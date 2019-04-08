У Нью-Йорку 150 експонатів виставки розказують про боротьбу України за незалежність

Понад 150 експонатів, чимало з яких виставляються вперше, покликані розказати світові історію української незалежності. Визвольні змагання 1917 – 1921 років, початок української культурної дипломатії 1919-го – про ці події від першої особи розповідають експонати: Мирний договір Української Народної республіки за підписом Гетьмана Скоропадського, особисті речі Симона Петлюри та Володимира Винниченка, поліграфічні камені для друку банкнот номіналом 1000 карбованців.
Чи не вперше участь в одній виставці беруть практично усі українські наукові та історичні організації США.
Збирали експонати в Україні, Швейцарії, Болгарії, Польщі та у Сполучених Штатах.Юрій Cавчук, куратор виставки "Українське коло"
Юрій Савчук, куратор виставки “Українське коло", розповідає, що збирали експонати в Україні, Швейцарії, Болгарії, Польщі та у Сполучених Штатах.
Це дозволило відтворити сторінки маловідомої на Заході української історії, додає Савчук.
"Саме ця історична мозаїка дозволила нам представити сьогодні широке історичне полотно боротьби Укр держави та нації за свою незалежність, за утвердження свого суверенітету", – пояснює куратор виставки.
Влаштувати показ у Сполучених Штатах вирішили не випадково. У нелегкі для України часи, США стали її провідним союзником. Тож організатори намагаються усіляко заохотити і показати пересічним американцям історичний підтекст боротьби українців за незалежність.
"І зараз Сполучені Штати як ніколи підтримують нас у цій боротьбі. І тому ще більше, я вважаю, саме сьогодні важливо побачити. І мені здається, що американці, просто пересічні американці будуть більше розуміти, чому насправді це є можливо. І чому ми продовжуємо свою боротьбу вже понад 100 років", – каже директорка Департаменту культури КМДА.
До цього експозиція працювала у Києві. Виставка ж у Нью-Йорку буде доступною для відвідувачів до 29 вересня. А з часом буде надруковано двомовний каталог усіх представлених експонатів.
Дивіться також: Міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен пішла у відставку
Facebook Forum