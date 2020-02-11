“Нормандський саміт” в квітні під загрозою зриву, кажуть з українського та російського боку 

Українськи міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив про сумніви щодо можливості поступу у мирних переговорах з Росією на саміті, що мав би відбутися у квітні.

Вадим Пристайко пояснив свій скептицизм стосовно "нормандського саміту" зокрема тим, що зараз - за два місяці до запланованої у Берліні зустрічі не відбувається жодних приготувань.

Ми не змогли досягти припинення вогню.

З російського боку теж пролунало припущення, що квітнева зустріч може не відбутися.

Заступник російського міністра закордонних справ Андрій Руденко наголосив, що Росія найбільше зосереджена на політичній частині Мінських угод, зокрема, щоб Україна гарантувала так званий “особливий статус”.

Український міністр у розмові з журналістами у Римі в понеділок підкреслив, що останні домовленості з Росією про припинення вогню на сході України досі не втілені.

“Перед зустріччю у грудні (в Парижі) починали за півроку до неї. Зараз залишилося два місяці, і я не бачу нічого приготованого. Можливо цей процес відбудеться набагато швидше ніж минулого разу, і ми досягнемо набагато більше. Вибачте, але я маю сумніви”, - цитує Вадима Пристайка агентство Reuters, переповідаючи його розмову з журналістами в Італії.

Паризький чотиристоронній саміт 9 грудня 2019 р. за участі президента Володимира Зеленського, президента Володимира Путіна, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччина Анґели Меркель не приніс великих досягнень у відновленні миру на сході України, але було домовлено про обмін групами в'язнів між Україно та Росією.

Український міністр закордонних справ схвально відгукнувся про обмін в’язнями, проте зауважив, що у січні 2020 року на Донбасі загинули більше людей, ніж за січень минулого року.

“Ми не змогли досягти припинення вогню”, - визнав Пристайко.

Президент Володимир Зеленський та його представники заявляли, що Україна вважає за потрібне переглянути деякі положення так званих Мінських угод укладених у розпал найкривавіших бойових дій на сході України 2014 і 2015 року.

В ці дні з’явилися повідомлення, що наступною зустріччю між представниками України та Росії можуть бути переговори міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини під час конференції з питань безпеки у Мюнхені 14-16 лютого.

На Мюнхенській конференції очікують українського президента Володимира Зеленського.

Росію там представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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