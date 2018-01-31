Українська пшениця завойовує ринки в Азії - Bloomberg

Україна зіткнулась з падінням продажу пшениці до Індії, однак успішно компенсувала падіння, збільшуючи продаж до Індонезії – найбільшої економіки Південної Азії, повідомляє Bloomberg.

Індія була найбільшим ринком збуту для української пшениці в 2016-2017 роках, однак змогла наростити власне виробництво цього року, наголошує видання.

Україна намагалась справитись з падінням ринку та зростанням конкуренції з боку Росії, яка отримала високий врожай і збільшила продаж на світових ринках, здобувши провідні позиції на ринку Єгипту – основної країни–покупця пшениці в світі.

Індонезія, другий за величиною покупець пшениці, імпортувала 1,8 мільйона тон з України протягом цього сезону, що на 11 відсотків більше, ніж за весь минулий сезон, зазначає видання.

Філіппіни також більше закупили пшениці цього сезону. Поставки до цієї країни стали найбільшими за десять років.

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