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Західні посадовці розповіли про прийоми за допомогою яких українські військові зривають плани Росії
Даний текст є перекладом англомовного матеріалу Центральної служби "Голосу Америки".
Посадовці західних оборонних відомств стверджують, що використання Україною прийомів маневреного ведення партизанської війни (agile insurgency tactics - англ.) дозволило зірвати вторгнення Росії, та примусити супротивника відступати у передмістях на північний захід і схід від Києва.
За словами військових стратегів, удари та засідки проти російських сил, які здійснюються маневреними підорозділами за лінією контакту, часно вночі, виявилися однією з найефективніших тактик і погіршують наявні у військових Росії проблеми із забезпеченням. Вони додають, що така тактика також деморалізує російські війська.
«Вони надзвичайно ефективні», – заяви полковник Джон Барранко з аналітичного центру Atlantic Council.
«Українці створили дуже компетентне військо з хорошим керівництвом на нижньому рівні, і вони мотивовані. І ось чому, коли я подивився на російські сили, залучені для вторгнення, я подумав, що це не схоже на добре продуману операцію».
Барранко, який керував початковими операціями морської піхоти США в Афганістані після терактів 11 вересня 2001-го року та відслужив два тури в Іраку, сказав, що Росія не врахувала стійкість і ефективність українських сухопутних військ та рішучість, яку українці виявляють, захищаючи свою територію. За його словами, коли він аналізував російські війська, розташовані вздовж кордонів України в лютому, перед вторгненням, він відкидав ймовірність повномасштабного наступу.
«Здавалося, що кремлівський план нападу був написаний у 2014 році. Українці протягом восьми років розбудовували своє військо та готувались», – сказав він. Барранко відзначив, що підготовка, яку з 2014 року українці пройшли з підрозділами Національної гвардії США з Каліфорнії та інших штатів, а саме тактика малих підрозділів, може бути чинником деякої частини успіхів України на полі бою.
Протягом останніх 2 діб спроби російськиих військ продовжувати наступальні дії на північний захід та схід від Києва зіткнулись із серйозними викликами і ті втратили позиції. Українські сухопутні війська натомість повернули раніше втрачені території, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Українці твердять, що тепер їм вдалося оточити окуповані Росією міста Буча, Ірпінь та село Гостомель на північний захід від Києва.
На початку тижня українці повернули стратегічно розташоване село Макарів під Києвом. Значна частина успіху полягає в тому, що українці націлені на і без того проблемні лінії забезпеченя військових Росії.
Міністерство оборони Великобританії заявило, що українці, ймовірно, продовжуватимуть спрямовувати удари на матеріально-технічні ресурси на контрольованих Росією територіях, що змусить її військоих «зробити пріоритетом захист свого ланцюга забезпечення і позбавить їх дуже необхідного поповнення».
Представники британського міноборони у п'ятницю також підтвердили, що Україна повернула контроль над низкою містечок на схід від Києва. «Українські контратаки та відхід російських сил до надміру розтягнутих лінії забезпечення дозволили Україні повернути собі контроль над містами та оборонними позиціями на відстані до 35 кілометрів на схід від Києва», – йдеться в повідомленні публічної розвідки.
«На півдні України російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв, щоб рухатися на захід до Одеси, причому їх просування уповільнюється через проблеми матеріально-технічного забезпечення та опір України», – додали вони.
Російські війська також, схоже, готують оборонні позиції навколо Києва, демонструючи готовність до війни на виснаження. Раніше цього тижня "Голос Америки" повідомляв, що на супутникових знімках, опублікованих компанією Maxar Technologies, компанією з космічних технологій і спостереження за Землею, видно, як російські солдати будують захисні ґрунтові насипи поблизу сіл Озера, Здвижівка та Берестянка на північний захід від Києва та навколо аеропорту "Антонов" .
За словами західних чиновників, укріплення, ймовірно, будують для захисту від контратак з боку України.
