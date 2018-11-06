Українські НУО складають переліки російських посадовців - порушників прав в’язнів-українців

Українські активісти і родичі утримуваних у Росії українських політичних в’язнів закликають Британію, США та інші країни використовувати закони на зразок Акту Магнітського для переслідування російських посадовців причетних до катувань та інших порушень прав людини.

Марія Томак з Медійної ініціативи за права людини каже, що правозахисники працюють над укладанням переліків росіян, які мали би стати об'єктами санкцій.

Зараз, сказала Томак, із великої кількості підозрюваних визначено близько 13 осіб, зокрема російських слідчих та інших працівників, які за її словами безпосередньо причетні до тортур та інших порушень прав людини.

Активісти неурядових організацій отримують дані від юристів та інших осіб, які мають доступ до документів слідств і судових справ щодо українців у Росії, а також від осіб, які були звільнені з російського ув’язнення і повернулися в Україну.

Марія Томак сказала у Лондоні, що ті попередні переліки за сприяння посольства України вже передають британському Міністерству закордонних справ, переліки також опрацьовуються для передачі відповідним органам у Сполучених Штатах.

Голова Асоціації родичів політичних в’язнів Кремля Ігор Котелянець висловив сподівання, що особи у тих переліках зрештою опиняться під санкціями згідно з американським Актом Магнітського та подібними законами у Великій Британії і в інших країнах.

Закони названі на честь російського правника Сергія Магнітського, загиблого у в’язниці в Росії, передбачають санкції щодо порушників прав людини у будь-якій країні світу.

Батько утримуваного в Росії Павла Гриба, якого російські спецслужби викрали у серпні 2017 року з території Білорусі та інкримінували йому причетність до тероризму, сказав, що підтримує будь-які способи, які змусять Росію звільнити українських в’язнів.

Він також висловив думку, що насправді у таких гучних справах усе вирішує одноосібно президента Росі Путін.

Депутат британського парламенту Роберт Сілі визнав, що наразі не знає, чи можна буде використати у цій ситуації так звані “положення Магнітського” у нових британських законах, що наберуть чинності незабаром.

На запитання “Голосу Америки” під час обговорення у будівлі британського парламенту про шанси використання того закону, депутат сказав, що він “відверто - не знає” і тому буде звертатися за роз’ясненням до свого уряду.

Одним зі способів отримання офіційної відповіді Лондона може бути проведення офіційних парламентських дебатів з цього питання, на які британський уряд зобов’язаний присилати свого представника для надання відповідей.

Ігор Котелянець закликав Велику Британію не відмовлятися від будь-яких можливих способів тиску на Росію задля захисту в’язнів, яких катують побиттями, електричним струмом, залякуванням і просто нелюдськими умовами утримання.

За словами Котелянця, помітно, що хоча Москва і не готова по-справжньому поважати права людини, внаслідок заяв на рівні британського уряду поводження з українськими в’язнями в Росії може певною мірою покращуватися.

Завдяки міжнародному тиску, з російських в’язниць вдалося звільнити вже 5 українських громадян, але там залишаються ще принаймні близько 70-ти.

Одному з найвідоміших українських політичних в’язнів у Росії Олегу Сенцову Європейський парламент у жовтні надав премію імені Сахарова.

Дивіться також: Проміжні вибори у Конгрес: найцікавіші і найбільш унікальні виборчі ролики жінок-кандидаток