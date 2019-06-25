Протистояння в ПАРЄ триває: Україна знову оскаржує повноваження делегації Росії

Делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) заявила, що далі чинитиме спротив відновленню повноважень російської делегації в організації, що захищає права людини, демократію та верховенство права.

Голова делегації українських парламентарів Володимир Ар'єв у вівторок оголосив на сесії в Страсбурзі про офіційне подання з вимогою знову обмежити права російської делегації.

Ми можемо діяти рішуче з тими, хто кидає виклик цим правам. Питання кордонів України обговоренню не підлягає.

Подання сьогодні розгляне регламентний комітет, а завтра асамблея проведе дебати з цього питання.

Українці заявляють, що не хочуть працювати в одному залі з російською делегацією, деякі члени якої перебувають у європейських санкційних списках за їхню роль в агресії Росії щодо України.

Напередодні, вночі у понеділок, більшість делегатів (118 - за, 62 - проти, 10 - утрималися) у Страсбурзі проголосували за зміни у правилах, які означають повернення представникам Росії права голосу в ПАРЄ.

Ініціатори зміни правил заявили, що це не означає, що з Росії знімають відповідальність за порушення прав людини та агресію щодо України й інших держав, зокрема Грузії, а лише дозволяє вийти з глухого кута.

Голова російської делегації Леонід Слуцкий позитивно відгукнувся щодо рішення, але підкреслив, що росіяни не погодяться на “жодні інші санкції, незалежно від того якими б незначними вони не були”.

“Делегація повернеться до роботи в ПАРЄ у повному складі, але лише якщо не буде нових спроб знову запровадити будь-які обмеження на її діяльність. А така можливість зберігається”, - сказав російський парламентарій.

Росіяни бойкотували засідання Парламентської асамблеї і Москва два роки не платила десятки мільйонів євро членських внесків після того, як 2014 року її парламентську делегацію фактично понизили до статусу спостерігачів.

Представниця уряду Франції - країни, яка зараз головує у Раді Європи, заявила, що організація опинилася в кризовій ситуації і повинна повернутися до нормального способу роботи, щоб захищати права понад 800 мільйонів людей.

“Ми можемо діяти рішуче з тими, хто кидає виклик цим правам. Питання кордонів України обговоренню не підлягає”, - сказала на дебатах у Страсбурзі, Амелі Моншален, державний секретар міністерства закордонних справ Франції з питань Європи.

Але українські парламентарі та їхні однодумці з багатьох інших країн, зокрема з Великої Британії, Грузії, Латвії, Литви та Естонії, наголошували під час дебатів, що фактичні поступки Росії будуть розглядатися як відступ Ради Європи від власних принципів.

Ар'єв голосив про рішення української делегації припинити участь в роботі сесії ПАРЄ, крім питань, пов’язаних з позбавленням повноважень російської делегації. Про це він вказав у своєму дописі у Facebook.

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