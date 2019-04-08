У Нью-Йорку 150 експонатів виставки розказують про боротьбу України за незалежність

Понад 150 експонатів, чимало з яких виставляються вперше, покликані розказати світові історію української незалежності. Визвольні змагання 1917 – 1921 років, початок української культурної дипломатії 1919-го – про ці події від першої особи розповідають експонати: Мирний договір Української Народної республіки за підписом Гетьмана Скоропадського, особисті речі Симона Петлюри та Володимира Винниченка, поліграфічні камені для друку банкнот номіналом 1000 карбованців.

Чи не вперше участь в одній виставці беруть практично усі українські наукові та історичні організації США.

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Збирали експонати в Україні, Швейцарії, Болгарії, Польщі та у Сполучених Штатах.

Юрій Савчук, куратор виставки “Українське коло", розповідає, що збирали експонати в Україні, Швейцарії, Болгарії, Польщі та у Сполучених Штатах.

Це дозволило відтворити сторінки маловідомої на Заході української історії, додає Савчук.

"Саме ця історична мозаїка дозволила нам представити сьогодні​ широке історичне полотно боротьби Укр держави та нації за свою незалежність, за утвердження свого суверенітету", – пояснює куратор виставки.

Влаштувати показ у Сполучених Штатах вирішили не випадково. У нелегкі для України часи, США стали її провідним союзником. Тож організатори намагаються усіляко заохотити і показати пересічним американцям історичний підтекст боротьби українців за незалежність.

"І зараз Сполучені Штати як ніколи підтримують нас у цій боротьбі. І тому ще більше, я вважаю, саме сьогодні важливо побачити. І мені здається, що американці, просто пересічні американці будуть більше розуміти, чому насправді це є можливо. І чому ми продовжуємо свою боротьбу вже понад 100 років", – каже директорка Департаменту культури КМДА.

До цього експозиція працювала у Києві. Виставка ж у Нью-Йорку буде доступною для відвідувачів до 29 вересня. А з часом буде надруковано двомовний каталог усіх представлених експонатів.

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