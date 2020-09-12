Як українцю пощастило забути документи 11-го вересня 2001 року. Відео

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Вранці 11-го вересня 2001-го року Андрій Ганкевич знаходився в одній з веж близнюків світового торговельного центру. Виявилося, що він забув документи в офісі по сусідству. Щойно чоловік вийшов на вулицю, перший літак влетів у хмарочос. Дам`ян Гандзій зі свого офісу навпроти буквально бачив обличчя пасажирів літака який на його очах врізався в одну з веж близнюків. Орисю Луцевич накрила чорна хмара пилу залишків хмарочоса. Українці-свідки терактів 11-го вересня згадують той страшний день у Нью-Йорку і розповідають, як трагедія змінила їх життя.

