Українські посадовці: медична реформа не скасовується

Українські посадовці запевняють, що наразі не йдеться про скасування в країні медичної реформи. Натомість плануються зміни, які вдосконалять роботу медичної галузі за новими принципами. Міністр охорони здоров‘я Максим Степанов під час зустрічі з послом Канади в Україні, Ларисою Галадзою заявив про твердий намір завершити розпочату трансформацію системи охорони здоров’я. При цьому очільник МОЗ зазначив, що його завдання - не допустити скорочень медичного персоналу та закриття клінік.

У мене вистачить сили та політичної волі довести медичну реформу до кінця

"У мене вистачить сили та політичної волі довести медичну реформу до кінця, уникнувши при цьому масових звільнень та закриття медичних закладів", — заявив Максим Степанов.

Корективи у медичну реформу насамперед передбачатимуть встановлення «справедливих» тарифів на медичні послуги, які Національна служба здоров’я сплачуватиме лікарням каже Степанов. Мовляв, нинішні тарифи не завжди покривають всі витрати на лікування пацієнта.

Про те, що йдеться не про скасування а лише про вдосконалення реформи говорить і голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький. Тимчасову відмову від принципу реформи «гроші ходять за пацієнтом» він називає «перезавантаженням».

"Було вирішено тимчасово повернутися до "історичного" формату фінансування, і за цей час виправити всі "перегини", перерахувати тарифи, зробивши їх ринковими, знайти механізми адаптації до нової системи для тих закладів, які не можуть працювати у форматі "гроші за послугу", - каже Радуцький.

Голова парламентського комітету обіцяє, що будуть розроблені національні протоколи та стандарти якості, які стануть базою для розрахунків нових тарифів на медичні послуги.

"Потрібно оперативно провести роботу над помилками та перезапустити другий етап реформи так, щоб це була система нових стимулів для медиків, а не система руйнування", - зауважує він.

Заступниця Міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова припускає, що нові тарифи можуть запровадити з наступного року.

«Ми опрацьовуємо підвищення фінансування галузі в 2021-ому році. Це є надважливим завданням і ми будемо спільно працювати з депутатами Верховної Ради та центральними органами державної влади, щоб ми підійшли до фінансування галузі охорони здоров’я за справедливими тарифами та розрахунками», - заявила заступниця міністра.

Запевнення українських посадовців пролунали на фоні заяв, що запропоновані урядом зміни фактично означають зупинку медичної реформи в країні. Експерти критикували озвучені урядом кроки про скасування головного принципу медичної реформи – "гроші ходять за пацієнтом" та повернення до системи субвенцій, які не враховують кількість та якість наданих медичних послуг. Зокрема, різко розкритикувала дії влади і екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун.

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