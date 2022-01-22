“Українську хвилю” у День Соборності підтримав Держсекретар США, політики і урядовці з різних країн світу 

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтримав заклик МЗС України на День Соборності приєднатись до “Української хвилі”, щоб показати єдність і допомогти українцям відстояти своє право обирати власне політичне майбутнє.

“Я - за Україну. Державний департамент - за Україну. Сполучені Штати - за Україну”, - написав у Твітері Державний секретар США Ентоні Блінкен, залишивши хештег #StandWithUkraine.

Блінкен поширив також Твітер-повідомлення українського МЗС із закликом приєднатись до нової “Української хвилі”.

“У 1990 році понад 400 тисяч українців взялися за руки з Києва до Львова, щоб вимагати незалежності. Це була наша перша “Українська хвиля”. Сьогодні ми спостерігаємо 100 тисяч російських військових біля наших кордонів. Приєднуйтесь до нової “Української хвилі”, щоб підтримати наше право обирати свій власний шлях”, - мовиться у повідомленні МЗС України.

Підтримку Україні із хештегами #StandWithUkraine або #UkrainianWave продемонстрували у соцмережах низка політиків. Зокрема, американська сенаторка-демократка від штату Нью-Гемпшир Джин Шагін написала у Твітері: "Я - з Україною у їхній боротьбі за свободу і рішучість обирати власне майбутнє”.

Хештег “Я - за Україну” підхопив також конгресмен-демократ від Техасу Колін Олред.

Конгресвумен від Республіканської партії Клавдія Тенні, від штату Нью-Йорк, у Твітері назвала політику президента Байдена щодо Росії "слабкою" і в День української Соборності закликала Адміністрацію президента США продовжувати “непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України”.

Наталія Яресько, колишня міністерка фінансів України, яка нині від американського уряду головує в Раді з фінансового нагляду та управління в Пуерто-Рико, написала у Твітері: “Я постійно і завжди з Україною. Українська хвиля”.

У Канаді низка політиків та урядовців також публічно висловили підтримку Україні і приєдналися до флешмобу.

Міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан заявив у Твітері: “Вчора ми оголосили, що пропонуємо Україні позику у 120 мільйонів доларів для підтримки економічної стійкості. Сьогодні канадці від узбережжя до узбережжя збираються разом, щоб бути з Україною та святкувати День Соборності України”.

“Канада рішуче підтримує суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Українці завжди можуть розраховувати, що Канада буде поруч, коли це потрібно”, - пише канадська парламентарка Жоан Томпсон.

Її колега, член парламенту Канади Франческо Сорбара додає: “Я - за Україну в час посилення російської агресії проти України”.

В наступному своєму твітер-повідомленні законодавець додав: "Ми повинні твердо стояти на захисті територіальної цілісності України та використовувати всі шляхи для деескалації нинішньої ситуації, пов’язаної з російською агресією проти народу України".

Раніше у суботу Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі обговорили розвиток ситуації в Україні.

"В день річниці "Української Хвилі" ми підтверджуємо нашу однозначну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів і висловлюємо солідарність з нашими друзями", - приєднався до "хвилі" міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.

"З Днем Соборності, Україно!" - твітує посол Латвії у США Маріс Сельга. - "Латвія продовжує бути з Україною та її народом. Будь-які загрози українській демократії та свободі є неприйнятними. Українська хвиля".

Україна відзначила День Соборності у суботу, 22 січня. У багатьох українських містах були проведені акції "живий ланцюг". У Києві активісти 30-метровим державним прапором об'єднали два береги Дніпра.