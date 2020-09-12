Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Як українцю пощастило забути документи 11-го вересня 2001 року. Відео

Як українцю пощастило забути документи 11-го вересня 2001 року. Відео
Embed
Як українцю пощастило забути документи 11-го вересня 2001 року. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:22 0:00
Direct link

Українці-свідки терактів 11-го вересня згадують той страшний день у Нью-Йорку і розповідають, як трагедія змінила їх життя.

Вранці 11-го вересня 2001-го року Андрій Ганкевич знаходився в одній з веж близнюків світового торговельного центру. Виявилося, що він забув документи в офісі по сусідству. Щойно чоловік вийшов на вулицю, перший літак влетів у хмарочос. Дам`ян Гандзій зі свого офісу навпроти буквально бачив обличчя пасажирів літака який на його очах врізався в одну з веж близнюків. Орисю Луцевич накрила чорна хмара пилу залишків хмарочоса. Українці-свідки терактів 11-го вересня згадують той страшний день у Нью-Йорку і розповідають, як трагедія змінила їх життя.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG