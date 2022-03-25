Західні посадовці розповіли про прийоми за допомогою яких українські військові зривають плани Росії

Даний текст є перекладом англомовного матеріалу Центральної служби "Голосу Америки".

Посадовці західних оборонних відомств стверджують, що використання Україною прийомів маневреного ведення партизанської війни (agile insurgency tactics - англ.) дозволило зірвати вторгнення Росії, та примусити супротивника відступати у передмістях на північний захід і схід від Києва.

За словами військових стратегів, удари та засідки проти російських сил, які здійснюються маневреними підорозділами за лінією контакту, часно вночі, виявилися однією з найефективніших тактик і погіршують наявні у військових Росії проблеми із забезпеченням. Вони додають, що така тактика також деморалізує російські війська.

«Вони надзвичайно ефективні», – заяви полковник Джон Барранко з аналітичного центру Atlantic Council.

«Українці створили дуже компетентне військо з хорошим керівництвом на нижньому рівні, і вони мотивовані. І ось чому, коли я подивився на російські сили, залучені для вторгнення, я подумав, що це не схоже на добре продуману операцію».

Барранко, який керував початковими операціями морської піхоти США в Афганістані після терактів 11 вересня 2001-го року та відслужив два тури в Іраку, сказав, що Росія не врахувала стійкість і ефективність українських сухопутних військ та рішучість, яку українці виявляють, захищаючи свою територію. За його словами, коли він аналізував російські війська, розташовані вздовж кордонів України в лютому, перед вторгненням, він відкидав ймовірність повномасштабного наступу.

«Здавалося, що кремлівський план нападу був написаний у 2014 році. Українці протягом восьми років розбудовували своє військо та готувались», – сказав він. Барранко відзначив, що підготовка, яку з 2014 року українці пройшли з підрозділами Національної гвардії США з Каліфорнії та інших штатів, а саме тактика малих підрозділів, може бути чинником деякої частини успіхів України на полі бою.

Протягом останніх 2 діб спроби російськиих військ продовжувати наступальні дії на північний захід та схід від Києва зіткнулись із серйозними викликами і ті втратили позиції. Українські сухопутні війська натомість повернули раніше втрачені території, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Українці твердять, що тепер їм вдалося оточити окуповані Росією міста Буча, Ірпінь та село Гостомель на північний захід від Києва.

На початку тижня українці повернули стратегічно розташоване село Макарів під Києвом. Значна частина успіху полягає в тому, що українці націлені на і без того проблемні лінії забезпеченя військових Росії.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що українці, ймовірно, продовжуватимуть спрямовувати удари на матеріально-технічні ресурси на контрольованих Росією територіях, що змусить її військоих «зробити пріоритетом захист свого ланцюга забезпечення і позбавить їх дуже необхідного поповнення».

Представники британського міноборони у п'ятницю також підтвердили, що Україна повернула контроль над низкою містечок на схід від Києва. «Українські контратаки та відхід російських сил до надміру розтягнутих лінії забезпечення дозволили Україні повернути собі контроль над містами та оборонними позиціями на відстані до 35 кілометрів на схід від Києва», – йдеться в повідомленні публічної розвідки.

«На півдні України російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв, щоб рухатися на захід до Одеси, причому їх просування уповільнюється через проблеми матеріально-технічного забезпечення та опір України», – додали вони.

Російські війська також, схоже, готують оборонні позиції навколо Києва, демонструючи готовність до війни на виснаження. Раніше цього тижня "Голос Америки" повідомляв, що на супутникових знімках, опублікованих компанією Maxar Technologies, компанією з космічних технологій і спостереження за Землею, видно, як російські солдати будують захисні ґрунтові насипи поблизу сіл Озера, Здвижівка та Берестянка на північний захід від Києва та навколо аеропорту "Антонов" .

За словами західних чиновників, укріплення, ймовірно, будують для захисту від контратак з боку України.

«Українці знають свою територію — вони знають свою землю. Вони довго думали про це, і вони перевершують росіян на рівні малих підрозділів», — сказав Барранко «Голосу Америки».

Він та інші військові аналітики заявлюять, що українці використовують різноманітні тактики, щоб відбити наступ російських військ.

Серед прийомів, які використовують українські військові - підготовка так званих "точок ураження" (kill box - англ.), або ж пристріляних ділянок та заманювання до них ворогів; використання цілеспрямованих і жорстких атак на ізольовані російські військові підрозділи; створення резервних маршрутів після засідок, для підготовки наступної атаки; і нанесення ударів по механізованим підрозділам, коли ті зупиняються.

Ще одна перевага, українців, яка також відповідає військові доктрині та підготовці США - це компетентний сержантський склад, кажуть західні військові чиновники.

«США приділяють велику увагу підготовці професійних сержантів, які розуміють загальну картину та мають повноваження приймати рішення на полі бою, керуючи своїми підрозділами», – сказав Барранко.

"Молодших офіцерів також навчають тісно працювати з професійними сержантами. Російські військові визнали, що у них є проблеми з погано підготовленими сержантами, і вони започаткували сержантську академію, бо усвідомлюють, що не мають хорошого керівництва на нижчих рівнях", - додав Барранко.