«Українці знають свою територію — вони знають свою землю. Вони довго думали про це, і вони перевершують росіян на рівні малих підрозділів», — сказав Барранко «Голосу Америки».
Він та інші військові аналітики заявлюять, що українці використовують різноманітні тактики, щоб відбити наступ російських військ.
Серед прийомів, які використовують українські військові - підготовка так званих "точок ураження" (kill box - англ.), або ж пристріляних ділянок та заманювання до них ворогів; використання цілеспрямованих і жорстких атак на ізольовані російські військові підрозділи; створення резервних маршрутів після засідок, для підготовки наступної атаки; і нанесення ударів по механізованим підрозділам, коли ті зупиняються.
Ще одна перевага, українців, яка також відповідає військові доктрині та підготовці США - це компетентний сержантський склад, кажуть західні військові чиновники.
«США приділяють велику увагу підготовці професійних сержантів, які розуміють загальну картину та мають повноваження приймати рішення на полі бою, керуючи своїми підрозділами», – сказав Барранко.
"Молодших офіцерів також навчають тісно працювати з професійними сержантами. Російські військові визнали, що у них є проблеми з погано підготовленими сержантами, і вони започаткували сержантську академію, бо усвідомлюють, що не мають хорошого керівництва на нижчих рівнях", - додав Барранко.
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США можуть запровадити санкції проти Романа Абрамовича
США можуть запровадити санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича. Про це в інтерв'ю CNBC заявила міністр фінансів США Єллен.
"Я залишаю цю можливість відкритою - звичайно, не виключається можливість того, що він, або інші особи можуть підпасти під санкції в майбутньому", - заявила вона. Єллен відмовилась коментувати, чому США не ввели санкції проти Абрамовича, якого до своїх санкційних переліків внесли ЄС, Велика Британія та Канада, однак посадовиця додала, що можливість запровадження таких санкцій залишається.
Раніше The Wall Street Journal повідомляв, з посиланням на інформацію від джерел, що український президент Володимир Зеленський, буцімто звертався до президента США Джо Байдена з проханням поки не запроваджувати санкції проти Абрамовича, який може бути корисним в перемовинах. Речниця нацбезпеки США Емілі Горн відмовилась коментувати розмову Зеленського і Байдена, як і Офіс Зеленського, пише видання. Речник Кремля Пєсков заявив, що Абрамович брав участь в перемовинах на перших етапах, але тепер перемовини ведуться між двома сторонами, пише РІА.
США почали більш уважно розглядати можливість санкцій проти Абрамовича, після того, як New York Times повідомило, що перекази великої кількості грошей олігарха здійснювались через американський хедж-фонд, пише The Guardian.
ЗМІ повідомляють, що Абрамович прагне продати свої активи, включно з розкішними яхтами а також британським футбольним клубом "Челсі". CNBC пише, що російський олігарх має маєток вартістю приблизно 50 мільйонів доларів в американському штаті Колорадо, який може стати об'єктом санкцій.
Після нового російського вторгнення до України, США та інші країни запровадили масштабні санкції проти російських олігархів та оточення Путіна. 24 березня Байден оголосив про нові санкції проти 328 депутатів російської Держдуми, 17 членів правління "Совкомбанку", голови правління "Сбєрбанку" Германа Грефа та 48 військових підприємств, які "виробляють зброю, що використовується в ході російської військової агресії", повідомили в Держдепі.
"Наші санкції - безпрецедентні, - йдеться в заяві Білого дому, - не було жодного випадку, коли б ми так швидко і скоординовано діяли, щоб завдати спустошливої шкоди будь-якій іншій країні".
В статті використано матеріали CNBC, WSJ, NYT, The Guardian, РІА
Президент США Джо Байден: "Ми діємо разом, аби зменшити залежність Європи від російської енергії". Відео
Більшість американців негативно оцінюють роботу Байдена щодо економіки - опитування
7 із 10 американців кажуть, що економіка країни перебуває у поганом стані і майже дві третини (65%) опитаних негативно оцінюють роботу президента США в цій сфері. На це вказує опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.
