 тисячі доларів — це частина моїх глобальних інвестицій в Азії та Європі. Але я ніколи не володів російськими біржовими інвестиційними фондами”, — сказав Джефф Опдайк.

Водночас, журналіст ухилився від прямої відповіді на те, чому в своїй статті він декілька разів називає Крим російським.

“В своїй статті я сказав, що Крим є дискусійною територією, і пояснив, що окупація є контраверсійною. Але факт полягає в тому, що мандрівникам слід летіти через Росію, аби дістатись до Криму. Подорожі поза політикою. Подорожі — це подорожі. Політика — це політика. Не потрібно їх переплітати. Я не писав цієї статті з політичної точки зору. Я не назвав Крим російським з жодної політичної причини — і точно не тому, що хтось мені за це заплатив. Я згадав Росію з двох практичних причин. Перша: Росія технічно контролює півострів. Друга: це означає, що мандрівник має летіти через Росію, аби туди дістатись”.

Втім, Росія — не єдиний шлях до Криму. Іноземні мандрівники можуть в’їхати на півострів через материкову Україну. Для цього їм необхідно виробити спеціальний дозвіл від Державної прикордонної служби. У статті про це не згадується.

Позиція Los Angeles Times

В самій редакції Los Angeles Times також відповіли на запит Голосу Америки. Там сказали, що не вбачають у публікації статті жодного конфлікту інтересів.

“Однією з наших цілей є заохочення до навчання та культурної грамотності через подорожі. Ми шкодуємо, що оригінальна версія розповіді про поїздку до Криму не враховувала відповідну інформацію про українське законодавство та чинні рекомендації Державного департаменту США, який не рекомендує громадянам США подорожувати до Криму “через російську окупацію території України і зловживання з боку окупаційних органів влади.

Ми оновили історію, щоб надати додаткові настанови тим, хто бажає відвідати Крим, і підтверджуємо, що виклад цієї історії відповідає нашій журналістській етиці", - йдеться у відповіді редакції.

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