Українка В’язовська стала другою жінкою, яку нагородили престижною премією з математики

Українка Марина В’язовська разом із трьома іншими лауреатами здобула престижну нагороду з математики – медаль Філдса. У науковому світі вона вважається еквівалентом Нобелівської премії, яку математикам не вручають.

Професорка математики, 37-річна уродженка Києва В’язовська була удостоєна медалі Філдса за вирішення завдань про пакування куль у багатовимірних просторах.

Також за рішенням Міжнародної математичної спілки володарями медалі Філдса стали француз Уго Дюмініль-Копен, британець Джеймс Мейнард та американець Джун Хео.

В’язовська була номінована від швейцарської Федеральної політехнічної школи Лозанни.

Церемонія нагородження відбулася у Гельсінкі. Спочатку захід планували провести у російському Санкт-Петербурзі, і відкривати його мав президент Росії Володимир Путін. Після масштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого церемонію перенесли до фінської столиці.

Медаль Філдса заснована у 1936 році. З того часу кожні чотири роки нагороду вручають двом-чотирьом лауреатам віком до 40 років за «видатні математичні досягнення».

Єдиною жінкою, яка до цього року отримала медаль Філдса, була професорка Стенфордського університету, уродженка Ірану Маріам Мірзахані. Вона здобула медаль у 2014 році. У 2017 році вона померла від раку грудей.