Серед республіканців негативно роботу Байдена щодо економіки оцінюють 96%, серед демократів - 36%.
"Його [Байдена] сподівання на довготривале економічне відродження зникли - американцям доводиться мати справу з підвищенням цін на продовольство та енергію. А обіцянка вивільнити країну з-під впливу пандемії зірвана невизначеністю, яку принесла війна у Європі", - пишуть у AP.
Як повідомляється, учасники опитування також схильні говорити, що політика Байдена радше шкодить (48%) економіці, ніж допомагає їй (24%).
Стан економіки США, рекордна за десятки років інфляція часто стає темою критики Байдена з боку опонентів.
"Джен Псакі (речниця Білого дому - прим. ГА) говорила "ми фактично зруйнували економіку Росії". Що ж таким чином вже 2 економіки зруйновано адміністрацією Байдена.... Наша та їхня. Може варто нарешті нашій допомогти", - твітував раніше Дональд Трамп Молодший, син екс-президента США.
Між тим у Демократичній партії США вказують на успіхи адміністрації.
"Економіка Байдена створила мільйони добре оплачуваних робочих місць, підняла заробітну платню для звичайних американців та скоротила дефіцит на понад 350 мільярдів доларів", - твітував раніше конгресмен-демократ Хакім Джеффріс.
Сам президент США днями також високо оцінив роботу своєї команди.
"Наша економічна стратегія вже дала результат - і продовжує його давати", - твітував Джо Байден.
У статті використано матеріали AP, The Hill.
Байден у Польщі: "Я вважаю Путіна воєнним злочинцем. Думаю, він відповідає і юридичному визначенню".
Президент США Джо Байден у суботу зустрінеться з біженцями з України у Польщі та виголосить "важливе звернення". Про це у п'ятницю повідомив радник США з націоналньої безпеки Джейк Салліван, повідомляють ЗМІ.
У п'ятницю під час спільного брифінгу з президентом Польщі Дудою, та представниками допомоговових організацій щодо гуманітарних зусиль спрямованих на допомогу Україні, Байден, серед іншого, наголосив на необхідності негайного надання допомоги постраждалим від війни.
У своїх коментарях Байден заявив, що вважає президента Росії воєнним злочинцем. "Думаю він відповідає і юридичному визначення цього", - додав Байден.
Байден наголосив на важливості роботи гуманітарних організацій.
"Я тут у Польщі, щоб на власні очі побачити гуманітарну кризу", - сказав Байден, відзначивши, що йому "зі зрозумілих причин, не дозволяють перетнути кордон", щоб безпосередньо побачити, що відбувається в Україні.
"Ми допомагаємо мільйонам людей і ми повинні посилювати цю допомогу, тісно її координувати з урядом України", - сказав Байден.
"Думаю навіть ви поляки, а ви добре знаєте Україну, здивовані скільки сміливості, вправності, твердості показують українці, - сказав Байден. - Коли бачиш 30-річну жінку перед танком із рушницею, згадується [події на] площа Тяньаньмень. Це Тяньаньмень у квадраті", - сказав президент США.
Раніше у Кремлі назвали неприйнятними слова Байдена, що Путін є воєнним злочинцем та заявили, що у результаті військових дій Вашингтона загинули сотні тисяч людей.
У середу державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що на основі наявних у них даних, уряд США вважає, що члени сил Росії скоїли в Україні воєнні злочини.
"Ми віддані тому, щоб добиватись відповідальності, використовуючи кожен доступний інструмент, включно з судовим переслідуванням", - відзначив Блінкен у заяві.
Як повідомляв "Голос Америки", напередодні США заявили про готовність прийняти до 100 000 біженців з України.
Як повідомляють ЗМІ, США планують використати програми возз'єднання родин, прийому біженців, імміграційні та неімміграційні візи, та ін. інструменти.
США також виділять додатково мільярд доларів на гуманітарну допомогу біженцям з України у сусідніх із нею країнах.
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