Теорію про українське втручання у вибори у США відкинув заступник держсекретаря

Заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл у вівторок рішуче спростував теорію про те, що в вибори 2016 року втручалася Україна, а не Росія.

Коли сенатор-демократ Роберт Менендес запитав Гейла, чи є у нього докази українського втручання, дипломат відповів: «Ні».

Негативну відповідь він дав і на питання про те, чи було російське втручання у вибори «фальсифікацією», як часто говорить президент Дональд Трамп.

«Так, за оцінками розвідувального співтовариства, російський президент Володимир Путін розпорядився вести кампанію впливу у 2016 році, націлену на наші президентські вибори», - сказав Гейл, виступаючи у сенатському Комітеті з міжнародних відносин.

За словами Гейла, у нього немає підстав сумніватися у достовірності свідчень колишньої співробітниці Ради з національної безпеки Фіони Гілл, яка сказала, що теорія про українське втручання - пропаганда, поширювана Росією.

У ході липневої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент Трамп добивався проведення розслідування теорії про те, що зламаний комп'ютерний сервер демократів перебував в руках української компанії. Цю теорію озвучив особистий адвокат президента Руді Джуліані.

Трамп також хотів, щоб Зеленський анонсував розслідування відносно колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Держсекретар США Майк Помпео, який сам не заявляв, що вірить у теорію про українське втручання, раніше зазначив, що вважав своїм обов'язком розслідувати будь-які підозри щодо втручання у вибори. Україна наполегливо заперечує будь-яке втручання в американські вибори.

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