Як українка популяризує вишиванку у Техасі

У техаському Далласі українка Олена Джейкобс відкрила крамницю українського одягу та прикрас, а також майстерню вишиванки. Так донеччанка Олена популяризує українську культуру серед американців.

“Це настільки цікавий, магічний процес. Називається комп'ютеризована машинна вишивка - завантажується дизайн і ця машина строчить всі ці різні кольори”, - розповідає Олена Джейкобс, власниця крамниці

Пристрасть до вишивки в Олени почала з'являтись поступово. Все почалось коли донеччанка, яка іммігрувала до США, захотіла замовити вишивані сорочки.

“Коли я для дітей для себе хотіла замовити одяг, вишиванки то виявилось що це досить непросто, дуже дорого коштує, займає довгий час, доставка ненадійна і речі можуть загубитись”, - згадує Олена.

Тоді жінка почала сама замислюватись, чому б їй не створити свій онлайн-магазин. Остаточним поштовхом для втілення ідеї у життя став Євромайдан.

“Переживала, пропустила через себе, це була дуже значна подія в моєму житті. І я вирішила що будь-яка справа, яку я вирішу розпочати, має бути пов'язана з Україною, щоб я могла допомагати українським підприємцям”.

Наступним кроком стало створення вебсайту українського одягу. Олена знайшла близько 20 підприємств із різних регіонів України й запропонувала співпрацю. За п'ять років роботи сайту український одяг купували українські діаспори США, Канади, Японії, Мексики. Гроші часто Олена віддавала на допомогу волонтерам. Також корінна донеччанка повністю відмовилась від російської мови й почала підтримувати українські традиції у власній сім'ї.

“Моя мама є найбільш патріотичною людиною, яку я знаю. Все що вона робить, крутиться навколо України. Це і куховарення, і святкування українських родинних свят”, - розповів Олексій, син Олени.

Згодом Олена вирішила, що треба популяризувати українську культуру й серед американців. Тому за зароблені гроші з інтернет продажів, відкрила традиційний магазин і майстерню вишивки.

Наталія і її чоловік Арун прийшли вибрати вишиванку.

“Тут багато видів вишивки, які представляють різні регіони України тому нам дуже сподобалось”, - каже відвідувачка крамниці Наталія Штанюк.

І хоч сюди навідуються українці, головними клієнтами крамниці є американці. Олена стверджує, найбільш популярною є українська вишивка серед вихідців із Мексики. Адже вони бачать схожість культур.

“Індійці майя — територія Мексики, їх малюнки, їх одяг і вишиванки дуже схожі на наші гуцульські мотиви. Приємно що інші національності цікавляться. Часто виникають дискусії, адже люди ніколи такого не бачили”, - зазначила Олена Джейкобс

Тут окрім одягу є кераміка, прикраси, рушники й вишивальна машинка. Зараз Олена окрім продажу речей українського виробництва й сама вишиває на замовлення. Жінка вважає, що це її місія — просувати українську культуру

Дивіться також: Як розділилися політичні вподобання в штаті Огайо - на прикладі однієї вулиці. Відео