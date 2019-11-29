Українців закликали пройти онлайн обстеження на ВІЛ/СНІД

Анастасія Бондарчук стукає у двері пересувної лабораторії, щоб здати аналіз крові. Розповідає - пройшла тест за додатком до мобільного телефону і довідалася, що особисто для неї ризик бути ВІЛ-інфікованою становить 2%. Ось і вирішила перевірити кров – аби точно знати про свій статус.

У пересувній лабораторії зробити такий аналіз можна абсолютно безплатно, і це займає лічені хвилини. Зате тепер Анастасія впевнена, що здорова.

Мобільний додаток, який визначає ризик бути інфікованим для кожної конкретної людини, створила благодійна організація “100% життя”.

"Достатньо витратити одну хвилину часу, щоб скачати застосунок "HIV тест" у своєму телефоні і пройти тест на ВІЛ. Навіть з дому не треба виходити", - каже голова БО “100% життя” Дмитро Шерембей.

За його словами, "Програмка покаже, яка ймовірність того, що у вас є вірус імунодефіциту. Якщо, не дай Боже, вірогідність висока – програмка підкаже, куди звернутися, щоб здати аналізи безплатно і анонімно”.

Організація "100% життя" розпочала кампанію: закликає українців пройти онлайн тест на ВІЛ. Адже кожен другий з інфікованих не здогадується про свій статус.

Переселенка з Луганська Олена Шепелєва довідалась про це випадково, коли в 2015-ому році потрапила в лікарню.

“Зараз я на лікуванні, приймаю терапію, живу потихеньку”, - усміхається жінка.

За словами Олени, яка зараз належить до громадської організації “Позитивні жінки”, кампанії з перевірки крові в пересувних лабораторіях дуже ефективні. Дають змогу виявити інфікованих і вчасно почати лікування.

“Деякі люди соромляться прийти в лікарню або кабінет довіри. А в таких лабораторіях все йде без розкриття особи, і людина йде з охотою і тестується”, - розповідає Олена.

Впоратися зі СНІДом Україні допомагають ООН і Сполучені Штати.

Як сказала "Голосу Америки" Крістіна Квін з посольства США, “Україна – одна із наших пріоритетних країн. Ми дуже тісно співпрацюємо із Україною, щоб надати як інформацію, так і інструменти виявлення випадків захворювання та ліки”.

Як додає Дмитро Шерембей з організації “100% життя", “Міжнародна підтримка – американська, європейська, британська допомогла Україні у найскрутніший час не допустити катастрофічного поширення епідемії. Вони до сьогоднішнього дня стоять поряд і допомагають і державі, і пацієнтським організаціям довести до логічного завершення справу, яка була розпочата 10 років тому".

"Епідемія СНІДу в Україні повинна відійти в історію”, - сказав громадський активіст "Голосу Америки".

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